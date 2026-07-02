Mercoledì 1° luglio si è chiusa un’era. Federica Sciarelli, infatti, si è congedata da Chi l’ha visto e in casa Rai sono in corso delle riflessioni in merito al futuro del format.

Chi l’ha visto futuro, le parole commosse di Federica Sciarelli

Nella puntata di Chi l’ha visto del 1° luglio, dunque, Federica Sciarelli ha abbandonato il format dopo ventidue anni consecutivi da padrona di casa. La giornalista ha debuttato nel 2004, divenendo in seguito la conduttrice più longeva della trasmissione.

Nelle scorse settimane, la Rai ha confermato l’intenzione di Federica Sciarelli di abbandonare il programma e ieri, 1° luglio, è andata in onda l’ultima puntata. Nella parte finale dedicata ai saluti, la conduttrice, visibilmente commossa, ha dichiarato: “Quando finisce una stagione si ringrazia sempre, i ringraziamenti sono doverosi, per me questi 22 anni sono stati una bellissima passeggiata. Io ringrazio il TG3 che mi ha formato, ringrazio Rai 3 che mi ha accolto e devo ringraziare la mia bellissima squadra. Io vorrei poi ringraziare voi familiari, perché vi siete affidati e fidati ed è molto importante. Infine, voglio ringraziare tutti i nostri telespettatori che hanno aiutato coloro che hanno chiesto aiuto. Io lo so, qualcuno di voi è sceso per strada quando cercavamo qualche persona che vagava senza contezza di sé come dico sempre io e quella persona l’avete trovata e l’avete riportata a casa. Vi abbraccio tutti“.

Sfuma l’ipotesi Stefano Coletta

Le parole di Federica Sciarelli sembrano mettere un punto definitivo alla sua esperienza nel format. Nonostante questo, in casa Rai c’è ancora una flebile speranza di riuscire a convincerla, in extremis, a tornare sui propri passi e rimanere al timone del programma. Già nel 2024, infatti, era circolata la notizia di un possibile addio di Sciarelli da Chi l’ha visto, ma la Rai, alla fine, era riuscita a strappare un accordo per un altro biennio.

Qualora l’addio di Federica Sciarelli dovesse essere ufficiale, la TV di Stato si ritroverebbe costretta a individuare un possibile sostituto. L’ipotesi più forte, negli scorsi giorni, era quella legata all’arrivo di Stefano Coletta, ex Direttore Rai 1. L’azienda gli avrebbe offerta la conduzione ma lui, dopo giorni di riflessione, avrebbe scelto di rifiutare la proposta.

Chi l’ha visto futuro, in pole Pino Rinaldi e Chiara Cazzaniga

Con la definitiva uscita di scena di Federica Sciarelli, considerando il rifiuto di Stefano Coletta, la Rai si ritroverebbe costretta a lavorare su altri nomi. Due paiono, al momento, le ipotesi più probabili. La prima riguarda il ritorno su Rai 3 di Pino Rinaldi, nella passata stagione protagonista su La7 con Ignoto X e che per anni ha lavorato come autore a Chi l’ha visto. La seconda, invece, porta a Chiara Cazzaniga, inviata di Chi l’ha visto e che potrebbe rappresentare la soluzione migliore in un’ottica di continuità con il passato. Di recente, tuttavia, Cazzaniga è intervenuta sui social e ha in parte smentito tale scenario: “Io sono un’inviata, sto bene in mezzo alla strada a cercare di capire, a raccontare. La conduzione è un mestiere che non mi appartiene e non ne sarei all’altezza“.

Negli scorsi giorni, infine, è circolato anche il nome di Luisella Costamagna. Per la giornalista si tratterebbe di un ritorno alla conduzione in un format Rai dopo la chiusura, ufficializzata l’anno scorso, del talk Tango.