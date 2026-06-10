La programmazione televisiva offre una serata ricca di eventi sportivi, grandi inchieste giornalistiche e cult del cinema internazionale. Palinsesti pronti a soddisfare le esigenze di intrattenimento e approfondimento per tutti i telespettatori italiani. Scopriamo le proposte dei principali canali a cominciare da Rai 1.
Stasera in TV giovedì 11 giugno 2026, Rai
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Rai 1 – 20:35: Messico – Sud Africa (Sport)
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Rai 2 – 21:20: La Sottile Linea Della Vendetta (Serie TV)
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Rai 3 – 21:15: Il Mondo Con Gli Occhi Di Overland – Laos, Il Volto Della Rinascita (Intrattenimento)
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Rai 4 – 21:20: S.W.A.T. (Serie TV)
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Rai 5 – 21:26: Carmen (Teatro Alla Scala, 2026) (Intrattenimento)
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Rai Movie – 21:10: Il fuoco del peccato (Film)
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Rai Premium – 21:10: Belve (Intrattenimento)
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Rete 4 – 21:33: Quarto grado (Informazione – Prima Tv)
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Canale 5 – 21:29: Sarabanda Celebrity (Intrattenimento)
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Italia 1 – 21:40: Io prima di te (Film)
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La7 – 21:15: Piazzapulita (Informazione)
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TV8 – 21:15: Money Road – Ogni tentazione ha… (Intrattenimento)
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Nove – 21:30: Sinceramente Persia (Intrattenimento)
I film di questa sera in tv giovedì 11 giugno 2026
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20 – 21:07: Saranno famosi (A.Parker)
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Iris – 21:18: Ancora 48 ore
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Cine34 – 21:10: Piccolo grande amore (Prima Tv)
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La5 – 21:15: Il momento di uccidere
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Ventitré – 21:10: Trespass
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Cielo – 21:20: Eroe per caso
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La7d – 21:30: Il vigile
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Top Crime – 21:17: Delitto a Tahiti (Prima Tv)
I film su Sky giovedì 11 giugno 2026
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My Mother’s Wedding (Sky Cinema Uno)
Tre sorelle si riuniscono per il terzo matrimonio della madre e riacendono antiche tensioni familiari.
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21 grammi: Il peso dell’anima (Sky Cinema Drama)
Un fatale incidente stradale intreccia indissolubilmente i destini di un docente malato, una madre addolorata e un ex detenuto.
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Indiana Jones e il tempio maledetto (Sky Cinema Action)
Il celebre archeologo affronta una setta sanguinaria in India per salvare dei bambini rapiti.
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Giu’ per il tubo (Sky Cinema Family)
Un topo d’alta società finisce nello scarico del WC finendo nel movimentato mondo sotterraneo di Londra.
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Scontro tra titani (Sky Cinema Sci-Fi)
Il semidio Perseo sfida creature mitologiche per sconfiggere l’Ade e salvare la città di Argo.
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Chi è senza peccato – The Dry (Sky Cinema Suspense)
Un detective torna nella natìa Australia affrontando un duplice mistero legato al proprio passato.
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Il s*o degli angeli (Sky Cinema Comedy)
Un sacerdote toscano eredita una fortunata attività in Svizzera scoprendo troppo tardi che è un bordello.
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Il tenente ottomano (Sky Cinema Romance)
Una giovane infermiera americana idealista attraversa il mondo prima dello scoppio della Grande Guerra.
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Siccità (Sky Cinema Due)
A Roma non piove da tre anni e i destini di vari cittadini si scontrano in una città arida.
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Johnny Stecchino (Sky Cinema Uno)
Un autista di scuolabus ingenuo viene ingannato in Sicilia per via della somiglianza con un boss latitante.
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Killers of the Flower Moon (Sky Cinema Collection)
Una misteriosa serie di omicidi colpisce i ricchi nativi della nazione Osage negli anni Venti.