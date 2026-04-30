Man on Fire – Sete di vendetta è l’attesissima serie d’azione originale disponibile su Netflix dal 30 aprile 2026. Ispirata al celebre romanzo di A.J. Quinnell e già portata sul grande schermo nel 2004 da Tony Scott con Denzel Washington, questa nuova trasposizione in sette episodi reinventa il mito di John Creasy. La serie sposta l’obiettivo su un protagonista più vulnerabile e reattivo, esplorando non solo la violenza della vendetta, ma anche il peso psicologico del trauma.

Regia, produzione e cast della serie tv “Man on Fire – Sete di vendetta”

Ideata e scritta da Kyle Killen (noto per Halo e Awake), la serie vede alternarsi alla regia nomi di spicco del cinema d’azione contemporaneo, tra cui Steven Caple Jr. (Creed II, Transformers: Il Risveglio), che dirige i primi due episodi e funge da produttore esecutivo. La produzione è curata da Chapter Eleven, Chernin Entertainment e New Regency Productions.

Nel ruolo che fu di Denzel Washington troviamo Yahya Abdul-Mateen II, che interpreta un Creasy tormentato e lontano dall’eroe d’azione convenzionale. Accanto a lui, il cast principale include:

Billie Boullet : Poe Rayburn (la bambina protetta da Creasy).

: Poe Rayburn (la bambina protetta da Creasy). Bobby Cannavale : Paul Rayburn (amico fraterno di Creasy e padre di Poe).

: Paul Rayburn (amico fraterno di Creasy e padre di Poe). Alice Braga : Valeria Melo.

: Valeria Melo. Scoot McNairy : Henry Tappan.

: Henry Tappan. Paul Ben-Victor: Moncrief.

Dove è stata girata? Le location tra USA e Messico

Le riprese si sono svolte prevalentemente in Messico, con Città del Messico che funge da cuore pulsante e caotico della narrazione. Le location sono state scelte per restituire un senso di realismo crudo e pericolo costante:

Città del Messico : le piazze affollate e i mercati sono stati usati per le sequenze di pedinamento.

: le piazze affollate e i mercati sono stati usati per le sequenze di pedinamento. Location urbane degradate : essenziali per rappresentare i covi dei cartelli criminali.

: essenziali per rappresentare i covi dei cartelli criminali. Stati Uniti: alcune sequenze flashback e d’introduzione sono state girate tra il Texas e la California.

Trama della serie tv “Man on Fire – Sete di vendetta”

John Creasy è un ex mercenario delle forze speciali della CIA che convive con un grave disturbo da stress post‑traumatico (PTSD). Cercando di sfuggire ai fantasmi del passato, accetta l’invito del suo vecchio compagno d’armi Paul Rayburn e si trasferisce in Messico per lavorare come guardia del corpo per la giovane Poe Rayburn.

Nonostante l’iniziale distacco, Creasy instaura un legame profondo con la bambina, che diventa per lui l’unica ragione per restare sobrio e lucido. Tuttavia, quando Poe viene rapita durante un agguato violento, la stabilità mentale di Creasy crolla definitivamente. Deciso a ritrovarla a ogni costo, scatena una guerra privata contro i vertici criminali e i poliziotti corrotti coinvolti, trasformandosi in una “macchina da guerra” alimentata da una sete di giustizia implacabile.

Spoiler finale: la redenzione attraverso il fuoco

Nel finale di stagione, Creasy riesce a risalire alla gerarchia dei rapitori, scoprendo una rete di tradimenti che coinvolge figure insospettabili. In un teso scambio finale su un ponte al confine, Creasy offre la propria vita in cambio della libertà di Poe. Il suo sacrificio non è solo tattico, ma rappresenta il culmine del suo percorso di redenzione: salvando l’innocenza della bambina, Creasy riesce finalmente a perdonare sé stesso per gli errori del passato. La serie si chiude con Poe che riabbraccia la madre, mentre Creasy accetta il suo destino, lasciando intendere che il suo “fuoco” si sia finalmente spento in cambio di una nuova speranza.

Cast completo e personaggi principali