Imma Tataranni Figli e figliastri, trama, cast, finale, dove è girata

Il grande successo di Imma Tataranni – Sostituto procuratore continua a dominare la prima serata di Rai 1. La quinta stagione prosegue con l’attesissimo episodio intitolato “Figli e figliastri”. In questa puntata, la PM più amata d’Italia deve affrontare un caso che scava nelle ferite del passato di Matera. Ma non è solo il crimine a tenere banco: la vita privata di Imma è a un bivio. Il rapporto con Pietro e Valentina si fa sempre più complesso, tra silenzi e nuove direzioni di vita.

La narrazione della fiction di punta di Rai 1 riesce ancora una volta a mescolare sapientemente il giallo poliziesco con il dramma familiare. Imma non è solo un magistrato inflessibile, ma anche una madre e una moglie che cerca di tenere insieme i pezzi della propria esistenza. L’episodio esplora il concetto di maternità e i legami di sangue, mettendoli a confronto con le scelte individuali. La sceneggiatura scorrevole e i dialoghi brillanti rendono questa puntata uno dei momenti chiave dell’intera stagione.

La trama dell’episodio “Figli e figliastri” di Imma Tataranni 5

Tutto ha inizio con la scoperta di un cadavere che scuote la quiete di Matera. La vittima è Antonietta Cappiello, una professoressa in pensione molto stimata che insegnava al liceo Duni. La donna viene trovata senza vita nel suo appartamento. Imma intuisce subito che dietro quella morte si nasconde un segreto profondo. L’indagine porta il sostituto procuratore a esplorare gli anni Settanta nei Sassi di Matera. Emerge la storia di una figlia data in adozione, un dolore che la professoressa aveva portato con sé per tutta la vita.

Parallelamente, Pietro De Ruggeri (interpretato da Massimiliano Gallo) vive un momento di grande cambiamento professionale. La sua nuova posizione presso la multinazionale First Energy sembra procedere a gonfie vele. Pietro riceve benefit di lusso, tra cui un’auto elettrica e una casa ipertecnologica. Proprio in questa nuova abitazione domotica trova rifugio il padre Luciano, in fuga dai litigi con la moglie Filomena. Tuttavia, questo benessere materiale non sembra colmare il vuoto emotivo che si è creato tra lui e Imma, rendendo la convivenza sempre più difficile.

Le tensioni familiari e le nuove sfide di Imma

Mentre Imma cerca di risolvere l’omicidio della Cappiello, Valentina cerca la sua strada lontano dalle mura domestiche. La ragazza si dedica con passione alla comunità ecosostenibile Bandusia. Questa scelta la porta a scontrarsi spesso con la mentalità pragmatica della madre. Intanto, la vendita della vecchia casa di famiglia diventa un tasto dolente. Ogni appuntamento con i potenziali acquirenti riapre ferite non ancora rimarginate. Imma e Pietro affrontano questi momenti con un imbarazzo che nasconde il timore di chiudere definitivamente un capitolo della loro storia.

Anche i comprimari vivono momenti intensi. Diana De Santis cerca di barcamenarsi tra il lavoro e i suoi misteriosi problemi di salute. La donna soffre di una fastidiosa patologia cutanea che la costringe a numerose visite mediche. Nel frattempo, tenta di aiutare Maria Moliterni a coronare il suo sogno teatrale. Imma, dal canto suo, prosegue le sue lezioni di inglese con Mike. Quello che era nato come un dovere professionale sta diventando uno spazio di confidenza. Con Mike, Imma riesce a essere se stessa, riflettendo sulle proprie insicurezze e sui desideri che non ha mai avuto il coraggio di ammettere.

Imma Tataranni 5: il cast dell’episodio “Figli e figliastri”

Il successo della serie è merito di un cast affiatato e di grande talento:

Vanessa Scalera : Imma Tataranni

: Imma Tataranni Massimiliano Gallo : Pietro De Ruggeri

: Pietro De Ruggeri Barbara Ronchi : Diana De Santis

: Diana De Santis Alice Azzariti : Valentina De Ruggeri

: Valentina De Ruggeri Dora Romano : Filomena

: Filomena Antonio Montemurro : Luciano De Ruggeri

: Luciano De Ruggeri Rocco Papaleo : Altiero Galliano (New Entry)

: Altiero Galliano (New Entry) Lodo Guenzi: Edoardo Fossati (New Entry)

Dove è stata girata la quinta stagione?

La Basilicata si conferma il cuore pulsante della serie. Matera, con i suoi Sassi millenari, offre scorci di una bellezza senza tempo che enfatizzano il tono malinconico e verace della trama. In questa stagione, la produzione ha esplorato anche nuovi angoli della regione. Tra le location principali troviamo Venosa e i suggestivi Laghi di Monticchio. Il Parco Scultura La Palomba aggiunge un tocco di arte contemporanea a una terra ricca di storia. Questi luoghi non sono solo sfondi, ma veri protagonisti che influenzano lo stato d’animo dei personaggi.

Le riprese hanno valorizzato la luce naturale del sud Italia, rendendo ogni episodio un’esperienza visiva coinvolgente. La città di Matera appare blindata e misteriosa, perfetta per ospitare le indagini di Imma. La serie continua a essere un eccezionale veicolo di promozione turistica per il territorio lucano, attirando spettatori da tutta Italia desiderosi di scoprire queste meraviglie.

Curiosi di scoprire se Imma riuscirà a trovare la figlia scomparsa della professoressa Cappiello? O volete sapere se il matrimonio con Pietro sopravviverà a questa nuova crisi?