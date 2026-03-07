Young Sherlock è la nuova serie tv evento di Prime Video, diretta da Guy Ritchie e ispirata alla celebre saga letteraria di Andrew Lane. Ambientata nel 1871, la produzione ripercorre le prime indagini di un giovane Sherlock Holmes tra le mura di Oxford e complessi intrighi internazionali, delineando la formazione del genio investigativo più famoso della letteratura.

L’opera si distacca dalle narrazioni classiche per offrire un approccio dinamico, focalizzato sulla giovinezza del protagonista e sulle esperienze che hanno forgiato il suo peculiare metodo deduttivo.

Regia, produzione e interpreti della serie

La serie è una produzione Amazon Studios e vede alla regia Guy Ritchie, il quale conferisce al progetto il suo caratteristico stile ritmato e una narrazione ricca di ironia. Il ruolo principale è affidato a una giovane promessa del cinema internazionale:

Hero Fiennes Tiffin : interpreta Sherlock Holmes.

: interpreta Sherlock Holmes. Max Irons : interpreta Mycroft Holmes, il fratello maggiore.

: interpreta Mycroft Holmes, il fratello maggiore. Joseph Fiennes e Natascha McElhone : interpretano i genitori di Sherlock, Silas e Cordelia Holmes.

e : interpretano i genitori di Sherlock, Silas e Cordelia Holmes. Colin Firth: interpreta il personaggio di Bucephalus Hodge.

Location e ricostruzione storica: dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte interamente nel Regno Unito, sfruttando il patrimonio architettonico di Oxford per rappresentare il contesto universitario dell’epoca. La produzione ha utilizzato set vittoriani ricostruiti con estrema cura per restituire l’atmosfera del 1870. Gli ambienti accademici, le aule storiche e i college inglesi costituiscono la cornice ideale per un racconto che unisce il rigore istituzionale ai segreti dell’alta società dell’Ottocento.

Trama della serie tv “Young Sherlock”

Nel 1871, Sherlock Holmes viene inviato a Oxford con l’intento di focalizzarsi sugli studi e restare lontano dai problemi. Tuttavia, un omicidio avvenuto all’interno del college stravolge i suoi piani, rendendolo il principale sospettato agli occhi delle autorità. Deciso a dimostrare la propria estraneità ai fatti, Sherlock inizia a indagare autonomamente, scoprendo una rete di cospirazioni che coinvolge i servizi segreti e la politica internazionale.

La narrazione approfondisce il rapporto conflittuale con il fratello Mycroft e mette in scena il primo storico confronto con James Moriarty. Attraverso il pericolo e le sfide intellettuali, il giovane Holmes inizia ad affinare quelle capacità di osservazione che lo renderanno unico nel suo genere.

Spoiler finale: i segreti della famiglia Holmes

Attenzione spoiler: L’episodio finale rivela una verità sconvolgente su Silas Holmes. Il padre di Sherlock e Mycroft risulta infatti implicato in un progetto governativo segreto finalizzato alla creazione di armi chimiche. Sherlock comprende che la propria famiglia non è estranea ai complotti internazionali che ha cercato di sventare, una scoperta che altera per sempre la sua percezione del dovere e della giustizia, ponendo le basi per una seconda stagione dedicata alla risoluzione di questo conflitto familiare.

Cast completo della serie tv “Young Sherlock”