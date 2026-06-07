Domenica 7 giugno giunge al termine il Roland Garros e di seguito vi sveliamo la programmazione tv della finale. L’incontro ha come protagonista l’italiano Flavio Cobolli e, per questo, il match è visibile anche in chiaro.

Roland Garros finale programmazione tv, Flavio Cobolli per la storia

Il tennis italiano, nonostante l’uscita anticipata di Jannik Sinner, può sperare nell’ennesima vittoria in uno slam. Le speranze sono riposte, a tal proposito, su Flavio Cobolli, che dopo aver vinto da protagonista la Coppa Davis lo scorso anno si appresta ad affrontare la prima finale di uno Slam della sua carriera.

Una vittoria di Flavio Cobolli sarebbe storica. L’ultimo azzurro in grado di vincere il Roland Garros è stato Adriano Panatta, che ha festeggiato il titolo nel ’76. Prima, nel ’59 e nel ’60, era riuscito a trionfare Nicola Pietrangeli.

Un vero e proprio appuntamento con la storia, dunque, per Flavio Cobolli, che tuttavia deve vincere contro il favorito Alexander Zverev. Il tedesco ha disputato già quattro finali Slam, fra cui una al Roland Garros, senza mai riuscire a vincere. Terzo nel Ranking ATP, con l’assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha la grande opportunità di portare a casa il primo trofeo importante della sua carriera.

L’orario e il palinsesto in chiaro

La finale del Roland Garros, come detto, è visibile anche in chiaro. Nonostante i diritti tv siano della Warner Bros., a causa della presenza di un finalista azzurro l’emittente ha deciso di rendere visibile a tutti l’incontro. La rete scelta, come avvenuto già per la semifinale fra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli (poi non disputata a causa del ritiro del primo), è quella di proporre il faccia a faccia su NOVE. Qui, il collegamento parte intorno alle 14:30 circa. La partita vera e propria prende il via alle 15:00 e, al termine, sono proposte le fasi della premiazione che chiudono il torneo.

Roland Garros finale programmazione tv, i telecronisti e dove vederla a pagamento

Come tutte le partite del Roland Garros, la finale fra Alexander Zverev e Flavio Cobolli è trasmessa anche a pagamento su varie piattaforme streaming. Il faccia a faccia, infatti, è inserito nell’offerta di Discovery+, DAZN, Hbo Max, TIM Vision e Amazon Prime Video. Sia a pagamento che in chiaro, colui che è chiamato a raccontare tutto quel che avviene in campo è Jacopo Lo Monaco. Al suo fianco ci sono Barbara Rossi e l’ex tennista Andreas Seppi.