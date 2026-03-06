Avvocato Ligas è la nuova serie tv Sky Original con Luca Argentero, in onda su Sky Atlantic dal 6 marzo 2026. La serie trae ispirazione dal romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris e analizza la parabola professionale e privata di un penalista milanese brillante quanto controverso. La stagione si compone di 6 episodi.

Il progetto si inserisce nel genere legal drama con un approccio moderno, focalizzandosi su un protagonista capace di muoversi agilmente tra le pieghe del diritto e le contraddizioni morali della società contemporanea.

Regia, produzione e interpreti della serie

La direzione è firmata da Fabio Paladini, mentre la produzione è curata da Sky Studios in collaborazione con Fabula Pictures. Il ruolo principale è affidato a uno degli attori più apprezzati del panorama italiano:

Luca Argentero: interpreta Lorenzo Ligas, un avvocato dal grande intuito, cinico e spesso in contrasto con le convenzioni professionali.

Ambientazione e location: la Milano di Ligas

Le riprese si sono svolte interamente a Milano, città che funge da elemento narrativo centrale. La narrazione attraversa diversi luoghi simbolo del capoluogo lombardo:

Il Palazzo di Giustizia , teatro dei principali confronti giudiziari.

, teatro dei principali confronti giudiziari. Gli studi legali d’avanguardia del centro e i contrasti dei quartieri periferici.

I locali della vita notturna, dove emerge il lato più inquieto del protagonista.

L’estetica della serie valorizza il dinamismo milanese, alternando il rigore delle aule di tribunale alla frenesia urbana.

Trama della serie tv “Avvocato Ligas”

Lorenzo Ligas gode della fama di penalista imbattibile, capace di risolvere procedimenti giudiziari apparentemente senza via d’uscita. La sua abilità tattica e il suo approccio spregiudicato gli permettono di vincere battaglie legali complesse, ma questa immagine di successo pubblico nasconde una sfera privata instabile. Ligas convive con un passato ingombrante e relazioni affettive irrisolte che condizionano costantemente le sue scelte.

Ogni puntata approfondisce casi giudiziari che mettono alla prova l’etica del protagonista, intrecciandosi con una trama orizzontale che vede lo stesso avvocato finire sotto la lente d’ingrandimento della giustizia. Il racconto procede attraverso colpi di scena e confronti serrati, delineando il profilo di un uomo che sfida le regole pur facendone il proprio strumento di lavoro.

Spoiler finale: la chiusura della prima stagione

Attenzione spoiler: L’episodio finale della prima stagione ruota attorno a un caso di alto profilo che mette in serio pericolo la reputazione professionale di Ligas. La risoluzione della vicenda obbliga il protagonista a una profonda analisi dei propri limiti morali e legali. L’epilogo lascia aperte diverse linee narrative, suggerendo l’inizio di una nuova fase per Lorenzo Ligas e ponendo le basi per un possibile seguito della serie.

Cast completo della serie tv “Avvocato Ligas”