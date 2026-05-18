Con l’arrivo della bella stagione entrano nel vivo le riprese delle fiction Rai. Dal nuovo capitolo di Stucky a quello di Rocco Schiavone, di seguito vi sveliamo i titoli e i dettagli.

Fiction Rai riprese, la promozione di Stucky

Un progetto sul quale è a lavoro Rai Fiction è quello che coinvolge Stucky. Appartenente al genere poliziesco, la serie tv ha come protagonista l’omonimo ispettore interpretato da Giuseppe Battiston.

La prima stagione ha preso il via su Rai 2 nel mese di ottobre dello scorso anno e le sei puntate hanno ottenuto ascolti molto positivi, con una media di poco inferiore al milione e mezzo di spettatori con una share che ha spesso superato il 7%.

Dati, questi, che hanno convinto la TV di Stato a promuovere Stucky su Rai 1. Attualmente sono in corso le riprese della seconda stagione a Treviso, location che ha già ospitato i precedenti appuntamenti.

Libera e Rocco Schiavone

In queste settimane, la Rai sta curando le riprese di altre fiction. La prima è Libera, fiction con protagonisti Lunetta Savino e Matteo Martari. I set sono stati montati nelle scorse settimane in Friuli Venezia Giulia e le nuove puntate, con protagonista l’omonimo magistrato, dovrebbero debuttare in autunno sull’ammiraglia.

In lavorazione, questa volta fra le vie di Aosta, c’è la settima stagione di Rocco Schiavone. Il lavoro di riprese di tale fiction ha subìto dei ritardi a causa di un brutto infortunio a una gamba che ha coinvolto Marco Giallini. Nonostante gli ascolti continuino ad essere molto positivi, il titolo rimarrà ancora su Rai 2.

Fra poche settimane, a giugno, dovrebbe riaprire il set di un altro successo della seconda rete della TV di Stato. Si tratta di Mare Fuori, che sta spopolando specie su RaiPlay fra i più giovani e che giungerà alla settima stagione.

Fiction Rai riprese, il ritorno di Lolita Lobosco

Sempre a giugno, la Rai dovrebbe iniziare le riprese di uno dei titoli più forti dell’intera offerta della fiction. Si tratta de Le Indagini di Lolita Lobosco con protagonista Luisa Ranieri e la cui quarta stagione dovrebbe chiudere definitivamente la serie.

La Rai, infine, non è concentrata nelle riprese solamente di fiction, ma anche di film tv. A tal proposito, uno dei progetti più attesi è quello legato alla pellicola su Papa Celestino V, monaco eremita divenuto Pontefice. L’attore protagonista è Michele Placido, impegnato sui set montati in svariate località dell’Abruzzo.