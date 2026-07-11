Domenica 12 luglio, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Verde. Al timone della trasmissione, al via alle ore 12:20 circa, torna la coppia composta da Margherita Granbassi e Tinto, protagonisti della versione estiva del format.

Linea Verde 12 luglio, alla scoperta dell’Umbria

Nel corso di Linea Verde di domenica 12 luglio, i due conduttori visitano l’Umbria. Nella puntata, trasmessa anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, è proposto un focus sulla Valle del Chiani, una zona ricca di bellezze naturali e di borghi suggestivi.

Il viaggio parte dalla Foresta dell’Elmo, un’area protetta che occupa circa mille ettari di territorio. La foresta, posta nel comune di San Venanzo, è dominata dalla fitta presenza dei lecci e, in passato, ha affascinato poeti e viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Città della Pieve e Ficulle

A Linea Verde del 12 luglio, i presentatori si spostano verso Città della Pieve, dove hanno la possibilità di vivere un’esperienza unica: soggiornare all’interno di un vecchio eremo. Dopo aver assistito alla raccolta di ortaggi freschi con un nuovo e rivoluzionario approccio dell’agricoltura biomimica, che crea sistemi colturali usando le strategie osservate in natura, l’appuntamento procede verso Ficulle.

Nel paese, posto sulle pendici dell’Appennino, Tinto ammira l’allevamento di una delle razze equine più importanti, ovvero il cavallo agricolo italiano da Tiro Pesante Rapido. Originaria della metà dell’800, la razza è oggi centrale nelle politiche agro-ambientali. Inoltre, il conduttore racconta la storia di una famiglia che ha dato vita a una realtà d’eccellenza nel settore vitivinicolo, nata nell’antico Castello della Sala.

Linea Verde 12 luglio, le Tane del Diavolo

La puntata di oggi del programma va avanti a Parrano. Granbassi entra all’interno delle Tane del Diavolo, vasto e misterioso sistema di grotte carsiche scavate dall’azione millenaria dell’acqua sulla roccia calcarea. Successivamente, la conduttrice propone un focus sul Forno di Comunità, importante struttura di proprietà del comune che permette di cuocere decine di filoni di pane contemporaneamente. L’antico manufatto di architettura rurale è uno dei simboli della tutela dei profumi e dei sapori antichi.

Ancora una volta a Ficulle, invece, Tinto incontra Fabio. Si tratta di un cocciaro, un artigiano del vasaio e stovigliaio che nel suo laboratorio continua, ancora oggi, a realizzare degli oggetti con la terracotta. La puntata di oggi di Linea Verde giunge alla conclusione a Parrano, dove affrontano un pranzo molto speciale mentre sono immersi nella natura.