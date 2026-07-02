Su Netflix arriva Super Subbu, serie tv telugu del 2026 creata e diretta da Mallik Ram. La serie unisce commedia, dinamiche familiari e temi sociali attraverso la storia di un giovane insegnante che finisce in una situazione molto più complicata di quanto avrebbe mai immaginato.

Il protagonista è Subramanyam Chillukuri Rao, per tutti Subbu, un ragazzo sfortunato e pieno di buone intenzioni. Per sottrarsi al controllo del padre accetta un lavoro in un villaggio remoto, senza sapere che dovrà occuparsi di educazione sessuale davanti a una comunità estremamente conservatrice.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Super Subbu

Super Subbu è creata e diretta da Mallik Ram, regista noto in India per il film Tillu Square. La sceneggiatura è firmata da Mallik Ram insieme a Ramesh Eligeti e Shivani Dhobal.

La serie è una produzione di Chilaka Productions per Netflix e rappresenta uno dei progetti più importanti della piattaforma nel panorama delle serie originali telugu.

Il protagonista è Subbu, interpretato da Sundeep Kishan. È un giovane uomo onesto, idealista e poco abituato a imporsi. La sua vita cambia quando riceve un incarico scolastico nel villaggio immaginario di Maakhipur.

Subbu accetta il lavoro soprattutto per allontanarsi dall’autorità del padre. La sua fuga, però, gli riserva una sorpresa: nel nuovo istituto dovrà insegnare educazione sessuale a ragazzi e adulti che non vogliono nemmeno sentir parlare dell’argomento.

Accanto a Sundeep Kishan troviamo Mithila Palkar, Murali Sharma, Maanasa Choudhary, Getup Srinu, Brahmanandam e Jeevan. I loro personaggi ruotano attorno al mondo di Maakhipur, tra famiglia, scuola, pettegolezzi, rigidità culturali e relazioni difficili da gestire.

Dove è girata Super Subbu?

Super Subbu è una produzione indiana in lingua telugu ambientata nel villaggio immaginario di Maakhipur.

Netflix e la produzione presentano la serie come una commedia ambientata nell’India rurale, ma non hanno ancora diffuso un elenco ufficiale delle città e delle location utilizzate per le riprese.

Il villaggio diventa comunque il vero centro della storia. È il luogo in cui ogni conversazione può trasformarsi in uno scandalo, dove le voci girano velocemente e dove Subbu deve affrontare una comunità che considera l’educazione sessuale un argomento proibito.

Trama della serie tv Super Subbu

La trama di Super Subbu segue Subramanyam Chillukuri Rao, giovane insegnante che tutti chiamano Subbu. La sua vita è dominata dalla presenza ingombrante del padre, un uomo rigido che vorrebbe decidere ogni aspetto del suo futuro.

Stanco delle pressioni familiari e delle continue aspettative, Subbu accetta un lavoro lontano da casa. Viene assegnato a una scuola di Maakhipur, villaggio rurale apparentemente tranquillo ma molto legato a regole tradizionali e idee conservatrici.

L’incarico dovrebbe rappresentare un nuovo inizio. Subbu spera di trovare indipendenza, lavoro stabile e forse anche la possibilità di costruirsi una vita diversa. Ma scopre quasi subito di dover insegnare educazione sessuale.

Il problema è doppio. Da un lato, il villaggio considera il tema sconveniente e cerca in ogni modo di ostacolare le lezioni. Dall’altro, Subbu non ha alcuna esperienza concreta e deve affrontare domande imbarazzanti, equivoci e situazioni fuori controllo.

Tra studenti curiosi, adulti sospettosi, genitori contrari e pettegolezzi continui, Subbu prova a fare il suo lavoro senza perdere dignità. La serie racconta il suo tentativo di parlare apertamente di un tema tabù, usando la comicità per affrontare ignoranza, paura e pregiudizi.

Parallelamente, il protagonista deve gestire la propria vita sentimentale, il rapporto con il padre e il desiderio di dimostrare che può diventare adulto senza rinunciare alla sua sensibilità.

Spoiler finale

Il finale di Super Subbu non è ancora disponibile, perché la serie debutta su Netflix il 2 luglio 2026.

Le anticipazioni ufficiali suggeriscono che il percorso di Subbu sarà segnato da molti ostacoli, ma anche da una graduale crescita personale. Il protagonista dovrà capire se il suo nuovo lavoro sia soltanto una punizione o l’occasione per costruire finalmente un’identità autonoma.

Il finale dovrebbe chiarire anche l’evoluzione del suo rapporto con il padre, il suo futuro sentimentale e il modo in cui la comunità di Maakhipur reagirà al cambiamento portato dalle sue lezioni.

Cast completo della serie tv Super Subbu

Sundeep Kishan : Subramanyam Chillukuri Rao, detto Subbu

: Subramanyam Chillukuri Rao, detto Subbu Mithila Palkar : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Murali Sharma : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Maanasa Choudhary : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Getup Srinu : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Brahmanandam : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Jeevan: ruolo non specificato

Dove vedere Super Subbu in streaming

Super Subbu è disponibile in streaming su Netflix da giovedì 2 luglio 2026.

La serie sarà proposta in lingua telugu e disponibile anche con doppiaggi o sottotitoli in più lingue indiane. Al centro resta una commedia brillante, costruita su un protagonista inesperto chiamato ad affrontare una sfida che nessuno nel villaggio vuole davvero discutere.