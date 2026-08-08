Dopo tante indiscrezioni, è tempo di certezze. Le pagine social di Ballando con le stelle, infatti, hanno annunciato il primo concorrente ufficiale della prossima edizione, ovvero Alessandro Matri.

Ballando con le stelle Alessandro Matri, il video diffuso sui social

La notizia di Alessandro Matri a Ballando con le stelle è diventata ufficiale nel pomeriggio di sabato 8 agosto, quando sui social è apparso un breve video di 50 secondi. In esso, l’ex calciatore è inquadrato mentre è intento a esercitarsi, in casa sua, in alcuni passi di danza.

A interrompere l’allenamento, però, c’è l’intervento della moglie (ed ex concorrente del talent) Federica Nargi, che prova a insegnare al coniuge qualche passo, fino a quando perde la pazienza e lo invita a cercare un’altra maestra.

Soltanto a questo punto Alessandro Matri guadagna il centro delle scene e afferma: “Ragazzi, quest’anno ci sono cascato io. Da ottobre sarò un nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Mi raccomando, almeno voi abbiate pazienza“.

Ballando con le stelle Alessandro Matri, prima esperienza da protagonista in uno show d’intrattenimento

Per Alessandro Matri, quello a Ballando con le stelle sarà un debutto in un ruolo da protagonista in uno show televisivo di intrattenimento. Classe 1984, l’ex attaccante ha militato in numerosi club della Serie A, dal Cagliari, dove è divenuto famoso, fino al Milan e alla Juventus.

Dopo l’addio al campo, Matri ha continuato a lavorare nel mondo del calcio ma come opinionista, entrando nella squadra dei talent di DAZN. Emittente, questa, nella quale ha commentato anche i recenti Mondiali.

In qualità di ospite, Alessandro Matri ha già partecipato a Ballando con le stelle. Nel 2024, infatti, fra i concorrenti c’era la moglie Federica Nargi, che in una puntata aveva ricevuto la visita a sorpresa del marito.

L’enigma giuria verso una risoluzione

Intanto, mentre sono sono annunciati i concorrenti, sembrano chiusi i discorsi legati alla giuria di Ballando con le stelle. Rispetto al passato, dovrebbero essere due le novità: oltre all’annunciato addio di Selvaggia Lucarelli, abbandona il ruolo di giurato anche Fabio Canino.

Ai confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith si dovrebbero unire Barbara D’Urso, in gara l’anno scorso, e Alberto Matano. Quest’ultimo lascerebbe vacante il ruolo di custode del Tesoretto, che potrebbe andare a Lucio Presta. Conosciuto come produttore e agente, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio come ballerino professionista.

La prima puntata del talent è prevista sabato 3 ottobre, in prima serata su Rai 1.