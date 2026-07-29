Il progetto finale (titolo originale Proyecto Final / Final Project) è la serie tv messicana del 2026, disponibile su Netflix. Il teen drama thriller affronta temi come il bullismo online, i segreti del passato e il desiderio di riscatto, raccontando la storia di un’adolescente che cerca di ricominciare da zero in una nuova scuola, salvo ritrovarsi nuovamente nel mirino dei suoi persecutori.

La prima stagione è composta da 8 episodi e mescola mistero, suspense e sentimenti in un racconto che parla di identità, vendetta e seconde possibilità.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Il progetto finale

Il progetto finale è una produzione originale Netflix Messico, ambientata in un liceo dove amicizie, rivalità e segreti si intrecciano fino a dare vita a una spirale di eventi sempre più pericolosi.

La protagonista è Daniela Martínez, che interpreta Tamara, una ragazza dal carattere introverso, appassionata di stile gotico, decisa a lasciarsi alle spalle un passato doloroso.

Accanto a lei troviamo Tristán Maze nel ruolo di Xavi, il ragazzo più popolare della scuola, e Isabella Tena nei panni di Samantha, una delle figure centrali della vicenda.

Dove è stata girata?

La serie è stata realizzata in Messico, con riprese ambientate prevalentemente tra scuole, quartieri residenziali e aree urbane che ricreano il contesto della vita quotidiana degli adolescenti.

Le location contribuiscono a rendere credibile il racconto, alternando ambienti scolastici a spazi cittadini che diventano teatro degli eventi più drammatici.

Trama della serie tv Il progetto finale

Dopo aver vissuto un’esperienza traumatica, Tamara decide di trasferirsi in una nuova scuola nella speranza di ricominciare da capo.

I suoi propositi vengono però messi subito alla prova quando un misterioso profilo anonimo sui social network inizia a pubblicare informazioni compromettenti sul suo passato.

Nel frattempo conosce Xavi, il ragazzo più ammirato dell’istituto, che inizialmente si avvicina a lei per una scommessa lanciata dagli amici.

Quello che nasce come un semplice gioco si trasforma ben presto in un rapporto autentico, mentre gli attacchi online diventano sempre più violenti e si estendono anche alla vita reale.

Costretta ad affrontare umiliazioni, minacce e ricatti, Tamara decide di non essere più una vittima e sceglie di reagire, mettendo in atto un piano destinato a cambiare la vita di tutti coloro che l’hanno ferita.

Spoiler finale

Nel finale della stagione Tamara riesce a scoprire chi si nasconde dietro l’account anonimo responsabile della persecuzione nei suoi confronti.

La verità porta alla luce una rete di bugie, vendette personali e responsabilità condivise che coinvolgono diversi studenti della scuola.

Il confronto conclusivo obbliga la protagonista a scegliere se continuare a vivere guidata dalla vendetta oppure lasciarsi definitivamente alle spalle il passato.

L’epilogo chiude il principale mistero della stagione ma lascia aperti alcuni sviluppi che potrebbero essere approfonditi in un eventuale seguito.

Cast completo della serie tv Il progetto finale

Il cast principale comprende: