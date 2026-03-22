L’atteso ritorno settimanale della sostituta procuratrice più amata della TV è realtà: Imma Tataranni 5 – La colpa si sconta vivendo è il nuovo capitolo televisivo della quinta stagione della serie record d’ascolti di Rai 1. Protagonista assoluta è ancora una volta Vanessa Scalera, che presta il suo inconfondibile piglio e la sua ironia a un episodio che scava nel profondo dell’animo umano. In questa indagine, Imma non deve solo districarsi tra i codici del diritto, ma anche tra i segreti di una comunità dove il passato non passa mai del tutto, in un intreccio che mescola sapientemente giallo, dramma familiare e le immancabili tensioni emotive che caratterizzano la sua vita privata.

Regia, produzione e protagonisti di Imma Tataranni 5: La colpa si sconta vivendo

La regia è affidata alla mano esperta di Francesco Amato, capace di bilanciare il realismo investigativo con i toni della commedia all’italiana. La produzione, una garanzia del servizio pubblico, è firmata da Rai Fiction in collaborazione con IBC Movie. Il cast conferma i volti storici che hanno decretato il successo della saga: accanto alla Scalera brillano Massimiliano Gallo nel ruolo del paziente marito Pietro e Alessio Lapice nei panni dell’affascinante maresciallo Calogiuri. Completano la squadra d’eccellenza Barbara Ronchi, Carlo Buccirosso e la partecipazione di Cesare Bocci.

Dove è stato girato l’episodio?

La Basilicata si conferma co-protagonista della serie, con i suoi paesaggi aspri e bellissimi che fanno da contrappunto alle indagini. Le riprese hanno interessato:

Matera : l’anima della serie, con i Sassi e il centro storico che regalano inquadrature mozzafiato.

: l’anima della serie, con i Sassi e il centro storico che regalano inquadrature mozzafiato. Maratea : la “perla del Tirreno”, utilizzata per sequenze esterne di grande impatto visivo.

: la “perla del Tirreno”, utilizzata per sequenze esterne di grande impatto visivo. Policoro e le zone della costa ionica, che offrono scenari naturali unici.

e le zone della costa ionica, che offrono scenari naturali unici. Ambienti interni meticolosamente ricostruiti per dare vita alla Procura e alle abitazioni dei personaggi.

Queste location non sono un semplice sfondo, ma rappresentano l’identità stessa del racconto, influenzando il ritmo e l’atmosfera di ogni scena.

Trama di Imma Tataranni 5: La colpa si sconta vivendo

Il ritrovamento di un corpo in circostanze ambigue dà il via a un’indagine che sembra riportare a galla un vecchio caso irrisolto. La vittima è un uomo dal passato torbido, la cui esistenza è stata segnata da errori che ora chiedono il conto. Imma scava nella vita di chi lo circondava, scoprendo un sottobosco di omertà e rancori sopiti che coinvolge figure insospettabili della zona.

Mentre la giustizia segue il suo corso, la vita privata di Imma è in pieno subbuglio. La routine con Pietro appare sempre più stretta, complice il ritorno di Calogiuri che scuote l’equilibrio emotivo della procuratrice. Tra un interrogatorio e l’altro, Imma si trova a riflettere sul concetto di responsabilità: è possibile espiare davvero le proprie colpe o, come suggerisce il titolo, la colpa è un’ombra che ci accompagna per tutta la vita?

Spoiler finale: la verità emerge dai Sassi

Attenzione spoiler: nel finale al cardiopalma, Imma intuisce che l’omicidio è l’atto finale di una vendetta covata per decenni. Il colpevole si rivela essere una persona insospettabile, spinta non dalla cattiveria, ma da un dolore antico mai elaborato. La risoluzione del caso lascia però Imma con l’amaro in bocca sul fronte personale: il confronto con Pietro si fa durissimo e il triangolo con Calogiuri promette nuove scintille, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso per il resto della stagione.

Cast completo di Imma Tataranni 5: La colpa si sconta vivendo

Ecco l’elenco degli interpreti che hanno dato vita a questo episodio:

Vanessa Scalera : Imma Tataranni

: Imma Tataranni Massimiliano Gallo : Pietro De Ruggeri

: Pietro De Ruggeri Alessio Lapice : Ippazio Calogiuri

: Ippazio Calogiuri Barbara Ronchi : Diana De Santis

: Diana De Santis Carlo Buccirosso : Gianni Morandi

: Gianni Morandi Dora Romano : Brunella

: Brunella Cesare Bocci : Alessandro Vitali

: Alessandro Vitali Lucia Zotti : Lucia

: Lucia Carlo De Ruggieri : Pino

: Pino Antonio Gerardi: Saverio Romaniello

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