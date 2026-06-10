Stasera in tv giovedì 11 giugno 2026
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Stasera in TV giovedì 11 giugno 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
11 Giugno 2026 2 Minuti di lettura
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La programmazione televisiva offre una serata ricca di eventi sportivi, grandi inchieste giornalistiche e cult del cinema internazionale. Palinsesti pronti a soddisfare le esigenze di intrattenimento e approfondimento per tutti i telespettatori italiani. Scopriamo le proposte dei principali canali a cominciare da Rai 1.

Stasera in TV giovedì 11 giugno 2026, Rai

  • Rai 1 – 20:35: Messico – Sud Africa (Sport)

  • Rai 2 – 21:20: La Sottile Linea Della Vendetta (Serie TV)

  • Rai 3 – 21:15: Il Mondo Con Gli Occhi Di Overland – Laos, Il Volto Della Rinascita (Intrattenimento)

  • Rai 4 – 21:20: S.W.A.T. (Serie TV)

  • Rai 5 – 21:26: Carmen (Teatro Alla Scala, 2026) (Intrattenimento)

  • Rai Movie – 21:10: Il fuoco del peccato (Film)

  • Rai Premium – 21:10: Belve (Intrattenimento)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4 – 21:33: Quarto grado (Informazione – Prima Tv)

  • Canale 5 – 21:29: Sarabanda Celebrity (Intrattenimento)

  • Italia 1 – 21:40: Io prima di te (Film)

  • La7 – 21:15: Piazzapulita (Informazione)

  • TV8 – 21:15: Money Road – Ogni tentazione ha… (Intrattenimento)

  • Nove – 21:30: Sinceramente Persia (Intrattenimento)

I film di questa sera in tv giovedì 11 giugno 2026

  • 20 – 21:07: Saranno famosi (A.Parker)

  • Iris – 21:18: Ancora 48 ore

  • Cine34 – 21:10: Piccolo grande amore (Prima Tv)

  • La5 – 21:15: Il momento di uccidere

  • Ventitré – 21:10: Trespass

  • Cielo – 21:20: Eroe per caso

  • La7d – 21:30: Il vigile

  • Top Crime – 21:17: Delitto a Tahiti (Prima Tv)

I film su Sky giovedì 11 giugno 2026

  • My Mother’s Wedding (Sky Cinema Uno)

    Tre sorelle si riuniscono per il terzo matrimonio della madre e riacendono antiche tensioni familiari.

  • 21 grammi: Il peso dell’anima (Sky Cinema Drama)

    Un fatale incidente stradale intreccia indissolubilmente i destini di un docente malato, una madre addolorata e un ex detenuto.

  • Indiana Jones e il tempio maledetto (Sky Cinema Action)

    Il celebre archeologo affronta una setta sanguinaria in India per salvare dei bambini rapiti.

  • Giu’ per il tubo (Sky Cinema Family)

    Un topo d’alta società finisce nello scarico del WC finendo nel movimentato mondo sotterraneo di Londra.

  • Scontro tra titani (Sky Cinema Sci-Fi)

    Il semidio Perseo sfida creature mitologiche per sconfiggere l’Ade e salvare la città di Argo.

  • Chi è senza peccato – The Dry (Sky Cinema Suspense)

    Un detective torna nella natìa Australia affrontando un duplice mistero legato al proprio passato.

  • Il s*o degli angeli (Sky Cinema Comedy)

    Un sacerdote toscano eredita una fortunata attività in Svizzera scoprendo troppo tardi che è un bordello.

  • Il tenente ottomano (Sky Cinema Romance)

    Una giovane infermiera americana idealista attraversa il mondo prima dello scoppio della Grande Guerra.

  • Siccità (Sky Cinema Due)

    A Roma non piove da tre anni e i destini di vari cittadini si scontrano in una città arida.

  • Johnny Stecchino (Sky Cinema Uno)

    Un autista di scuolabus ingenuo viene ingannato in Sicilia per via della somiglianza con un boss latitante.

  • Killers of the Flower Moon (Sky Cinema Collection)

    Una misteriosa serie di omicidi colpisce i ricchi nativi della nazione Osage negli anni Venti.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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