Italia 1 propone Chicago Med – Il quasi non basta, terzo episodio dell’undicesima stagione del medical drama statunitense. La puntata, diretta da Anthony Nardolillo, riporta al Gaffney Chicago Medical Center due personaggi molto amati dal pubblico: Will Halstead e Natalie Manning.

L’episodio va in onda giovedì 23 luglio 2026, in prima serata su Italia 1, ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Regia, produzione e protagonisti di Chicago Med Il quasi non basta

La regia dell’episodio Il quasi non basta, il cui titolo originale è Horseshoes and Hand Grenades, è affidata ad Anthony Nardolillo. La sceneggiatura è firmata da Stephen Hootstein.

La serie è stata creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ed è prodotta da Universal Television e Wolf Entertainment. Il medical drama appartiene all’universo narrativo One Chicago, insieme a Chicago Fire e Chicago P.D.

Tra i protagonisti della puntata troviamo la dottoressa Caitlin Lenox, il dottor John Frost, il dottor Mitch Ripley e il responsabile del reparto di psichiatria Daniel Charles.

L’episodio segna inoltre il ritorno di Nick Gehlfuss e Torrey DeVitto, rispettivamente nei ruoli di Will Halstead e Natalie Manning.

Dove è stato girato?

Chicago Med – Il quasi non basta è stato girato a Chicago, nello Stato americano dell’Illinois.

Le riprese degli interni del Gaffney Chicago Medical Center vengono realizzate prevalentemente negli studi cinematografici di Chicago. Per gli esterni dell’ospedale viene utilizzato il Rush University Medical Center, situato nella zona occidentale della città.

Numerose sequenze sono ambientate anche nelle strade e nei quartieri di Chicago. La città rappresenta un elemento centrale della serie e collega le vicende di Chicago Med con quelle raccontate negli altri titoli del franchise One Chicago.

Trama di Chicago Med Il quasi non basta

Le condizioni di Owen, il figlio di Natalie Manning, continuano a preoccupare i medici. Il ragazzo è rimasto ferito durante una sparatoria e, sebbene non sia più in immediato pericolo di vita, i suoi reni risultano gravemente danneggiati.

Owen ha bisogno di un trapianto. Natalie scopre di essere compatibile e decide di donargli uno dei propri reni, nonostante sia incinta del figlio di Will Halstead. La scelta espone sia lei sia il bambino che porta in grembo a rischi considerevoli.

Will teme che Natalie stia prendendo una decisione troppo pericolosa. Il confronto tra i due diventa particolarmente acceso, perché Natalie è convinta che il compagno stia pensando soprattutto al nascituro e non abbastanza a Owen.

Nel frattempo, la dottoressa Caitlin Lenox e il dottor John Frost devono affrontare un delicato dilemma medico ed etico. Un giovane di nome Julian si trova in stato di morte cerebrale e viene mantenuto in vita soltanto grazie ai macchinari.

I genitori chiedono ai medici di prelevare e conservare il materiale genetico del figlio, nella speranza di poter avere in futuro un nipote. Il compagno di Julian si oppone con fermezza, spiegando che l’uomo non desiderava avere figli e aveva interrotto da tempo ogni rapporto con la propria famiglia a causa delle violenze subite durante l’infanzia.

Il dottor Frost ritiene moralmente inaccettabile ignorare la volontà del paziente. Tuttavia, la direzione dell’ospedale deve rispettare le procedure legali in attesa della decisione di un giudice.

Il dottor Mitch Ripley e il dottor Daniel Charles si occupano invece di un uomo che non ricorda la propria identità. Charles comprende che il paziente potrebbe essere entrato in uno stato di fuga dissociativa in seguito a un grave trauma.

Spoiler finale

L’intervento di Natalie riesce perfettamente. La donna supera l’operazione senza conseguenze irreversibili e anche il bambino che porta in grembo è fuori pericolo.

Il rene trapiantato inizia a funzionare e Owen può finalmente interrompere la dialisi. Quando il ragazzo si risveglia, parla con Will e dimostra di aver compreso quanto l’uomo tenga a lui.

Will e Owen affrontano così un momento particolarmente emozionante. Il medico conferma di voler diventare ufficialmente suo padre attraverso l’adozione. Owen accoglie con gioia la notizia, riconoscendo in Will la figura paterna che è sempre stata accanto a lui.

Natalie, dopo essersi ripresa, comprende di aver reagito con eccessiva durezza a causa della paura e dello stress. La dottoressa si scusa con Will e con le persone che aveva ferito durante le ore più difficili.

Anche la vicenda di Julian arriva a una conclusione. Il giudice stabilisce che i genitori non possono utilizzare il materiale genetico del figlio contro la sua volontà. La decisione tutela Julian e impedisce alla famiglia di realizzare il proprio progetto.

Frost, profondamente coinvolto nel caso a causa del proprio passato, accoglie con sollievo il verdetto. Lenox dimostra di condividere le sue perplessità, pur avendo inizialmente cercato di mantenere un atteggiamento strettamente professionale.

Ripley e Charles riescono infine a identificare l’uomo privo di memoria. Il paziente è un veterano che, dopo un trauma, è entrato in uno stato di fuga dissociativa. Grazie all’intervento dei medici, riesce gradualmente a recuperare la propria identità.

Cast completo di Chicago Med Il quasi non basta

Il cast dell’episodio è guidato da Sarah Ramos, Darren Barnet, Luke Mitchell e Oliver Platt. Tornano come guest star Nick Gehlfuss e Torrey DeVitto, interpreti degli storici personaggi Will Halstead e Natalie Manning.

Sarah Ramos: dottoressa Caitlin Lenox

Darren Barnet: dottor John Frost

Luke Mitchell: dottor Mitch Ripley

Oliver Platt: dottor Daniel Charles

S. Epatha Merkerson: Sharon Goodwin

Steven Weber: dottor Dean Archer

Jessy Schram: dottoressa Hannah Asher

Nick Gehlfuss: dottor Will Halstead

Torrey DeVitto: dottoressa Natalie Manning

Brennan Brown: dottor Samuel Abrams

Lorena Diaz: infermiera Doris

Ashlei Sharpe Chestnut: dottoressa Naomi Howard

Jeremy Shouldis: dottor Marty Peterson

Chicago Med Il quasi non basta: programmazione su Italia 1

Chicago Med – Il quasi non basta va in onda giovedì 23 luglio 2026, in prima serata su Italia 1.

La puntata può essere seguita anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove viene resa disponibile successivamente nella sezione dedicata alla serie.