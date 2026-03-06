La Serie A giunge alla 28esima giornata e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Le dieci partite del turno sono visibili tutte in diretta su DAZN, mentre gli abbonati a Sky hanno la possibilità di vederne, in co-esclusiva, tre.

Serie A 28esima giornata programmazione tv, le partite di Sky

La 28esima giornata di Serie A, su Sky, parte sabato 7 marzo, alle ore 20:45. La Juventus di Luciano Spalletti, sesta e che non vince da quattro sfide consecutive, cerca di tornare a fare i tre punti, di fronte al proprio pubblico, contro il Pisa, penultimo a quota 15 punti e, a dieci turni dalla fine del campionato, a serio rischio retrocessione. Juve-Pisa è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

La seconda partita trasmessa su Sky nella 28esima giornata di Sky è quella fra il Genoa e la Roma. I padroni di casa sono quindicesimi ed hanno solamente tre punti in più rispetto alla terz’ultima classificata. I giallorossi, invece, sono quarti e devono difendere, da qui alla fine della stagione, tale posizione, che significherebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Genoa-Roma è trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Ultimo incontro di Sky della 28esima giornata di Serie A è trasmesso lunedì 9 marzo, alle 20:45. La Lazio, undicesima che non vince da quattro partite, affronta il Sassuolo, nono e reduce da tre vittorie di fila. È possibile seguire Lazio-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Serie A 28esima giornata programmazione tv, i match di DAZN

Oltre alle tre partite di cui già parlato sopra, DAZN propone, in esclusiva, anche le altre sette. Venerdì 6 marzo, alle 20:45, il Napoli di Antonio Conte, terzo classificato, sfida il Torino. Sabato 7, alle 15:00, il Cagliari affronta il Como, a caccia di una qualificazione, insperata fino a pochi mesi fa, alla Champions League. Tre ore più tardi, dalle 18:00, l’Atalanta cerca i tre punti contro l’Udinese.

Domenica 8 marzo, alle 12:30, c’è un importante scontro diretto per la salvezza fra Lecce e Cremonese, classificate terz’ultima e quart’ultima, entrambe a 24 punti. Alle 15:00, in contemporanea, la Fiorentina cerca punti salvezza contro il Parma ed il Bologna affronta il fanalino di coda Hellas Verona. Infine, alle 20:45, solo DAZN trasmette l’attesissimo derby di Milano fra il Milan e l’Inter, con i nerazzurri che, in caso di vittoria, farebbero un passo forse decisivo per lo scudetto.

I telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 28esima giornata di Serie A.

Juventus-Pisa: Zancan e Montolivo;

Zancan e Montolivo; Genoa-Roma: Gentile e Gobbi;

Gentile e Gobbi; Lazio-Sassuolo: Massara e Marchegiani.

Questo, invece, l’elenco dei commentatori selezionati da DAZN.