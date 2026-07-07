La famiglia di Un Posto al Sole si allarga e accoglie Sergio Muniz. L’attore spagnolo, infatti, entrerà nel cast della soap opera per interpretare un sessuologo.

Sergio Muniz Un Posto al Sole, l’attore di nuovo protagonista nella tv italiana

La partecipazione a Un Posto al Sole permette a Sergio Muniz di tornare con un ruolo di primo piano nella televisione italiana. La fama, nel nostro paese, è arrivata nel 2004, quando ha partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality, all’epoca guidato da Simona Ventura su Rai 2, ha avuto come assoluto mattatore Muniz, che è riuscito a diventare il vincitore con ben il 75% dei voti a suo favore.

Negli anni successivi, l’attore spagnolo ha partecipato a svariate fiction italiane e l’ultimo suo impegno sul piccolo schermo è nel 2023 con Fosca Innocenti. A tre anni di distanza, Sergio Muniz entrerà nel cast di Un Posto al Sole, ovvero la soap opera italiana più longeva, che fra poche settimane festeggerà il traguardo delle 7 mila puntate.

Sergio Muniz Un Posto al Sole, interpreterà il sessuologo Del Toro

Sergio Muniz, durante le puntate della soap, darà il volto al sessuologo Del Toro. Il dottore dovrà tentare di risolvere i tanti problemi che continuano ad affliggere Bice e Sergio. I due saranno sempre più condizionati dal loro rapporto conflittuale al punto cher Mariella, preoccupata per la situazione che si è venuta a creare, si convincerà della necessità di un aiuto esterno.

È in tale contesto che si inserirà il sessuologo Del Toro interpretato da Sergio Muniz. Un dottore dai modi pacati e anticonformisti, che prescrive una terapia a Bice e Sergio che sarà destinata a creare momenti di comicità e di riflessione.

Le riprese della soap opera si spostano in Calabria

L’arrivo di Sergio Muniz previsto nelle prossime puntate non sarà l’unica novità relativa alla serie. A partire dal 17 luglio prossimo, sempre dalle 20:50 circa su Rai 3, gli appuntamenti della soap saranno parzialmente ambientati in Calabria, più precisamente nelle località Camigliatello Silano, Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare, poste a poca distanza da Cosenza.

Non tutti i protagonisti della serie cambieranno location. Chi si cimenterà nella trasferta sarà Rossella, che dovrà partecipare a un convegno. Approfittando del viaggio si farà accompagnare da Nunzio per passare insieme qualche giorno in relax. I due saranno affiancati da Samuel, Jimmy e Micaela. La loro villeggiatura in Calabria sarà destinata ad avere numerosi colpi di scena.