Lunedì 4 maggio – La forza di una donna 4–10 maggio 2026

Il nuovo appuntamento settimanale esordisce con un clima di estrema apprensione che avvolge l’abitazione di Bahar. Enver analizza con crescente terrore i comportamenti instabili della figlia Sirin, temendo che la ragazza possa trasformarsi in una minaccia concreta per i bambini. Di conseguenza, i timori dell’uomo trovano conferma in un momento di onestà brutale. Sirin confessa ad Arif un segreto inconfessabile: ammette di aver ucciso Sarp staccandogli intenzionalmente la flebo durante il ricovero in ospedale. Questa rivelazione scuote nel profondo Arif, il quale realizza finalmente la natura malvagia della sua interlocutrice.

Successivamente, martedì 5 maggio, Arif svela di aver registrato segretamente l’intera confessione tramite il suo telefono. L’uomo si reca immediatamente da Kismet per ottenere assistenza legale e incastrare una volta per tutte la responsabile della morte di Sarp. Tuttavia, l’avvocatessa frena l’entusiasmo dell’amico, spiegando che una semplice registrazione privata potrebbe non risultare sufficiente durante un processo penale. Pertanto, occorre raccogliere prove supplementari e testimonianze dirette per assicurare la giovane alla giustizia ed evitare che possa nuocere ancora alla comunità di Istanbul.

Mercoledì 6 maggio – La forza di una donna 4–10 maggio 2026

Il legame ambiguo tra Kismet e il pericoloso Cem emerge con prepotenza. La donna ammette finalmente il suo coinvolgimento nei traffici illeciti dell’uomo e rivela di aver pianificato una fuga strategica per sfuggire a possibili ritorsioni. Nonostante l’elevato rischio personale, Kismet sceglie di posticipare la propria partenza. Ella desidera infatti dare un contributo decisivo per risolvere la questione legata alla pericolosità di Sirin, dimostrando un inaspettato senso di giustizia verso Bahar e la sua famiglia.

Inoltre, giovedì 7 maggio, il rapporto sentimentale tra Raif e Ceyda diventa sempre più profondo, attirando l’attenzione della signora Fazilet. Quest’ultima indaga con insistenza sui motivi che hanno spinto Ceyda a rifiutare l’anello di fidanzamento, sospettando timori nascosti. Contemporaneamente, la situazione lavorativa di Sirin precipita. Nisan, Doruk e Satilmis trovano il coraggio necessario per raccontare a Emre le vessazioni e le minacce subite dalla zia. Furioso per il comportamento inaccettabile della ragazza, Emre procede con il licenziamento immediato, lasciando Sirin senza alcuna risorsa e ancora più isolata.

Venerdì 8 maggio – La forza di una donna 4–10 maggio 2026

Arif sceglie di condividere la verità con Ceyda, permettendole di ascoltare l’audio della confessione. La reazione della donna è furibonda e istintiva, ma Arif riesce a placarla illustrando una strategia più complessa. Poiché la sola registrazione non garantisce la detenzione, l’obiettivo primario diventa contattare lo psichiatra che ha seguito Sirin in passato. L’intento consiste nel dimostrare la sua elevata pericolosità sociale per ottenere un ricovero coatto in una struttura specializzata. In questo modo, Bahar e i piccoli sarebbero finalmente al sicuro da ulteriori attacchi psicologici o fisici.

Sabato 9 maggio, Arif informa Enver del caos scatenato dalla figlia al bar dopo il provvedimento di Emre. Intanto, Kismet chiarisce un punto legale fondamentale: senza il consenso esplicito e congiunto di Enver e Bahar, non risulta possibile procedere con le pratiche per l’internamento della ragazza. Nonostante il clima di tensione perenne, Bahar trova finalmente un momento di serenità interiore. La donna decide di abbandonare le proprie difese emotive e si lascia andare ai sentimenti sinceri che nutre per Arif, suggellando un legame che rappresenta la sua ancora di salvezza in questo periodo turbolento.

Domenica 10 maggio – La forza di una donna 4–10 maggio 2026

La settimana si conclude con eventi carichi di tensione drammatica che cambiano il destino di molti personaggi. Cem utilizza metodi brutali per costringere Dursun a firmare l’atto ufficiale di adozione, garantendo così ad Arda la possibilità di restare permanentemente con Ceyda. Allo stesso tempo, Kismet decide di interrompere bruscamente la sua relazione con Emre, preferendo la libertà ai compromessi sentimentali. Bahar condivide con un commosso Enver l’entusiasmo della casa editrice per il suo manoscritto, che presto diventerà un libro di successo celebrando la resilienza femminile.

Tuttavia, il dramma esplode proprio nel finale di puntata. Sirin, ormai completamente fuori controllo e in preda a un delirio psicotico, affronta duramente il padre. Con un inganno meschino e terribile, la ragazza attira il piccolo Doruk e tenta di spingerlo giù dalla finestra. Questo gesto estremo rappresenta l’apice della sua crudeltà e costringe i presenti a intervenire prima che avvenga l’irrimediabile. L’episodio termina con un cliffhanger mozzafiato che lascia i fan con il fiato sospeso circa la sorte del bambino e il futuro giudiziario della zia. Le riprese effettuate negli studi di Istanbul trasmettono tutta la claustrofobia di un interno domestico diventato teatro di una tragedia sfiorata.

Dove seguire gli episodi in TV e streaming

La serie La forza di una donna mantiene la sua collocazione nel palinsesto di Canale 5 dal lunedì al sabato alle ore 16:05. Per la giornata di domenica, la rete prevede appuntamenti speciali con una durata maggiore a partire dalle ore 15:00. Tutti gli episodi già trasmessi rimangono fruibili in modalità on demand sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity, permettendo ai telespettatori di recuperare i passaggi fondamentali della storia in qualsiasi momento e da ogni dispositivo connesso.