Nuovo doppio appuntamento con La stagista del crimine su Giallo, mercoledì 24 giugno vanno in onda gli episodi Sempre più in alto e Ritorno alla natura, terzo e quarto capitolo della settima stagione della serie francese con Michèle Bernier e Antoine Hamel.

Al centro delle nuove indagini ci sono due delitti molto diversi tra loro. Nel primo caso, Constance Meyer e il giudice Boris Delcourt devono fare luce sulla morte di un celebre scalatore. Nel secondo episodio, invece, un ritiro nella natura si trasforma in un incubo quando l’organizzatore viene trovato senza vita nel bosco.

La stagista del crimine, Sempre più in alto: trama episodio 3

Nell’episodio Sempre più in alto, il corpo di Florian Dillon viene ritrovato sul sito di Roquebel. Non è un ragazzo qualunque: Florian è una vera leggenda dell’arrampicata, un giovane scalatore di talento seguito e ammirato da molti ragazzi della zona.

La sua morte apre però una serie di interrogativi. Florian era abituato a spingersi oltre i propri limiti, sfidando pareti, altezze e pericoli. Per questo, all’inizio, non è semplice capire se sia stato vittima di un incidente o se qualcuno abbia approfittato della sua esposizione per ucciderlo.

Constance e Boris iniziano a indagare nel mondo dell’arrampicata estrema, dove la fama di Florian non aveva generato soltanto ammirazione. Dietro la figura del campione emergono rivalità, gelosie, ambizioni e rapporti personali sempre più tesi.

La domanda centrale dell’episodio è inevitabile: Florian è morto perché ha voluto osare troppo oppure la sua popolarità aveva creato nemici pronti a eliminarlo?

La stagista del crimine, Ritorno alla natura: trama episodio 4

Nel quarto episodio, Ritorno alla natura, sette persone partecipano a un soggiorno di riconnessione con l’ambiente, organizzato nel cuore della foresta. Il progetto promette di allontanare i partecipanti dalla tecnologia, dalle abitudini cittadine e dalle pressioni quotidiane.

L’esperienza cambia però drammaticamente quando l’organizzatore del ritiro viene trovato morto, colpito da un grosso ramo. Quello che inizialmente potrebbe sembrare un tragico incidente appare subito più complesso.

Constance Meyer e Boris Delcourt devono ricostruire i rapporti tra i partecipanti al corso. Ognuno di loro ha portato nella foresta un passato, un segreto o una tensione irrisolta. L’isolamento del luogo rende l’indagine ancora più delicata: il killer potrebbe essere una delle persone rimaste intrappolate insieme agli altri.

Tra rancori, legami ambigui e confessioni inattese, Constance e Boris devono capire chi aveva un movente per colpire l’organizzatore e trasformare un percorso di benessere in una scena del crimine.

Spoiler e anticipazioni La stagista del crimine

Le anticipazioni ufficiali confermano che i due episodi ruotano attorno a indagini autonome, ma entrambe mettono alla prova il metodo di Constance e Boris.

In Sempre più in alto, l’inchiesta porta i due giudici dentro un ambiente competitivo, dove il confine tra stima e invidia può diventare molto sottile. In Ritorno alla natura, invece, il delitto costringe gli investigatori a osservare da vicino le relazioni tra sette persone apparentemente accomunate dal desiderio di cambiare vita.

La soluzione dei casi non viene anticipata dalla programmazione, lasciando al pubblico il compito di seguire indizi, contraddizioni e segreti fino alla rivelazione finale.

Cast completo La stagista del crimine

Michèle Bernier : Constance Meyer

: Constance Meyer Antoine Hamel : Boris Delcourt

: Boris Delcourt Philippe Lelièvre : Barth Meyer

: Barth Meyer Nicolas Marié : Vladimir Quiring

: Vladimir Quiring Géraldine Loup : Fanny Pelletier

: Fanny Pelletier Soraya Garlenq : Nadia Saïdi

: Nadia Saïdi Clément Moreau : Antoine Meyer

: Antoine Meyer Cyrielle Voguet: Alice Meyer

Dove vedere La stagista del crimine

La stagista del crimine va in onda su Giallo, canale 38 del digitale terrestre. Gli episodi Sempre più in alto e Ritorno alla natura sono programmati mercoledì 24 giugno 2026, dalle 21:10.