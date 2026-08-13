Sniper – Senza Nazione (Sniper: No Nation) è il film d’azione del 2026 diretto da Trevor Calverley, disponibile su Prime Video. Il nuovo capitolo della longeva saga Sniper riporta Chad Michael Collins nel ruolo di Brandon Beckett e soprattutto Tom Berenger in quello del leggendario cecchino Thomas Beckett, padre di Brandon.

Questa volta Brandon viene dichiarato terrorista e abbandonato dal proprio Paese. Senza il sostegno delle istituzioni, è costretto a lavorare nell’ombra insieme al padre per affrontare una missione quasi impossibile: salvare degli ostaggi e fermare la Legione di Ferro, un esercito di mercenari al servizio di un regime corrotto.

Regia, produzione e protagonisti del film Sniper – Senza Nazione

La regia di Sniper – Senza Nazione è firmata da Trevor Calverley, mentre la produzione è affidata a Lance Samuels. Il film è prodotto da Blue Ice Pictures e Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

Protagonista è ancora una volta Chad Michael Collins, che interpreta Brandon Beckett, ormai diventato il personaggio centrale della saga.

La grande novità è il ritorno di Tom Berenger come Thomas Beckett, il padre di Brandon e protagonista originario del franchise iniziato nel 1993.

Torna anche Ryan Robbins nel ruolo di Zeke “Zero” Rosenberg, mentre tra gli altri interpreti figurano Manuel Rodriguez-Saenz e Josh Brener.

Dove è stato girato?

Sniper – Senza Nazione è stato realizzato principalmente in Sudafrica, sfruttando paesaggi naturali e aree isolate per ricreare lo scenario della nazione immaginaria nella quale si svolge la missione.

La produzione utilizza zone aride, montagne, insediamenti rurali e strutture militari per costruire l’atmosfera di un Paese attraversato da una grave crisi politica.

Le location diventano particolarmente importanti nelle sequenze d’azione, dove Brandon e Thomas devono muoversi senza poter contare su appoggi ufficiali.

Trama del film Sniper – Senza Nazione

La situazione di Brandon Beckett è completamente cambiata.

Il celebre cecchino viene dichiarato terrorista e abbandonato dal proprio Paese, trovandosi improvvisamente senza la protezione e le risorse sulle quali aveva potuto contare nelle precedenti missioni.

Brandon deve quindi agire clandestinamente.

La sua unica possibilità è rivolgersi a una persona che conosce perfettamente cosa significhi sopravvivere dietro un mirino: suo padre Thomas Beckett.

Padre e figlio si ritrovano così fianco a fianco per una missione di salvataggio estremamente pericolosa.

Il loro obiettivo li porta direttamente contro la Legione di Ferro, un esercito privato formato da mercenari spietati che protegge gli interessi di un regime corrotto.

Brandon non deve soltanto salvare gli ostaggi. Deve anche sopravvivere abbastanza a lungo da dimostrare che le accuse mosse contro di lui sono false.

Senza supporto ufficiale e senza regole d’ingaggio, i due Beckett possono affidarsi soltanto alla propria esperienza.

Brandon Beckett è davvero un terrorista?

No. Uno degli elementi centrali di Sniper – Senza Nazione è proprio la posizione nella quale viene trascinato Brandon.

Il cecchino viene considerato una minaccia e perde l’appoggio del proprio Paese, ma dietro la sua situazione si nasconde una vicenda molto più complessa.

Brandon deve quindi combattere contemporaneamente su due fronti: da una parte contro i mercenari della Legione di Ferro, dall’altra per dimostrare la propria innocenza e scoprire chi lo ha incastrato.

Il ritorno di Thomas Beckett assume così un significato particolare. Quando le istituzioni voltano le spalle al figlio, il padre sceglie di credere in lui e di accompagnarlo nella missione.

Spoiler finale: come finisce Sniper – Senza Nazione?

Nella parte conclusiva Brandon e Thomas Beckett riescono ad avvicinarsi al cuore dell’organizzazione della Legione di Ferro.

La missione di salvataggio si trasforma in una vera battaglia, perché i mercenari dispongono di uomini e risorse nettamente superiori.

I Beckett sono però abituati a combattere in inferiorità numerica. Padre e figlio sfruttano esperienza, capacità di tiro e conoscenza tattica per eliminare progressivamente le difese avversarie e raggiungere gli ostaggi.

Lo scontro permette inoltre a Brandon di arrivare alla verità sulla cospirazione che lo ha trasformato in un ricercato.

Brandon riesce a dimostrare la sua innocenza?

La resa dei conti con la Legione di Ferro permette a Brandon di ottenere gli elementi necessari per far emergere la verità e mettere in difficoltà il regime che aveva contribuito a costruire l’operazione contro di lui.

La missione di salvataggio viene portata a termine, ma soprattutto Brandon dimostra ancora una volta di non aver tradito i principi per i quali ha sempre combattuto.

Il rapporto tra Brandon e Thomas rappresenta il cuore dell’epilogo. Per la prima volta dopo molto tempo i due Beckett affrontano una missione praticamente da soli, facendo affidamento l’uno sull’altro.

Il finale riporta così la saga alle sue origini: due generazioni di cecchini Beckett unite contro un nemico apparentemente impossibile da sconfiggere.

Cast completo del film Sniper – Senza Nazione