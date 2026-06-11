La seconda puntata di La sottile linea della vendetta va in onda su Rai 2 giovedì 11 giugno 2026 in prima serata. La miniserie franco-belga, diretta da Arnaud Malherbe, prosegue con gli episodi conclusivi della storia di Esther Lefèvre e Célia Le Goff.

Dopo il debutto della prima serata, il thriller entra nella sua fase più intensa. Da una parte c’è Esther, ex cancelliera di tribunale affetta dal morbo di Alzheimer, decisa a punire chi secondo lei è sfuggito alla giustizia. Dall’altra c’è Célia, poliziotta coinvolta in un’indagine che la costringe a riaprire ricordi dolorosi della propria adolescenza.

La sottile linea della vendetta, anticipazioni seconda puntata su Rai 2

Nella seconda puntata di La sottile linea della vendetta, l’indagine di Célia Le Goff diventa sempre più personale. La poliziotta continua a indagare sulla morte di Mahé Vignaud, ma non riesce ancora a capire quale sia il legame tra le diverse vittime.

A renderla ancora più inquieta sono i messaggi lasciati sui corpi: ogni vittima porta infatti con sé un’etichetta indirizzata proprio a Célia. La protagonista comprende così che l’assassino non sta agendo soltanto per vendetta, ma vuole comunicare direttamente con lei.

Nel frattempo, Rémy, fratello di Célia, le chiede di partecipare al compleanno organizzato a casa della madre. La donna accetta, anche se il rapporto familiare è difficile e il ritorno in quell’ambiente riapre vecchie tensioni. Dopo la cena, Célia riceve un messaggio da Anton, che la invita a passare la notte con lui. La scelta avrà conseguenze inattese e la porterà a essere momentaneamente allontanata dal lavoro.

Parallelamente, Esther Lefèvre continua il proprio piano. L’ex cancelliera, sempre più determinata a colpire chi ritiene colpevole, prepara un nuovo omicidio senza sapere che la sua prossima vittima ha un legame molto vicino alla sua famiglia.

La sottile linea della vendetta, trama episodio 3 dell’11 giugno 2026

Nel terzo episodio di La sottile linea della vendetta, Célia indaga sulla morte di Mahé Vignaud. Il caso si complica perché non sembra esserci un collegamento chiaro tra le vittime, ma il dettaglio delle etichette con messaggi rivolti a lei rende tutto più oscuro.

La poliziotta capisce di essere al centro di un disegno preciso. Qualcuno conosce il suo passato e sta cercando di costringerla a ricordare qualcosa che lei ha rimosso. L’indagine non riguarda più soltanto una serie di omicidi: diventa un percorso dentro la memoria della protagonista.

Mentre Célia prova a tenere insieme vita privata e lavoro, Vincent comincia a preoccuparsi per lei e osserva con gelosia il suo legame con Anton. Il clima si fa sempre più teso, perché ogni passo dell’indagine sembra avvicinare la poliziotta a un trauma nascosto.

La sottile linea della vendetta, trama episodio 4 dell’11 giugno 2026

Nel quarto episodio di La sottile linea della vendetta, Esther mette in atto il piano per uccidere Alexis Roch, ignara del fatto che si tratti del datore di lavoro di sua figlia. La donna si reca a casa dell’uomo, ma ad attenderla trova una sorpresa che rischia di far saltare i suoi piani.

Intanto Célia continua a scavare nei propri ricordi. Decide di parlare con un insegnante delle elementari, il quale le riporta alla mente un dettaglio importante. Quel frammento le permette di individuare una persona che potrebbe aiutarla a ricostruire ciò che le è accaduto da ragazza.

Dopo quell’incontro, Célia comprende di aver rimosso un episodio doloroso della sua adolescenza. La verità comincia finalmente a emergere, ma il percorso è tutt’altro che semplice. Esther, intanto, recapita un pacco alla madre di Célia, con all’interno un invito destinato proprio alla poliziotta.

Quando Vincent scopre che Célia è uscita senza autorizzazione, teme che l’IGPN possa venirlo a sapere e decide di mettersi sulle sue tracce. La seconda puntata porta così le due protagoniste verso il confronto decisivo.

Spoiler finale della seconda puntata

Nel finale di La sottile linea della vendetta, le strade di Esther Lefèvre e Célia Le Goff si incrociano definitivamente. La vendetta dell’ex cancelliera non è più soltanto una sequenza di omicidi legati a vecchi casi giudiziari: diventa anche il mezzo attraverso cui Célia viene costretta a guardare dentro il proprio passato.

La poliziotta scopre che i messaggi ritrovati sulle vittime erano pensati per riportarla a un trauma rimosso. L’indagine sugli omicidi e la sua memoria personale finiscono così per sovrapporsi. Célia comprende di essere legata alla storia molto più di quanto immaginasse.

Esther, sempre più condizionata dalla malattia e dalla fretta di completare la sua missione prima che i ricordi svaniscano, perde progressivamente il controllo del proprio piano. La sua idea di giustizia privata mostra il volto più tragico: non ripara davvero il passato, ma trascina altre persone dentro una spirale di dolore.

Il finale chiude la miniserie con un confronto amaro tra memoria, colpa e vendetta. Esther cerca di ricordare prima che l’Alzheimer cancelli tutto, mentre Célia è costretta a ricordare ciò che aveva cercato di dimenticare. La linea tra giustizia e vendetta diventa sempre più sottile, fino a lasciare entrambe segnate da una verità impossibile da ignorare.

Cast completo della serie “La sottile linea della vendetta”

Il cast di La sottile linea della vendetta è guidato da Clémentine Célarié ed Elisa Erka, protagoniste di un thriller psicologico in cui memoria, trauma e vendetta si intrecciano. Accanto a loro ci sono i personaggi legati alla famiglia di Esther, all’indagine di Célia e ai casi giudiziari riaperti dalla protagonista.

Clémentine Célarié : Esther Lefèvre

: Esther Lefèvre Elisa Erka : Célia Le Goff

: Célia Le Goff Émilie Caen : Marianne

: Marianne Marc Ruchmann : Vincent

: Vincent Yoann Eloundou Noah : Milo

: Milo Ludovik : Maxime

: Maxime Geneviève Emanuelli : Carmen

: Carmen Caroline Proust : Marthe

: Marthe Sylvain Saussereau : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Jérôme Keen: ruolo non specificato

Dove vedere La sottile linea della vendetta in tv e streaming

La sottile linea della vendetta va in onda su Rai 2 in prima serata e può essere seguita anche in streaming su RaiPlay, attraverso la diretta del canale e la sezione dedicata ai contenuti on demand.

La seconda puntata è prevista giovedì 11 giugno 2026 dalle 21:20, con gli episodi conclusivi della miniserie.