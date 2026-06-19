Su Netflix è disponibile Ovunque tu sia, miniserie thriller del 2026 tratta dall’omonimo romanzo di Harlan Coben. Il titolo originale è I Will Find You e la prima stagione è composta da 8 episodi.

Al centro della storia c’è David Burroughs, un padre condannato all’ergastolo per l’omicidio del figlio Matthew. David si è sempre dichiarato innocente, ma la sua vita cambia quando riceve una prova sconvolgente: una fotografia in cui appare un ragazzo che potrebbe essere proprio il figlio creduto morto. Da quel momento decide di evadere dal carcere e scoprire la verità.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Ovunque tu sia”

Ovunque tu sia è una miniserie thriller creata da Robert Hull insieme a Harlan Coben, autore del romanzo da cui è tratta la storia. La serie segna un nuovo capitolo della collaborazione tra Netflix e lo scrittore statunitense, già al centro di numerosi adattamenti di successo.

Il protagonista è David Burroughs, interpretato da Sam Worthington. David è un uomo distrutto dalla perdita del figlio e dalla condanna per un omicidio che sostiene di non aver commesso. Dopo anni di carcere, la comparsa di una fotografia riaccende in lui una speranza impossibile: Matthew potrebbe essere ancora vivo.

Accanto a lui troviamo Britt Lower nel ruolo di Rachel Mills, ex cognata di David e figura decisiva nella riapertura del caso. È lei a portargli l’immagine che cambia tutto, spingendolo a rischiare ogni cosa pur di ritrovare il bambino.

Nel cast ci sono anche Milo Ventimiglia, Logan Browning, Erin Richards, Jonathan Tucker, Chi McBride, Madeleine Stowe e Clancy Brown. La serie mescola thriller familiare, fuga, indagine e segreti sepolti, seguendo David mentre prova a dimostrare la propria innocenza e a capire cosa sia accaduto davvero a suo figlio.

Dove è stata girata?

Ovunque tu sia è ambientata principalmente negli Stati Uniti, con una storia che attraversa carceri, città, abitazioni private, uffici investigativi e luoghi legati alla scomparsa di Matthew Burroughs. L’ambientazione americana è centrale perché questa miniserie rappresenta uno dei primi adattamenti Netflix di Harlan Coben costruiti direttamente in un contesto statunitense.

Le riprese, però, si sono svolte soprattutto in Canada, nella provincia dell’Ontario. Le location principali includono Kingston e Toronto, due città utilizzate per ricreare gli ambienti principali della vicenda.

Tra i luoghi più importanti figura il Kingston Penitentiary, usato per le scene del carcere in cui è rinchiuso David Burroughs. Alcune sequenze sono state realizzate anche presso il campus della University of Toronto Mississauga, mentre altre scene sono state girate a New York, in luoghi riconoscibili come Washington Square Park, Central Park e Times Square.

La scelta di alternare ambienti carcerari, spazi urbani e luoghi apparentemente ordinari rafforza la tensione della serie. David non cerca solo di fuggire dalla prigione fisica, ma anche da una verità costruita contro di lui.

Trama della serie tv “Ovunque tu sia”

La trama di Ovunque tu sia segue David Burroughs, un uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio del figlio Matthew. Il bambino sarebbe stato ucciso anni prima, ma David non ha mai smesso di proclamarsi innocente. Nonostante questo, le prove raccolte contro di lui lo hanno portato in carcere, separandolo definitivamente dalla moglie, dalla famiglia e dalla vita che aveva prima della tragedia.

Per anni David vive nella disperazione. La morte di Matthew lo tormenta ogni giorno, ma a distruggerlo è soprattutto l’idea che il mondo lo consideri il responsabile di quel crimine. Tutto cambia quando riceve la visita di Rachel Mills, la sorella della sua ex moglie.

Rachel gli mostra una fotografia scattata di recente. Nell’immagine compare un ragazzo che somiglia in modo impressionante a Matthew e che presenta un segno particolare riconducibile proprio al bambino scomparso. Per David è una rivelazione impossibile da ignorare: se quella foto è autentica, suo figlio non è mai morto.

