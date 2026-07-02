Mercoledì 1° luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island 14 e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto. La trasmissione è stata proposta su Canale 5, in prima serata.

Temptation Island 14 seconda puntata, Sabrina rifiuta il falò

L’appuntamento si è aperto con la coppia Giovanni e Sabrina. Il primo ha visto altri video sulla fidanzata, sempre più vicina al single Lory, e ha confermato la volontà, già espressa sul finire della puntata di debutto, di chiedere il falò di confronto: “Sono bastati due giorni per buttare sei anni della mia vita“, afferma il compagno.

Filippo Bisciglia è andato a informare Sabrina del fatto che il ragazzo abbia chiesto un falò. Lei, tuttavia, ha rifiutato, convinta che l’esperienza sia durata ancora troppo poco per riuscire a trarre un bilancio. Giovanni, infuriato per questo rifiuto, ha deciso di consolarsi avvicinandosi alla single Sofia.

Rosario e Alessandra

Altra coppia al centro di Temptation Island è quella fra Rosario e Alessandra. La fidanzata, guardando un filmato, scopre che il partner ha chiesto a un altro fidanzato di scegliere Giada come preferita all’inizio dell’avventura, così da essere sicuro di trovarla nel villaggio. Rosario e Giada, che già si conoscevano prima dell’esperienza, continuano a passare del tempo insieme, con lui che non risparmia delle critiche verso la compagna. Quando Alessandra si convince del fatto che Rosario l’abbia tradita in passato con Giada decide di chiedere un falò di confronto anticipato, che però lui rifiuta.

Si cambia argomento e si parla di Soraya e Cristian. Lei passa del tempo con il single Dimitri e fra ammiccamenti vari i due confessano di essersi già visti e conosciuti tempo prima, in una discoteca. La fidanzata, inoltre, si lancia in una serie di accuse sul fidanzato, per poi ammettere: “Quando esco non ho nessun tipo di problema a flirtare con un ragazzo“. Cristian, sentendo queste parole, sottolinea di voler essere amato per ciò che è e non per ciò che la fidanzata vorrebbe che fosse.

Temptation Island 14 seconda puntata, la fuga di Gabriele

Nella seconda puntata di Temptation Island 14 si è parlato di Gabriele e Sara. La situazione, ben presto, è degenerata. Sara e il single Andre sono sempre più vicini e dopo che il single ha effettuato un massaggio sulla ragazza, il fidanzato è andato su tutte le furie e ha messo in scena una fuga dal villaggio, terminata in quello delle fidanzate. Qui non si è rivolto a Sara, ma direttamente ad Andre, sfidandolo: “Voglio parlare con lui non con lei, vieni qui“. Il tentatore, tuttavia, non ha ceduto alla provocazione. Gabriele, tornato nella sua postazione, ha comunicato la volontà di chiedere un falò di confronto anticipato.

Continuano a essere molto importanti gli ascolti ottenuti dal format. Nonostante sia andata in onda contro la partita dei Mondiali di calcio fra Belgio e Senegal, lo show ha convinto 3 milioni e 819 mila spettatori, con una share del 26,6%.