Su Discovery+ è sbarcato il format In Attesa. Si tratta di un nuovo programma che va ad arricchire l’offerta estiva dell’applicazione.

In Attesa Discovery+, di cosa si tratta

In Attesa è il titolo italiano dell’originale Unexpected, docu-serie originaria degli Stati Uniti che ha debuttato nel 2017. Al centro della produzione c’è la storia di tre coppie di adolescenti, che sono alle prese con la loro prima gravidanza.

Le telecamere del programma mostrano, in primis, l’impatto che la gravidanza ha sulle vite dei futuri genitori. Inoltre, è seguita la fase della nascita del figlio, oltre ai momenti subito successivi al parto.

Ovviamente non mancano, nelle puntate, i momenti dedicati ai genitori che hanno cresciuto i protagonisti e che devono accettare l’idea che i loro figli stiano già per diventare, a loro volta, madri e padri.

In Attesa Discovery+, i protagonisti

Fra i protagonisti di In Attesa c’è Lexus, 16enne che nonostante le difficoltà può contare sul sostegno della mamma, che a sua volta è rimasta incinta quando era ancora adolescente. La genitrice, pur non avendo mai fatto mancare il proprio supporto, non nega quanto l’idea di diventare già nonna le crei turbamento: “Quando ho saputo la notizia sono rimasta in balia di una serie di emozioni che mi hanno confusa“. Il futuro papà è Sheyden, che di anni ne ha 17.

Altra protagonista è McKayla, 16enne che è cresciuta con i nonni. Ha un rapporto molto complicato con la mamma, mentre è molto attaccata alla nonna Cindy, che svela: “Ho saputo della gravidanza con un sms e non sono rimasta sorpresa”. Da tre anni è fidanzata con Caelan, appena maggiorenne. Il loro rapporto è sempre stato complicato, in quanto lei lo ha lasciato diverse volte, ma da quando aspettano un figlio le cose sembrano andare meglio.

Infine, c’è Lilly, 16enne. La mamma si chiama Kim e anche lei ha partorito molto giovane. Più severo il padre Glenn, che si definisce un “tipo vecchio stampo“, per cui è “inammissibile” rimanere in attesa così giovane. Il futuro papà è James, di soli 17 anni. I due stanno insieme da 9 mesi.

Il palinsesto estivo dell’applicazione

In Attesa, dunque, promette di arricchire il palinsesto estivo di Discovery+. Sull’applicazione, per tutta la durata della bella stagione, continua, in esclusiva, la serie Il Dottor Hekim, versione turca del Dr. House. La produzione, per mesi, è andata in onda il sabato su Real Time, ma poi è stata cancellata a causa dei bassi ascolti. Ogni lunedì, poi, sono rilasciati gli episodi esclusivi di Melek Il coraggio di una madre, che sono poi proposti la settimana successiva in chiaro su Real Time.