Da quel momento, David prende una decisione estrema. Evade dal carcere e inizia una fuga disperata per ritrovare Matthew, mentre le autorità si mettono sulle sue tracce. A inseguirlo ci sono agenti dell’FBI e investigatori determinati a riportarlo in prigione, ma il suo obiettivo è uno solo: scoprire chi ha rapito il figlio e perché lo ha incastrato.

La ricerca porta alla luce segreti familiari, bugie, interessi economici e legami nascosti. Rachel diventa una complice fondamentale, mentre il passato di Cheryl, ex moglie di David, e i rapporti con persone vicine alla famiglia rivelano nuovi elementi. Ogni indizio avvicina David alla verità, ma aumenta anche il pericolo.

Ovunque tu sia è quindi un thriller costruito su una domanda centrale: Matthew è davvero vivo? E se lo è, chi ha avuto il potere di far credere a tutti che fosse morto?

Spoiler finale

Nel finale di Ovunque tu sia, la verità sulla scomparsa di Matthew viene finalmente rivelata. Il bambino non è stato ucciso da David Burroughs: è stato rapito e tenuto nascosto per anni all’interno di un piano molto più complesso di quanto sembrasse.

La figura centrale del complotto è Hayden, ex compagno di Rachel Mills. L’uomo era convinto che Matthew fosse suo figlio biologico a causa di un equivoco legato a una clinica per la fertilità. Questa convinzione, alimentata e manipolata anche dalla potente famiglia Payne, lo porta a organizzare il rapimento del bambino.

Per coprire il sequestro, viene inscenata la morte di Matthew. Un altro bambino viene ucciso e usato per far credere che il figlio di David fosse morto. In questo modo David viene incastrato e condannato per un omicidio mai commesso, mentre Matthew viene cresciuto sotto un’altra identità.

Nel confronto finale, David riesce ad arrivare alla verità e a ritrovare il figlio. La rete di bugie costruita intorno alla scomparsa di Matthew crolla, ma non senza violenza e nuove perdite. Hayden muore durante la resa dei conti, mentre le responsabilità della famiglia Payne emergono in tutta la loro gravità.

La conclusione mostra David finalmente libero dalla colpa che gli era stata attribuita. Il ricongiungimento con Matthew non cancella gli anni perduti, ma restituisce al protagonista ciò che gli era stato portato via: la possibilità di essere padre e di ricostruire una vita dopo una condanna ingiusta.

Il finale di Ovunque tu sia resta emotivo e amaro: la verità viene alla luce, ma il prezzo pagato da David, Matthew e Rachel è altissimo.

Cast completo della serie tv “Ovunque tu sia”

Il cast di Ovunque tu sia riunisce volti noti del cinema e della serialità internazionale. I personaggi principali ruotano intorno alla fuga di David Burroughs, alla ricerca di Matthew e al complotto che ha distrutto la sua famiglia.

Sam Worthington : David Burroughs

: David Burroughs Britt Lower : Rachel Mills

: Rachel Mills Milo Ventimiglia : Hayden

: Hayden Logan Browning : Sarah Greer

: Sarah Greer Erin Richards : Cheryl Dreason

: Cheryl Dreason Jonathan Tucker : Adam McKenzie

: Adam McKenzie Chi McBride : Max Williams

: Max Williams Madeleine Stowe : Gertrude Payne

: Gertrude Payne Clancy Brown : Nicky Fisher

: Nicky Fisher Jake Foy: Larry

Dove vedere Ovunque tu sia in streaming

Ovunque tu sia è disponibile in streaming su Netflix dal 18 giugno 2026. La miniserie è composta da 8 episodi e può essere vista dagli abbonati alla piattaforma.

Il titolo originale è I Will Find You e la serie è tratta dal romanzo di Harlan Coben, pubblicato in Italia con il titolo Ovunque tu sia.