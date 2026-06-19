Nella puntata di giovedì 18 giugno 2026 di Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivata la vittoria de I No Stop. La nuova squadra, composta da Luca, Chiara e Sara, viene dalla provincia di Fermo.

Il trio ha conquistato il titolo battendo i campioni in carica, I Cri Cri, squadra formata da Ivan, Alessia e Aldo e proveniente da Torino. Per I No Stop è stata una puntata da ricordare, perché al loro debutto sono riusciti non solo ad arrivare all’Ultima Catena, ma anche a vincere una cifra importante.

I nuovi campioni, infatti, hanno portato a casa 37.750 euro in gettoni d’oro grazie alla soluzione finale “Tarlo”. Una vittoria arrivata dopo una partita brillante, giocata con grande velocità e con un’intesa davvero efficace.

I No Stop: la sfida contro I Cri Cri a Reazione a Catena

I No Stop hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Cri Cri. La squadra torinese, composta da Ivan, Alessia e Aldo, iniziava la puntata senza portafoglio dopo il mancato successo all’Ultima Catena nella serata precedente.

La sfida si è accesa fin dai primi giochi. Durante il Cocco di mamma, il pubblico ha scoperto anche la curiosa storia di una gallina canadese di nome Sabato, usata come animale terapeutico e abituata a girare con il pannolino.

La partita, però, ha preso presto una direzione precisa. I No Stop hanno iniziato a guadagnare terreno, approfittando anche di un errore dei campioni durante la prima catena musicale. I Cri Cri sono poi riusciti a recuperare qualcosa nella seconda catena musicale, indovinando un brano di Stevie Wonder, ma il distacco è rimasto molto ampio.

Nel gioco dello Zot, gli sfidanti hanno confermato la loro preparazione. Poi, all’Intesa Vincente, Luca, Chiara e Sara hanno mostrato rapidità, affiatamento e grande lucidità. Proprio questa prova ha consegnato loro il titolo di nuovi campioni di Reazione a Catena.

Ultima Catena: soluzione “Tarlo” e vincita da 37.750 euro

I No Stop sono arrivati all’Ultima Catena con un montepremi iniziale molto alto: 151.000 euro. Una cifra importante, che ha reso il finale della puntata particolarmente emozionante.

Durante la catena finale, però, tra dimezzamenti e scelte prudenti, il montepremi si è progressivamente ridotto. I nuovi campioni sono arrivati all’atto conclusivo con 75.500 euro. A quel punto hanno deciso di acquistare il terzo elemento, dimezzando ancora la cifra e giocando così per 37.750 euro.

Gli indizi a disposizione erano: Incontro e Bagaglio. La parola da trovare doveva creare un collegamento con entrambi gli indizi. Dopo una breve consultazione, I No Stop hanno scelto di rispondere “Tarlo”.

La risposta si è rivelata corretta. Il collegamento era infatti con il tarlo dell’incontro e il tarlo che rode il bagaglio. Così Luca, Chiara e Sara hanno vinto 37.750 euro in gettoni d’oro al loro debutto nel programma.

Reazioni social: I No Stop partono fortissimo

La vittoria de I No Stop ha subito acceso i commenti del pubblico di Reazione a Catena. Molti telespettatori hanno apprezzato la loro velocità durante l’Intesa Vincente e la capacità di prendere il largo già nella prima parte della puntata.

Il trio della provincia di Fermo ha dato l’impressione di essere molto affiatato. La loro comunicazione è apparsa fluida, diretta e senza esitazioni. Un elemento che potrebbe renderli una squadra molto competitiva anche nelle prossime puntate.

Sui social, inoltre, diversi spettatori hanno commentato la soluzione finale “Tarlo”, considerata da molti una parola non immediata. I No Stop, però, sono riusciti a trovare il collegamento giusto e a chiudere la serata con una vittoria importante.

Dopo l’eliminazione de I Cri Cri, il pubblico seguirà ora il percorso dei nuovi campioni, chiamati a difendere il titolo nella prossima puntata.

Reazione a Catena: chi sono I No Stop

I No Stop sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata di giovedì 18 giugno 2026. Vengono dalla provincia di Fermo e sono composti da Luca, Chiara e Sara.

Luca è uno dei tre componenti della squadra. Durante la puntata ha contribuito al ritmo del gruppo e alla buona gestione dei giochi.

Chiara ha mostrato prontezza e sintonia con i compagni, soprattutto nelle fasi più veloci della partita.

Sara completa il trio e ha partecipato alla costruzione della vittoria con attenzione e lucidità.

Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti. Quello che è emerso chiaramente, però, è il loro forte affiatamento. Il nome I No Stop sembra rappresentare bene la loro energia: nella puntata del 18 giugno 2026 non si sono fermati fino alla vittoria finale.

Con la soluzione “Tarlo”, I No Stop hanno vinto 37.750 euro e torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.