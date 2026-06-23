Ha ufficialmente preso il via la programmazione tv dell’estate di Rai Radio 2. Sono numerose le novità che coinvolgono l’emittente, fra cui l’arrivo, in prima serata, di Ema Stokholma.

Rai Radio 2 programmazione tv estate, il buongiorno è dato da Good Morning Radio 2

La mattina di Rai Radio 2, per tutta la durata dell’estate, è dominata dal format intitolato Good Morning Radio 2. Sono ben quattro i padroni di casa della trasmissione, che hanno il compito di svegliare gli italiani con allegria e senza rinunciare all’informazione. Gli speaker sono Sarah Jane Ranieri, Max Zoara, Michel Dessì e Luca de Il Milanese Imbruttito.

Il programma è suddiviso in quattro parti. La prima è dalle 06:00 alle 06:30, la seconda inizia alle 06:35 e procede fino alle 07:30. La terza parte è visibile dalle 07:45 alle 08:30, mentre l’ultimo segmento dura 25 minuti e prende il via alle 08:35 per terminare alle 09:00.

La trasmissione, in ognuna delle parti, si alterna all’informazione del GR 2.

Manila Nazzaro e Julian Borghesan allungano nel pomeriggio

La mattinata di Rai Radio 2, dal lunedì al venerdì, procede dalle 09:00 alle 10:30 con il meglio de Il Ruggito del Coniglio, guidato da Marco Presta e Antonello Dose. Dopo un appuntamento di 5 minuti del GR 2, dalle 10:35 alle 12:00 Simone Calomino guida Radio 2 Summer Club. Dalle 12:00 alle 13:30 Nicol Angelozzi e Mario Benedetto conducono Generazione Radio 2, seguito dal GR 2, proposto fino alle 13:45.

Il pomeriggio è nel segno di Radio 2 Music Room con Manila Nazzaro e Julian Borghesan, che sostituiscono La Pennicanza e in onda dalle 13:45 alle 16:00. A quest’ora inizia un altro meglio di, questa volta di Lillo e Greg 610, nei palinsesti fino alle 16:30, orario in cui parte Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

Barty Colucci e Francesco Airenzo, dalle 18:00 alle 20:00, presentano Radio 2 Estate da matti. Nel mezzo, dalle 19:30 alle 19:45, è presente l’informazione del GR 2. Dalle 20:00 parte Radio 2 Hits, che il lunedì procede fino alle 22:00, per lasciare la linea a Radio 2 alle dieci della sera – Eretici con Jodie Alivernini e Barbara Venditti. Dal martedì al venerdì, invece, termina alle 21:00, quando parte il format, dalla durata di 2 ore, intitolato Era ora, condotto da Ema Stokholma. Tutti i giorni, dalle 23:00 e per tutta la notte, torna Radio 2 Hits.

Rai Radio 2 programmazione tv estate, il sabato e la domenica

Il sabato e la domenica, la programmazione tv estiva di Rai Radio 2 è differente da quella dei giorni feriali. Dopo il confermato Good Morning Radio 2, in onda con il medesimo palinsesto degli altri giorni, alle 09:00 e per un’ora e mezza c’è Soggetti Smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo. Alle 10:35, dopo il GR 2, inizia Spettinati con Nicol Angelozzi e Vittorio Pettinato, seguito dalle 12:00 alle 13:30 da Radio 2 in forma guidato da Francesca Parisella, in collaborazione con Emanuele Castrucci e con la partecipazione di Alessandro Circiello.

Dopo il GR 2, proposto dalle 13:30 alle 13:45, tocca a Radio 2 music room weekend con Silvia Boschero e Fabrizio D’Alessio, visibile fino alle 16:00, quando prende il via Tutti Nudi a Radio 2 con Elena di Cioccio e Francesco Migliazza. Dalle 18:00 alle 20:00, con l’interruzione per il GR 2 dalle 19:30 alle 19:45, c’è Tutti pazzi per i mondiali a cura di Laura Barth e Jennifer Stella. Dalle 20:00 alle 23:00 c’è Radio 2 Lounge, al termine del quale inizia Radio 2 Hits, che prosegue per tutta la notte.