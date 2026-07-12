Domenica 12 luglio è prevista la finale di Wimbledon 2026 con protagonisti Jannik Sinner e Alexander Zverev. Come accaduto già per la semifinale, il match è proposto, in diretta, sia a pagamento che in chiaro.

Wimbledon 2026 finale Sinner Zverev, l’italiano è il grande favorito

Almeno alla vigilia, Jannik Sinner è il grande favorito per la vittoria di Wimbledon 2026.

Il tennista è riuscito a raggiungere la finale sconfiggendo Novak Djokovic e scende in campo per riuscire a vincere la seconda edizione consecutiva del trofeo londinese. Una doppietta che nel 2023 e nel 2024 era già riuscita allo spagnolo Carlos Alcaraz, assente quest’anno dal tabellone per infortunio.

Alexander Zverev, invece, arriva all’incontro con la leggerezza di chi è riuscito a infrangere, nelle scorse settimane, un vero e proprio tabù. Il tedesco, infatti, ha giocato per anni con l’obiettivo di vincere uno Slam e nelle scorse settimane ci è finalmente riuscito, trionfando al Roland Garros. A Wimbledon disputa la seconda finale di fila in uno Slam: mai, prima di oggi, era riuscito a raggiungere la sfida più importante nel torneo londinese.

La diretta su TV8 e Sky Uno

Come già accennato, la finale di Wimbledon 2026 è proposta, in diretta dalle ore 17:00, sia a pagamento che in chiaro. Nel primo caso, il punto di riferimento è Sky, emittente satellitare che ha proposto, in esclusiva e in tempo reale, tutte le sfide della competizione.

Il faccia a faccia con protagonisti Jannik Sinner e Alexander Zverev è inserito nella programmazione tv di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Inoltre, è possibile seguire il match anche in diretta streaming mediante l’applicazione Sky Go, oltre che su Now TV.

In chiaro, la finale di Wimbledon è inserita nella programmazione tv di TV8, rete del digitale terrestre che ha già mandato in onda, lo scorso venerdì, la semifinale fra Sinner e Djokovic.

Wimbledon 2026 finale Sinner Zverev, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Sia su Sky che su TV8, la finale di Wimbledon 2026 è raccontata dalla voce di Elena Pero. Al suo fianco, in qualità di commentatore tecnico, è presente Paolo Bertolucci. Dalle ore 16:30 inizia il pre-partita, affidato al format Sky Tennis Show. Dalle 17:00 parte il match vero e proprio. Al termine, indicativamente intorno alle 20:30 circa, riparte Sky Tennis Show per le analisi dell’incontro e le immagini in diretta della premiazione. Gli approfondimenti in studio sono guidati dalla giornalista Eleonora Cottarelli.