L’appuntamento con la grande fiction di qualità torna su Rai 1 lunedì 23 marzo con la terza attesissima puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio. L’episodio, dal titolo emblematico “Colpevole”, vede il carismatico avvocato penalista Guido Guerrieri, interpretato da un intenso Alessandro Gassmann, alle prese con una sfida giudiziaria che scivola pericolosamente nel personale. Tra le aule del tribunale e le strade di una Bari notturna e carica di mistero, Guerrieri dovrà districarsi in un labirinto di mezze verità, dove il confine tra innocenza e colpa appare sempre più labile.

La trama dell’episodio Colpevole di Guerrieri – La regola dell’equilibrio

La serenità del Chelsea, il locale che per Guido rappresenta un porto sicuro e una seconda casa, viene sconvolta dall’arresto di Angelo. Il giovane barman, pupillo della proprietaria Nadia, finisce al centro di un incubo giudiziario con l’accusa infamante di aver ucciso la sua vicina di casa, la biologa Elena Longo. Nonostante il ragazzo gridi con forza la propria innocenza, gli indizi raccolti dagli inquirenti sembrano formare una trappola perfetta: testimonianze e prove circostanziali convergono pesantemente su di lui, rendendo la sua posizione apparentemente indifendibile. Mosso dal profondo legame affettivo con Nadia e dal suo innato senso di giustizia, Guerrieri decide di assumere la difesa del giovane, dando inizio a un’indagine parallela che scava nelle pieghe più oscure della vita della vittima.

Parallelamente al caso di omicidio, la narrazione segue le turbolente vicende personali dei protagonisti. Annapaola si ritrova a vivere un profondo conflitto interiore, divisa tra l’attrazione per l’avvocato d’affari Stefano Corsano e la delicata missione investigativa che Guido le ha affidato. Sul fronte del caso Larocca, la tensione sale alle stelle durante l’incidente probatorio: Guerrieri mette in campo tutta la sua abilità oratoria per smontare la credibilità del pentito Capodacqua, le cui accuse di corruzione contro il magistrato iniziano a vacillare pericolosamente. Tuttavia, proprio quando la verità sembra a un passo, una morte improvvisa e violenta rimescola le carte in tavola, svelando un complotto molto più ramificato e inquietante di quanto chiunque potesse sospettare.

Dove è girata Guerrieri – La regola dell’equilibrio

La serie trae grande forza visiva dalla sua ambientazione: la città di Bari, in Puglia. Le riprese non si limitano a fare da sfondo, ma rendono la città una vera protagonista del racconto. La macchina da presa esplora i contrasti del capoluogo pugliese, muovendosi tra il fascino antico del centro storico (Bari Vecchia), le ampie prospettive del lungomare e la modernità dei quartieri residenziali. Questa scelta stilistica conferisce alla fiction un realismo crudo e un’atmosfera mediterranea che si sposa perfettamente con il tono legal thriller della sceneggiatura, riflettendo l’anima complessa e affascinante dell’avvocato Guerrieri.

Spoiler finale dell’episodio Colpevole: il colpo di scena

Attenzione spoiler: nelle battute finali della puntata, l’indagine sull’omicidio della biologa subisce una virata improvvisa grazie a un dettaglio trascurato che ribalta la posizione di Angelo. Emergono segreti inconfessabili legati alla carriera professionale della vittima, suggerendo che il colpevole possa trovarsi molto più vicino a lei di quanto ipotizzato. Ma è il filone principale a regalare il momento più drammatico: la scomparsa improvvisa di un testimone chiave non solo mette in pericolo la strategia difensiva di Guerrieri, ma lascia intendere che qualcuno nell’ombra stia manovrando per impedire che la verità sul magistrato Larocca venga a galla, preparando il terreno per un finale di stagione ad altissima tensione.

Guerrieri: il cast dell’episodio Colpevole

Ecco gli attori principali che animano questo intenso capitolo della serie:

Guido Guerrieri: Alessandro Gassmann

Nadia: La proprietaria del Chelsea, amica storica di Guido

Angelo: Il giovane barman accusato di omicidio

Annapaola: L’investigatrice e collaboratrice di Guerrieri

Stefano Corsano: L’elegante avvocato d’affari

Piero Larocca: Il magistrato sotto accusa

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