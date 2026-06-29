Lunedì 29 giugno, su Rai 1, debutta la versione estiva di Vita in Diretta e seguiremo in diretta la prima puntata. Dopo i saluti di Alberto Matano dello scorso venerdì, nel pomeriggio dell’ammiraglia, dalle ore 16:10, debutta Manuela Moreno. Giornalista a lungo nella redazione del TG2, torna a guidare un format quotidiano dopo l’esperienza nel talk TG2 Post.

Rispetto alla precedente esperienza, però, quella con Vita in Diretta, la cui prima puntata che seguiremo in diretta è in onda il 29 giugno, si prospetta un’avventura del tutto differente per Manuela Moreno. Al centro del programma, in onda dal lunedì al venerdì per circa due ore e mezza, non c’è la politica, ma le notizie di cronaca e attualità, che si alternano a spazi più leggeri e di costume.