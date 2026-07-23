Rai 2 propone Il Commissario Rex – Gioco di ombre, primo appuntamento della nuova stagione della celebre serie poliziesca. L’episodio, diretto da Andreas Kopriva, segna il ritorno dell’inseparabile cane investigatore tra le strade di Vienna.

La puntata va in onda su Rai 2 giovedì 23 luglio 2026, in prima serata. Il protagonista umano della nuova serie è Max Steiner, esperto detective interpretato da Maximilian Brückner.

Regia, produzione e protagonisti del film Il Commissario Rex Gioco di ombre

La regia di Gioco di ombre, il cui titolo originale è Wien sehen und sterben, è affidata ad Andreas Kopriva.

La serie è una produzione MR Film, realizzata in coproduzione con ORF e Sat.1, con il sostegno di Filmfonds Wien e del Land della Bassa Austria. Il nuovo ciclo comprende sei episodi della durata di un film televisivo.

Al centro della storia troviamo il commissario Max Steiner, un investigatore esperto che condivide con Rex non soltanto il lavoro, ma anche la propria casa. Al loro fianco operano l’ispettore Felix Burger, la dirigente Evelyn Leitner e il patologo Tom Wippler.

Dove è stato girato?

Il Commissario Rex – Gioco di ombre è stato girato prevalentemente a Vienna, in Austria. La capitale non rappresenta soltanto lo sfondo della storia, ma diventa parte integrante dell’indagine.

Tra i luoghi riconoscibili compare Stephansplatz, la celebre piazza dominata dalla Cattedrale di Santo Stefano. Altre sequenze attraversano il centro storico viennese e mostrano le caratteristiche carrozze trainate da cavalli, conosciute localmente come Fiaker.

Alcune riprese della nuova serie sono state effettuate anche nella Bassa Austria.

Trama del film Il Commissario Rex Gioco di ombre

All’interno di un locale situato nei pressi della Cattedrale di Santo Stefano, un uomo visibilmente terrorizzato stringe tra le mani un inquietante messaggio: se proverà ad alzarsi dalla sedia, morirà.

Sotto di lui è stata collocata una bomba sensibile al movimento. Rex, grazie al suo fiuto, conferma immediatamente la presenza dell’ordigno. Il commissario Max Steiner interviene insieme alla propria squadra e riesce a impedire l’esplosione.

La vittima designata è Sascha Trautmann, amministratore di immobili conosciuto anche per le numerose relazioni sentimentali. Dopo essere stato tratto in salvo, l’uomo si allontana facendo perdere improvvisamente le proprie tracce.

Soltanto poche ore più tardi, Trautmann viene trovato morto a bordo di una carrozza trainata da cavalli. Gli esami rivelano che è stato avvelenato. Il ritrovamento di un documento d’identità falso lascia inoltre supporre che la vittima conducesse una vita molto diversa da quella conosciuta dalle persone che lo circondavano.

Max e Rex devono così ricostruire una rete fatta di menzogne, gelosie, tradimenti e manipolazioni. Tra i sospettati emerge anche la coppia formata dai coniugi Vrenker, apparentemente legata ai segreti custoditi dalla vittima.

Spoiler finale

Nel finale si scopre che l’attentato nel locale e la successiva morte di Sascha non sono due avvenimenti casuali. La bomba rappresentava l’inizio di un piano studiato per intimidirlo e confondere le indagini.

La vita sentimentale dell’amministratore, i suoi inganni e i rapporti costruiti su false identità permettono alla squadra di restringere il cerchio dei sospettati. Un ruolo determinante è svolto dai coniugi Vrenker, coinvolti nell’intricata rete di menzogne che circondava Trautmann.

È ancora una volta Rex a individuare l’elemento decisivo: seguendo una traccia olfattiva, il cane collega una delle persone sospettate sia all’ordigno sia all’avvelenamento. Max riesce così a ricostruire il piano e a fermare il responsabile, chiarendo il movente legato alla gelosia, alla manipolazione e alla vendetta.

Il caso viene risolto, ma la puntata introduce anche la dimensione privata di Max Steiner. Il commissario deve confrontarsi con il ritorno della figlia Anna dal Sudamerica e con la presenza dell’ex moglie Sarah, dalla quale non sembra essersi ancora completamente distaccato.

Cast completo del film Il Commissario Rex Gioco di ombre

Il cast è guidato da Maximilian Brückner, interprete del nuovo commissario Max Steiner. Accanto a lui troviamo Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin e Alfred Dorfer. Completano il gruppo principale Marie Burchard e Sophie Borchhardt.

Maximilian Brückner: commissario Max Steiner

Ferdinand Seebacher: ispettore Felix Burger

Doris Golpashin: maggiore Evelyn Leitner

Alfred Dorfer: dottor Tom Wippler

Marie Burchard: Sarah Steiner

Sophie Borchhardt: Anna Steiner

Stefano Bernardin: Sascha Trautmann

August Wittgenstein: signor Vrenker

Adriane Gradziel: signora Vrenker

Rex: il cane investigatore

Il Commissario Rex Gioco di ombre: programmazione su Rai 2

Il film televisivo Il Commissario Rex – Gioco di ombre va in onda giovedì 23 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 2. La puntata è disponibile anche in streaming e successivamente on demand sulla piattaforma RaiPlay.