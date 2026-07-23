Le Poco Loco sono le nuove campionesse di Reazione a Catena. La squadra, formata da Francesca, Marta e Marta S., ha conquistato il titolo nella puntata trasmessa mercoledì 22 luglio 2026 su Rai 1.

Le tre amiche piemontesi hanno sconfitto I Terzo Tempo, i campioni in carica composti dai romani Giancarlo, Paolo e Carlo. Dopo avere superato l’Intesa Vincente, Le Poco Loco hanno affrontato l’Ultima Catena e portato a casa 209 euro.

Le Poco Loco contro I Terzo Tempo a Reazione a Catena

La puntata si apre con I Terzo Tempo in vantaggio. I campioni romani riescono a raggiungere un montepremi di circa 39.000 euro, mentre Le Poco Loco rimangono inizialmente ferme a 12.000 euro.

La gara cambia però durante lo Zot. Le sfidanti conquistano cinque secondi aggiuntivi da utilizzare nell’Intesa Vincente, mentre I Terzo Tempo sono costretti ad affrontare la prova decisiva con un tempo ridotto.

Nonostante lo svantaggio accumulato durante le prime manche, Francesca e le due Marta riescono così a ribaltare il risultato.

Le Poco Loco vincono l’Intesa Vincente

Le Poco Loco affrontano l’Intesa Vincente con 65 secondi, tre “passo” e due possibilità di raddoppio.

Al termine della prova indovinano sei parole. Il risultato non è particolarmente elevato, ma si rivela sufficiente per mettere in difficoltà i campioni.

I Terzo Tempo hanno a disposizione soltanto 55 secondi. Giancarlo, Paolo e Carlo incontrano diverse difficoltà nella formulazione delle domande, tanto che Pino Insegno li invita più volte a costruire frasi dal significato più chiaro.

A pochi secondi dalla fine, i campioni sono fermi a quattro risposte. Tentano quindi il raddoppio per raggiungere il pareggio, ma non riescono a completare l’impresa.

Con sei parole indovinate, Le Poco Loco diventano le nuove campionesse di Reazione a Catena.

L’Ultima Catena delle Poco Loco

Le nuove campionesse arrivano all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 107.000 euro.

Durante il percorso commettono diversi errori e sono costrette a utilizzare i due jolly disponibili. I numerosi dimezzamenti fanno scendere progressivamente la cifra fino a 418 euro.

Per vincere devono trovare una parola collegata al termine Mano. Della soluzione conoscono soltanto le prime due lettere, “So”, e l’ultima, “O”.

Le Poco Loco decidono di acquistare il terzo elemento, facendo scendere il montepremi a 209 euro. La parola fornita come ulteriore indizio è Scheletro.

La combinazione finale è quindi:

Mano – So…o – Scheletro

Dopo essersi confrontate, le tre concorrenti scelgono la parola Sostegno.

La risposta è corretta: si può infatti parlare di una mano di sostegno e del sostegno dello scheletro.

Quanto hanno vinto Le Poco Loco?

Nella loro prima puntata, Le Poco Loco hanno vinto 209 euro in gettoni d’oro.

La cifra è contenuta rispetto al montepremi iniziale di 107.000 euro, ma consente alle tre amiche di inaugurare il proprio percorso con una vittoria.

Il totale conquistato dalla squadra a Reazione a Catena è quindi, al momento, di 209 euro.

Chi sono Le Poco Loco di Reazione a Catena?

Le Poco Loco sono tre amiche provenienti dalla provincia di Torino, in Piemonte:

Francesca

Marta, capitana della squadra

Marta S.

Durante la presentazione hanno rivelato di sostenere tre squadre di calcio differenti: una è tifosa dell’Inter, una del Torino e una della Juventus.

Il nome Poco Loco, traducibile dallo spagnolo come “un po’ pazze”, richiama probabilmente il carattere vivace e ironico delle tre concorrenti.

Le loro età e professioni non sono state comunicate in maniera completa durante la prima puntata.

Le reazioni del pubblico alla vincita

La vittoria delle Poco Loco è stata accolta positivamente, soprattutto perché le tre concorrenti sono riuscite a indovinare la soluzione dell’Ultima Parola al primo tentativo.

Sui social, tuttavia, molti telespettatori hanno commentato il forte ridimensionamento del montepremi. La cifra iniziale di 107.000 euro è infatti scesa fino a soli 209 euro dopo gli errori e l’acquisto del terzo elemento.

Alcuni utenti hanno sottolineato che, vista la somma ormai contenuta, le campionesse avrebbero potuto tentare la risposta senza comprare l’ultimo indizio. La scelta prudente si è comunque rivelata vincente.

Le Poco Loco tornano a Reazione a Catena

Dopo avere eliminato I Terzo Tempo, Francesca, Marta e Marta S. tornano nella puntata successiva di Reazione a Catena per difendere il titolo.

Le nuove campionesse proveranno ad aumentare il totale delle proprie vincite e a confermare l’intesa mostrata durante la prova decisiva.