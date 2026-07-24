Il cast de Il Paradiso delle Signore Daily 9 racconta la nuova stagione direttamente dal set. Tra ritorni attesi, personaggi ormai entrati nel cuore del pubblico e numerose new entry, gli interpreti anticipano l’evoluzione delle storie ambientate nella Milano del 1968.

Un’annata che si preannuncia dinamica e rivoluzionaria, nella quale i cambiamenti sociali dell’epoca entreranno nelle vicende del grande magazzino milanese. Gli attori hanno parlato dei rispettivi personaggi, delle sfide affrontate durante le riprese e delle sorprese che attendono i telespettatori. L’appuntamento è su Rai 1 con i nuovi episodi dal 7 settembre 2026.

Per agevolare la fruizione dei contenuti, abbiamo scelto di suddividere le 25 interviste in altrettante pagine rigorosamente in ordine alfabetico. In ciascuna troverete il video dell’intervista e la relativa trascrizione integrale. Buona lettura e buona visione!

Arianna Amadei è Odile di Sant’Erasmo

Qual è la qualità che apprezza maggiormente di Odile?

«La caparbietà. Odile è proprio una testa dura ed è una cosa bellissima per una donna giovane negli anni Sessanta, secondo me. Ovviamente ci sono sempre state donne determinate, ma è bello mostrarlo. È bello mettere in mostra una donna giovane che sa di valere, che ha i suoi momenti no, ma che comunque vuole andare dritta per la sua strada e sa di avere un valore e di volerlo dimostrare.»

Che rapporto si è creato con Vanessa Gravina durante le riprese?

«Bene. Vanessa, oltre a essere un’attrice spettacolare, è anche una donna veramente in gamba, molto intelligente, estremamente acculturata ed estremamente simpatica. Spesso e volentieri ci facciamo delle grasse risate sul set con lei, perché ha delle chicche di ironia, ma anche di autoironia, che non ti aspetteresti da un colosso come lei. Invece è proprio meravigliosa, una persona molto umile che mi ha insegnato tanto e che mi fa sempre molto da sostegno. In tutti questi anni è sempre stata molto di sostegno per me.»

Cosa può anticiparci sull’evoluzione di Odile?

«Odile quest’anno la vedremo molto più focalizzata sul lavoro, perché affronterà una crisi alla GMM. Dovrà confrontarsi anche con due nuovi personaggi che entrano, Jacopo Corsi e Carla Corsi. Jacopo diventerà il nuovo stilista della GMM e, insomma, dopo che lo scorso anno non le era andata proprio bene con lo stilista, dovrà mettere nuovamente alla prova la sua capacità dirigenziale.»

«Sarà interessante vedere come nel corso di questi anni sia cambiato anche il suo approccio al lavoro, alla famiglia e alle relazioni. Troviamo una Odile molto matura, secondo me, quest’anno. Per quanto soffrirà per tante dinamiche che si creeranno, reagirà in maniera differente rispetto agli altri anni e riuscirà a essere un sostegno prima di tutto per se stessa.»

Con quale aggettivo descriverebbe la nuova stagione?

«Imprevedibile, perché non ci sarà veramente un attimo di tregua per nessuno. Ragazzi, ve lo anticipo: sarà piena, piena, piena di cose.»