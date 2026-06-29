I detective conquisteranno il mondo della fiction 2026-2027. Nella prossima stagione televisiva, sia sulla Rai che su Mediaset abbonderanno i titoli con protagonisti degli investigatori.

Detective fiction 2026-2027, Stucky approda su Rai 1

La presenza degli investigatori nelle fiction televisive italiane non è di certo una novità di quest’anno. Da diverse stagioni, la serialità italiana ha dato spazio ai più disparati detective, ognuno con caratteristiche peculiari ma le cui storie, in fondo, finiscono per somigliarsi un po’ tutte: un protagonista in grado di risolvere i casi di crimine, mentre è costretto a fare i conti con le problematiche più o meno gravi legate alla sua vita privata.

Se sul versante narrativo vi saranno novità non è dato sapere, ma quel che è certo è che sia la Rai che Mediaset, nella prossima stagione televisiva, proporranno al pubblico una serie di gialli incentrati su detective sia nuovi che già noti. A quest’ultima categoria appartiene, ad esempio, Stucky, fiction con al centro l’omonimo detective interpretato da Giuseppe Battiston. Dopo gli ottimi ascolti della prima stagione, in onda su Rai 2 nel 2024, la TV di Stato ha deciso di promuovere la serie su Rai 1.

Gli altri investigatori Rai

Rimanendo in casa Rai, sulle varie reti è dato spazio ad altre fiction con al centro della narrazione dei detective. Su Rai 2, ad esempio, è atteso il ritorno di Rocco Schiavone, vicequestore di Aosta anticonformista interpretato da Marco Giallini.

Dovrebbe arrivare sull’ammiraglia nel 2027, ma è ancora ignota la data di messa in onda, anche la seconda stagione di Kostas, burbero commissario di polizia che deve risolvere dei crimini ad Atene e che è interpretato da Stefano Fresi.

Oltre ai ritorni vi sono delle novità. Fra i nuovi titoli di Rai Fiction c’è Chi si ferma è perduto, liberamente tratto dal romanzo omonimo di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. La storia, visibile nella prossima stagione su Rai 1, ruota attorno a Corinna Stelea, sovrintendente della Squadra mobile single e solitaria, e Serena Martini, chimica laureata alla Normale di Pisa, felicemente sposata e mamma di due figli. Insieme, si ritrovano a risolvere intricati crimini ambientati a Siena.

Detective fiction 2026-2027, le serie Mediaset

Anche sull’ammiraglia Mediaset, nella stagione 2026-2027, non mancheranno le fiction con protagonisti dei detective. La prima è Alex Bravo Poliziotto a modo suo, già annunciata per la passata stagione e che presumibilmente debutterà nelle prossime settimane. Protagonista della storia è Marco Bocci, che interpreta un poliziotto rubacuori infallibile sul lavoro ma la cui vita privata sembra avvolta nel caos. Dovrebbe debuttare, poi, Viola come il mare 3, le cui riprese sono partite lo scorso inverno. Al fianco di Francesca Chillemi c’è un cambio di ispettore: l’addio di Can Yaman ha aperto le porte all’arrivo di un nuovo detective, interpretato dall’argentino Rodrigo Guirao Díaz.