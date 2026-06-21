Mercoledì 24 giugno, su Canale 5 inizia Temptation Island 2026 e di seguito vi sveliamo tutte le coppie protagoniste. Alla conduzione del format torna Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2026 le coppie, Gabriele e Sara

La prima coppia annunciata di Temptation Island 2026 è formata da Gabriele e Sara. Sono fidanzati da sei anni e mezzo e da due convivono. Il loro rapporto è già in forte crisi: lui, nonostante si definisca “innamoratissimo”, vuole capire se sia il caso di continuare la relazione. Dopo aver trovato delle chat si è convinto che lei lo abbia tradito, ma la fidanzata ha sempre negato, seppur lamentando una certa stanchezza: “Vuole tenermi tutta per sé in una bolle“, confessa.

La seconda coppia è composta da Francesca e Danilo, fidanzati da quattro anni. La dinamica del loro rapporto è simile a quella della coppia precedente, ma in questa occasione è lei a temere di subire un tradimento. Un sospetto che è diventato sempre più forte dopo che ha ricevuto gli screen di una conversazione fra Danilo e un’altra ragazza, avvenuta su un’applicazione di incontri. Lui nega e sostiene di sentirsi “in gabbia“.

Giovanni con Sabrina

A Temptation Island 2026 ci sono Giovanni e Sabrina. Sono insieme da sei anni e convivono, ma la ragazza afferma: “Non sono più sicura di essere innamorata di lui, nell’ultimo anno mi è capitato di avere una distrazione, che mi ha fatto emergere ancora più dubbi“. Lui, di conseguenza, ha smesso di fidarsi della partner.

Nello show ci sono Cristian e Soraya. Insieme da un anno e otto mesi, è lei che ha deciso di partecipare al programma, in quanto ha dubbi sui reali sentimenti del fidanzato. Inoltre, pesano nella relazione i diversi modi di affrontare la vita: lei vorrebbe divertirsi e uscire con le amiche, mentre “il massimo del divertimento di lui è andare alle sagre”, come sostiene Soraya.

Altra coppia di Temptation Island è composta da Bernadette e Diamante. Fidanzati da ben sedici anni, lei scrive al format perché vorrebbe sposarsi ma lui afferma di non essere ancora pronto a fare questo grande passo. Il fidanzato è criptico: “Partecipo per capire il perché non riesco a darle quello che mi chiede da tanto tempo“.

Temptation Island 2026 le coppie, Andrea con Iris

Penultima coppia di Temptation Island 2026 è formata da Andrea e Iris. È lei ad aver scritto alla produzione, in quanto delusa per il comportamento del fidanzato, che ha messaggiato con altre persone e in tali chat c’erano anche delle foto esplicite. Lui non nega e spiega: “Nel nostro rapporto c’è molta noia“.

Infine, hanno deciso di partecipare all’esperimento Alessandra con Rosario. Sono insieme da due anni e otto mesi e convivono a Napoli. Lei ha deciso di dare un’altra opportunità al fidanzato, nonostante abbia scoperto che lui conduceva una vita parallela, con un’altra donna. Da quando ha saputo la verità, Alessandra è diventata molto gelosa. Rosario ha riconosciuto l’errore, ma ammette: “Penso di aver già pagato per quello che ho fatto, questa situazione ci sta distruggendo e se non dovesse cambiare qualcosa non avrebbe senso andare avanti“.