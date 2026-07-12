Boulevard è il film romantico del 2026 disponibile su Prime Video, tratto dall’omonimo romanzo di Flor M. Salvador, diventato un fenomeno internazionale dopo il successo ottenuto su Wattpad. Al centro della storia ci sono Hasley Weigel e Luke Howland, due ragazzi molto diversi che trovano l’uno nell’altra un rifugio dalle proprie fragilità.

Il film affronta temi come l’amore adolescenziale, il dolore, le dipendenze, le relazioni familiari difficili e il desiderio di ricominciare. La storia è arrivata su Prime Video in Italia il 10 luglio 2026, dopo essere stata distribuita nei cinema spagnoli.

Boulevard: regia, produzione e protagonisti

La regia di Boulevard è affidata a Sonia Méndez, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Javier Ruescas partendo dal romanzo di Flor M. Salvador.

La produzione coinvolge Sony Pictures International Productions, Espotlight Media, Maitemindua Zinema, Lightbox Animation Studios e Amets Kalea. Il film ha una durata di circa 112 minuti.

I protagonisti sono Eve Ryan, che interpreta Hasley Weigel, e Mikel Niso, nel ruolo del tormentato Luke Howland. Nel cast figurano anche Esther Acebo, Luis Zahera e Pepe Barroso.

Dove è stato girato Boulevard?

Le riprese di Boulevard si sono svolte principalmente in Biscaglia, nei Paesi Baschi, nel nord della Spagna. Le ambientazioni urbane e i luoghi più appartati contribuiscono a creare l’atmosfera malinconica della storia di Hasley e Luke.

Boulevard: trama completa

Hasley Weigel è una ragazza di diciassette anni che si trasferisce in una nuova città insieme alla madre Bonnie. Nonostante il carattere apparentemente solare e una lunga lista di sogni ancora da realizzare, Hasley fatica a trovare il proprio posto e a costruire una vita davvero stabile.

A scuola la ragazza incontra Luke Howland, un giovane riservato, misterioso e spesso aggressivo. Luke porta dentro di sé un passato doloroso, segnato dalla morte del fratello, dal difficile rapporto con il padre e da una spirale di comportamenti autodistruttivi.

Inizialmente Hasley è attratta da Matthew, il ragazzo popolare della scuola, che sembra rappresentare una scelta più semplice e rassicurante. Quando Matthew le chiede di diventare la sua fidanzata, la giovane accetta, nonostante il legame sempre più profondo che sta nascendo con Luke.

Hasley e Luke continuano però a cercarsi. I loro incontri casuali diventano sempre più frequenti, fino a trasformarsi in una relazione intensa e complicata. I due si baciano nella biblioteca della scuola, provocando la reazione violenta e umiliante di Matthew.

Luke conduce Hasley in un luogo nascosto che ha chiamato Boulevard: un rifugio lontano dagli sguardi degli altri, nel quale entrambi possono mostrarsi senza maschere. Quel luogo diventa il simbolo del loro rapporto e dei sogni che cercano di costruire insieme.

Grazie alla vicinanza di Hasley, Luke comincia a immaginare un futuro diverso. Decide di affrontare i propri problemi e programma di entrare in un centro di riabilitazione per un anno. Prima di riuscire a comunicare questa scelta alla ragazza, però, una serie di eventi conduce la loro storia verso un epilogo tragico.

Come finisce Boulevard? Spoiler sul finale

Nel finale di Boulevard, Hasley partecipa a un ballo scolastico durante il quale affronta definitivamente Matthew. Dopo la discussione con l’ex fidanzato, la ragazza lascia la festa insieme agli amici.

Luke arriva sulla strada a bordo della propria motocicletta. Il ragazzo scende dal mezzo e si avvicina a Hasley con una rosa, pronto a rivelarle la decisione di entrare in riabilitazione e provare finalmente a cambiare vita.

Proprio mentre i due stanno per raggiungersi, un camion sopraggiunge improvvisamente. Luke vede il pericolo e corre verso Hasley, riuscendo a spingerla via dalla traiettoria del mezzo. Il giovane viene però investito e muore a causa delle ferite riportate.

Hasley sopravvive all’incidente, ma non ha la possibilità di salutare Luke. Il ragazzo sacrifica la propria vita per salvarla proprio nel momento in cui aveva deciso di abbandonare le droghe e iniziare un percorso di rinascita.

Dopo un salto temporale, Hasley torna nel luogo che i due chiamavano Boulevard. Qui legge una lettera scritta da Luke prima dell’incidente, nella quale il giovane le racconta la scelta di entrare in riabilitazione e il desiderio di costruire un futuro migliore.

Il film si conclude con Hasley sola davanti al loro rifugio. La ragazza deve affrontare il dolore della perdita, ma conserva il ricordo di Luke e delle esperienze che hanno vissuto insieme. Il finale mostra così come l’incontro con Luke abbia cambiato per sempre la sua vita.

Boulevard: cast completo

Nel cast del film Boulevard troviamo: