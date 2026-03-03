Martedì 3 marzo si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Avvocato Ligas. La nuova serie tv Sky Original parte su Sky Atlantic il 6 marzo e vanta un cast di tutto rispetto. Gli attori protagonisti, che sono intervenuti nell’incontro, sono Luca Argentero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno.

Hanno rilasciato delle dichiarazioni anche Fabio Paladini e Federico Baccomo, regista e sceneggiatore del titolo. Infine, il parterre della conferenza stampa di Avvocato Ligas è completato da Giuseppe De Bellis e Nils Hartmann di Sky Italia e da Nicola e Marco De Angelis della Fabula Pictures, società che ha co-prodotta la serie.

Al centro della trama c’è l’avvocato Lorenzo Ligas, interpretato da Argentero. Pieno di talento ma con una vita turbolenta, è licenziato da un importante studio legale di Milano. Cerca di tornare alla ribalta con l’aiuto di Marta, giovane praticante decisamente brillante.

Avvocato Ligas conferenza stampa, le parole del protagonista

La conferenza stampa di Avvocato Ligas è iniziata con le parole di Luca Argentero. L’attore protagonista ha ammesso: “Dopo tanti passati ad interpretare l’eroe positivo, senza macchie e paure, è stato divertente confrontarsi con le debolezze, le scomodità e le cose brutte da dire. La sceneggiatura era bellissima. Sentivo la necessità di avere a che fare con un registro ed una linea editoriale diversa. Qui trattiamo argomenti forti, tematiche difficili da raccontare senza alcun giro di parole e ringrazio Sky per aver scelto di correre questo rischio”.

Giuseppe De Bellis di Sky: “I temi toccati in questa serie sono forti, particolari e collegati alla realtà, seppur sviluppati con la fiction. È un racconto della vita reale che diventa un serbatoio di idee. Siamo contenti di Avvocato Ligas e non vediamo l’ora di accoglierla sui nostri schermi”. Gli ha fatto eco Nils Hartmann: “Il personaggio di Lorenzo Ligas, nato da un libro di Gianluca Ferraris, ci ha subito appassionato. C’è stato un lavoro sulla colonna sonora per niente scontato, devo fare i complimenti a tutti, dal cast alla comunicazione che ha accompagnato la presentazione del titolo. Da domani, il regista Fabio Paladino girerà un’altra serie per noi: ormai non lo molliamo più (ride, ndr)”.

I produttori Nicola e Marco De Angelis, in accordo, affermano: “In passato avevamo diretto per Sky il titolo Un’estate fa, che aveva una linea narrativa diversa. È sempre un piacere lavorare con Sky, che ci lascia liberi in ogni campo. Per noi è una seconda volta con l’emittente satellitare, che abbiamo saputo portare avanti grazie al team di partner che ci ha supportato”.

Le dichiarazioni del cast tecnico

Il microfono, nella conferenza stampa, è passato al regista Fabio Paladini: “La sfida più grande è stata quella di portare ritmo al genere legal drama, che solitamente prevede staticità e dialogo. La scrittura, invece, mi ha permesso di creare dinamicità. Il protagonista ha una capacità unica di scomporre la realtà e ricostruirla mediante la sua genialità. Siamo riusciti a mantenere fede allo spirito originario del personaggio di Ligas. Ambientare la serie a Milano è stato necessario: è una città che ha bisogno di far vedere una facciata splendente, che nasconde, al proprio interno, una notevole complessità. Sono, di fatto, le medesime caratteristiche di Ligas. Mr. Robot è una serie che mi è stata utile come approccio metodologico“.

La sceneggiatura è di Federico Baccomo, che ha confessato: “Ho fatto l’avvocato per sette anni, poi sono scappato. Mi sentivo un fallito, non era la mia strada. In seguito ho creato un blog, nel quale raccontavo, in anonimo, la vita di un legale. Quando mi è stato presentato il progetto di Avvocato Ligas mi è sembrata un’occasione per chiudere, in un certo senso, il cerchio. Ligas sfida il pubblico, dà alle questioni delle risposte non scontate. C’è una sfumatura molto bella fra il bene ed il male”.

