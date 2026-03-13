Venerdì 13 marzo debutta Mudù Quante risate. Il programma è in onda, per la prima volta in televisione, su Rai 2, a partire dalle ore 23:35 circa.

Mudù Quante risate, il protagonista è il comico Uccio De Santis

Al centro del format Mudù Quante risate vi è il comico Uccio De Santis. Attore e comico, è noto al grande pubblico soprattutto per aver ideato la sitcom Mudù, che è andata in onda, su Telenorba, per un totale di undici stagioni.

Proprio a tale titolo è ispirato il format Mudù Quante risate, che dopo il grande successo ottenuto su Rai Play debutta, dunque, sul piccolo schermo. La trasmissione, realizzata da Settimio Colangelo, ha come regista Vito Cea.

Il padrone di casa, al suo fianco, può contare sul sostegno di due volti decisamente noti. Il primo è quello della conduttrice Adriana Volpe, nel cast di concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il secondo è quello dell’attrice Manuela Marcuri.

Come funziona il programma

Mudù Quante risate è organizzato in una serie di gag e sketch, che il conduttore e comico effettua basandosi sugli spunti di vita quotidiana. Il pubblico a casa, in perfetta sintonia con lo stile della sitcom dalla quale ha preso spunto il format, ha la possibilità di divertirsi con situazioni paradossali, equivoci e momenti di comicità immediata.

In totale, la prima edizione del programma è composta da dieci puntate. Ognuna di esse ha una durata che varia fra i 25 ed i 30 minuti. Rai 2, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone una alla settimana, nella seconda serata di Rai 2. Tutti gli appuntamenti sono già disponibili in streaming mediante l’applicazione Rai Play.

Mudù Quante risate, l’argomento della prima puntata

Nel corso della prima puntata di Mudù Quante risate, gli spettatori possono vedere alcune gag, tutte precedute da una serie di titoli. Il protagonista, ad esempio, è raffigurato mentre finge di avere una relazione segreta con Adriana Volpe. A seguire, deve difendersi, davanti a dei carabinieri, dall’accusa rivolta contro di lui da una donna, che lo ha denunciato per il furto di un cappello. Vi sono, poi, le raccolte de Le Brevissime, composte da una lunga serie di gag dalla durata di pochissimi secondi.

Al fianco del protagonista Uccio De Santis, nel corso dei dieci appuntamenti del format, vi sono alcuni degli attori già coinvolti nelle stagioni precedenti della sitcom. Fra gli altri, spazio a Umberto Sardella, Antonella Genga, Brando Rossi e Pino Fusco.