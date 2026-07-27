Un tempo erano i luoghi nei quali mostrare tutto il proprio talento. Oggi, i programmi del genere talent sono diventati l’ultima spiaggia per gli esclusi dai palinsesti, costretti a reinventarsi dopo essere rimasti senza alcun format da condurre.

Talent ultima spiaggia per esclusi dai palinsesti, chi in gara a Tale e Quale Show

Che i talent si siano trasformati nell’ultima occasione per rilanciare le carriere non in rampa di lancio è chiaro dando uno sguardo al cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Nella trasmissione di Carlo Conti, infatti, si cimenta in primis Paola Perego, conduttrice che almeno per l’autunno è rimasta senza alcun format dopo la chiusura di Citofonare Rai 2. In attesa di capire se l’anno prossimo ci sarà modo di rivedere The Floor Ne rimarrà solo uno, la conduttrice ha accettato di cimentarsi come concorrente nello storico show di Rai 1.

Più o meno nella stessa condizione c’è Flavio Insinna. Il presentatore, come lo scorso anno, non ha trovato spazio in nessun palinsesto nel prossimo autunno e, forse complice questa condizione, a settembre farà coppia con Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show. Per il conduttore si tratta di un ritorno, avendo già partecipato al talent nella passata edizione.

Il cast delle trasmissioni Maria De Filippi

Chi ha spesso guardato fra gli esclusi per arricchire il cast dei propri talent è Maria De Filippi. Lo scorso anno, nel Serale di Amici, la conduttrice ha deciso di coinvolgere nello show Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, dopo aver lasciato la Rai, era assente da diverso tempo dal piccolo schermo, eccezion fatta per il ruolo da giudice di Italia’s Got Talent. In prima serata su Canale 5, Cattelan ha guidato la rubrica Password.

Da settembre, invece, nel sabato sera di Canale 5 parte la nuova edizione di Tu Si Que Vales. Dopo quattro anni di distanza farà il suo ritorno, come giudice del lyp-sinc, Belen Rodriguez. La showgirl, che nelle scorse settimane ha vissuto momenti difficili, torna nella trasmissione che ha condotto da 2014 al 2022.

Talent ultima spiaggia per esclusi dai palinsesti, il caso Barbara D’Urso

Ma l’esempio che chiarisce meglio quanto i talent siano divenuti degli strumenti fondamentali per tornare a lavorare in tv è quello di Barbara D’Urso. La conduttrice, dopo la rottura con Mediaset, è rimasta per diverso tempo senza un impiego sul piccolo schermo.

A interrompere tale stop ci ha pensato un talent, cioè Ballando con le stelle. D’Urso, infatti, si è cimentata come concorrente nella passata edizione della trasmissione, riuscendo ad arrivare sino alla finale. Anche nella prossima stagione televisiva la conduttrice potrebbe tornare a lavorare grazie al talent di ballo. Secondo le indiscrezioni, infatti, Milly Carlucci l’avrebbe scelta come giudice al posto di Selvaggia Lucarelli.