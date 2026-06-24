Su Prime Video è disponibile See You at Work Tomorrow, serie tv sudcoreana del 2026 che mescola commedia romantica, dinamiche aziendali e relazioni sentimentali nate tra uffici, riunioni e giornate lavorative sempre più complicate.

Il titolo originale è Naeildo Chulgeun!, traducibile come “Domani si va ancora al lavoro!”. La serie racconta la storia di Cha Ji-yoon, dipendente con sette anni di esperienza alle spalle, ormai stanca della routine, delle delusioni sentimentali e di un ambiente professionale che sembra averle tolto ogni entusiasmo.

La sua vita cambia quando entra in contatto con Kang Si-woo, capo reparto freddo, preciso e temuto da tutti i colleghi. Dietro il suo atteggiamento severo, però, si nasconde un lato molto diverso da quello che Ji-yoon immagina.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv See You at Work Tomorrow!

See You at Work Tomorrow! è una serie tv coreana diretta da Jo Eun-sol e scritta da Kim Kyung-min. La produzione è sviluppata da Studio Dragon e realizzata da Kross Pictures, con distribuzione internazionale su Prime Video.

La storia è tratta dal popolare webtoon di McQueen Studio, diventato un successo in Corea del Sud grazie al suo modo ironico e realistico di raccontare il mondo del lavoro, la pressione professionale e il bisogno di ritrovare un equilibrio tra carriera e vita privata.

La protagonista è Cha Ji-yoon, interpretata da Park Ji-hyun. Ji-yoon lavora da sette anni come product planner presso la Saeum Electronics. È competente, affidabile e apprezzata per il suo istinto professionale, ma è arrivata a un punto di forte stanchezza. Dopo una relazione finita male, ha scelto di non investire più nei sentimenti e di concentrarsi soltanto sul lavoro.

Seo In-guk interpreta Kang Si-woo, capo reparto dall’atteggiamento diretto e poco diplomatico. I dipendenti lo evitano perché viene considerato il manager più difficile dell’azienda: rigido, puntiglioso e incapace di addolcire le parole. Il suo rapporto con Ji-yoon, però, cambia progressivamente e porta entrambi a guardare con occhi diversi il lavoro e l’amore.

Tra i personaggi principali c’è anche Yoon No-ah, interpretata da Kang Mi-na, collega di Ji-yoon che cerca di ricominciare dopo la fine di una relazione importante. La serie segue anche le vite degli altri dipendenti della Saeum Electronics, tra competizione, amicizie, incomprensioni e nuovi legami.

Dove è stata girata?

See You at Work Tomorrow! è una produzione sudcoreana ambientata principalmente nel mondo degli uffici e delle grandi aziende di Seoul. La serie alterna ambienti aziendali, spazi urbani, locali frequentati dai protagonisti dopo il lavoro e appartamenti privati.

Le location principali utilizzate per le riprese non sono state comunicate nel dettaglio dalla produzione. L’ambientazione, però, richiama la vita quotidiana delle grandi città coreane: grattacieli, tragitti casa-lavoro, sale riunioni, ristoranti, bar e spazi dedicati ai momenti di pausa dei dipendenti.

La Seoul raccontata dalla serie non è soltanto una città romantica o luminosa. È anche il luogo della pressione professionale, delle ore trascorse davanti al computer e della fatica di trovare tempo per sé stessi. Proprio in questo contesto nasce il rapporto tra Ji-yoon e Si-woo.

Trama della serie tv See You at Work Tomorrow!

La trama di See You at Work Tomorrow! segue Cha Ji-yoon, product planner con sette anni di esperienza alla Saeum Electronics. Ji-yoon è diventata una professionista affidabile, capace di affrontare qualsiasi problema lavorativo, ma sente di essere ferma in una fase della vita in cui tutto sembra ripetersi.

La sua quotidianità è fatta di scadenze, riunioni, email e responsabilità. Anche sul piano sentimentale la situazione non è migliore: dopo una dolorosa delusione, Ji-yoon ha deciso di non cercare più l’amore. Il suo piccolo rituale di felicità è riuscire a uscire dall’ufficio in orario per concedersi pollo fritto e birra.

L’arrivo di Kang Si-woo cambia però il suo equilibrio. Si-woo è il capo che nessuno vuole avere: freddo, esigente, preciso e incapace di lasciar correre un errore. Ji-yoon lo considera inizialmente l’ennesimo ostacolo da affrontare, ma lavorando con lui scopre una persona più complessa.

Si-woo, infatti, non è soltanto un uomo rigido e distante. Dietro la sua fama da capo insopportabile ci sono solitudine, responsabilità e un modo particolare di proteggersi dagli altri. Ji-yoon inizia a vedere dettagli che i colleghi ignorano, mentre lui nota la determinazione e la fragilità che lei prova a nascondere.

Parallelamente, la serie segue anche Yoon No-ah, che dopo la fine di una lunga relazione cerca di capire che cosa desidera davvero. Il suo percorso si intreccia con quello di Ji-yoon e degli altri colleghi, creando un racconto corale sul lavoro, sulle amicizie adulte e sulla possibilità di ricominciare.

Spoiler finale

Il finale di See You at Work Tomorrow! non è ancora disponibile, perché la serie è appena arrivata su Prime Video e gli episodi vengono pubblicati progressivamente.

Le anticipazioni lasciano intendere che il centro della stagione sarà il cambiamento del rapporto tra Cha Ji-yoon e Kang Si-woo. I due, inizialmente divisi da caratteri opposti e da una gerarchia professionale difficile da gestire, potrebbero diventare un punto di riferimento reciproco.

La serie dovrà chiarire anche il futuro di Ji-yoon all’interno dell’azienda, il percorso personale di No-ah e le relazioni tra i dipendenti della Saeum Electronics. Il tema principale resta il tentativo di trovare una vita più autentica senza rinunciare alle proprie ambizioni.

Cast completo della serie tv See You at Work Tomorrow!

Il cast di See You at Work Tomorrow! è guidato da Seo In-guk e Park Ji-hyun, affiancati da un gruppo di interpreti che danno vita ai colleghi e ai personaggi legati alla Saeum Electronics.

Seo In-guk : Kang Si-woo

: Kang Si-woo Park Ji-hyun : Cha Ji-yoon

: Cha Ji-yoon Kang Mi-na : Yoon No-ah

: Yoon No-ah Park Ye-young : Choi Su-jin

: Choi Su-jin Choi Kyung-hoon : Cho Ga-eul

: Cho Ga-eul Won Gyu-bin : Lee Jae-in

: Lee Jae-in Kim Jung-young : Han Woo-jin

: Han Woo-jin Kang Ki-doong : Jeon Ki-tae

: Jeon Ki-tae Han Tae-ha: ruolo non specificato

Dove vedere See You at Work Tomorrow! in streaming

See You at Work Tomorrow! è disponibile in streaming su Prime Video dal 22 giugno 2026.

La serie è composta da 12 episodi e racconta una storia romantica ambientata nel mondo del lavoro, tra scadenze, rivalità professionali, nuove amicizie e sentimenti che arrivano proprio quando sembravano non avere più spazio.