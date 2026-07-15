Annunciata poche settimane fa come una delle novità della prossima stagione, la Rai ha fornito ulteriori informazioni su Una Finestra vista Lago, fiction appartenente ai generi giallo e commedia.

Una Finestra vista Lago, otto episodi proposti per quattro settimane

Una Finestra vista Lago è realizzata dalle società Rai Fiction e Alexandra Cinematografica, in associazione con Elysia Productions, Rai Com e Palomar (a Mediawan company). La fiction è, di fatto, una di quelle che apre la prossima stagione sulla TV di Stato, in quanto va in onda, in prima serata, a settembre.

La prima stagione è formata da otto episodi, in onda per quattro settimane. La regia è di Marco Pontecorvo e la sceneggiatura è scritta da Salvatore De Mola e Simona Coppini, con la collaborazione di Andrea Vitali.

La fiction, ambientata negli anni ’30, è stata presentata durante l’Italian Global Series di Riccione.

Una Finestra vista Lago, la trama

Girata nei territori adiacenti al lago di Como, la fiction Una Finestra vista Lago ha come protagonista Ernesto Maccadò, interpretato da Antonio Folletto. Si tratta di un giovane maresciallo calabrese dedito alla legge, la cui vita cambia quando deve recarsi in un piccolo paese del Nord Italia per il suo primo incarico come comandante.

Come riporta l’ANSA, l’attore Antonio Folletto ha definito il suo personaggio “un uomo giusto che è ossessionato per la verità“, che non presta molta attenzione alla politica, nonostante il complesso periodo storico: al potere, infatti, c’era il regime fascista.

Al suo fianco, Ernesto Maccadò può contare sul supporto della moglie Maristella, anche lei costretta a trasferirsi al Nord per seguire il marito. A interpretarla è Giulia D’Aloia, che parlando del suo personaggio pone l’accento sul “contrasto fra la sua dolcezza e ingenuità e il carattere molto forte e coraggioso“.

Spoiler finale

Ernesto e Maristella hanno non poche difficoltà a inserirsi nel nuovo contesto sociale. Fondamentale, a tal proposito, è l’aiuto di Letterio Misfatti, il brigadiere del paese che ha il volto di Domenico Centamore, che insieme alla moglie Agata aiuta i protagonisti ad ambientarsi al Nord. Nonostante questo supporto, Maccadò deve fare i conti tutti i giorni con pregiudizi e ostacoli, al punto da valutare di arrendersi e chiedere un trasferimento.

Una Finestra vista Lago, il resto del cast

Questo il cast di Una Finestra vista Lago, fiction al via su Rai 1 a settembre.