Nella conferenza stampa di Avvocato Ligas, il protagonista Luca Argentero ha confessato: “Non sono riuscito a prepararmi molto prima di girare la serie perché arrivavo dalle riprese, molto lunghe, di MotorValley. Il set di Ligas era eccezionale, mi è subito passata la stanchezza. Sono felice di essere tornato a lavorare con mia moglie Cristina Marino: ci siamo conosciuti ed innamorati su un set ed abbiamo avuto due figli. Sono felice che stia tornando a fare ciò che faceva quando ci siamo conosciuti. Lavorare insieme è senz’altro divertente”.

Avvocato Ligas conferenza stampa, in arrivo due nuove stagioni

L’attore protagonista, nella conferenza stampa di Avvocato Ligas, ha continuato: “Mi è dispiaciuto non dare la disponibilità alcune settimane prima per poter organizzare al meglio il progetto di Avvocato Ligas. Ho dato pochissimo agio ai produttori a causa del mio impegno con MotorValley. Non vorrei, comunque, che questa diventasse un’abitudine: per un’eventuale nuova stagione cercherò di dare maggiore disponibilità alla produzione“. A questo punto è intervenuto Nils Hartmann, che ha annunciato: “Gireremo la seconda e la terza stagione insieme“.

L’attrice Barbara Chichiarelli, invece, ha confessato: “Per il mio personaggio, la PM Anna Maria Pastori, Ligas è un antieroe ed in quanto esso genera fascino, perché permette di andare, anche solo con il pensiero, là dove non si è neanche mai spinta. Fra i nostri personaggi c’è un rapporto di stima ed attrazione. La difficoltà maggiore è stata quella di cercare di non ridere in determinate scene“.

Gaia Messerklinger è Patrizia, l’ex moglie di Ligas: “Lei conosce molto bene il protagonista dietro la maschera, non va in conflitto ma sa come prenderlo e, soprattutto, come rispondergli. Li lega l’ironia ed anche Patrizia ha avuto un passato in cui è stata un po’ come Ligas. La differenza è che Patrizia, quando è diventata mamma, ha sentito l’esigenza di darsi una regolata”.

Le dichiarazioni di Flavio Furno

Altro attore nel cast di Avvocato Ligas è Flavio Furno, che presta il volto a Paolo, miglior amico del protagonista. Nella conferenza stampa, l’interprete ha dichiarato: “Sia Paolo che Ligas hanno fatto parte del più grande studio legale di Milano, quindi sono due colleghi molto preparati. Il protagonista, tuttavia, è spudorato e coraggioso, caratteristiche che lo distanziano molto dal mio personaggio. Per me, il tema più interessante è quello dell’invidia: può trovare spazio in un rapporto di affetto?“.

Ancora Luca Argentero: “Ligas è tutto ciò che avrei voluto essere ma che non ho avuto il coraggio di essere. Alcune parti di lui mi affascinano, spesso vorrei essere un po’ più arrogante ma non riesco, perché esce il mio essere che è completamente differente. La cosa che mi piace di più è che Ligas perde spesso tutto ed è costretto a ricostruire tutto da zero. In questo senso, stando sul set mi è venuta in mente la serie Better Call Saul”.

Lo sceneggiatore Federico Baccomo ha parlato dei rischi, per il lavoro dell’avvocato, legato allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale: “Si tratta di un discorso complesso, ma la realtà è complessa e sfumata e richiede l’interpretazione umana delle leggi. Il tema dell’IA che può insidiare il lavoro umano è attuale. Io ho provato a far scrivere a questi software delle sceneggiature e sono abbastanza tranquillo: nella scrittura utilizzano un’empatia pari a zero, tipica, per l’appunto, di una macchina. Il libro da cui ha preso il via la narrazione si concentrava su un unico caso, noi abbiamo esteso il tutto creando un universo, nel quale hanno ampio spazio anche gli altri personaggi”.