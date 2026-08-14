Da settimane è al centro della programmazione tv del pomeriggio di Rai 1. Stiamo parlando di Capri, storica fiction della TV di Stato e di seguito vi sveliamo cosa fanno gli attori oggi.

Capri cosa fanno gli attori oggi, i protagonisti

Originaria del 2006, la fiction Capri, ideata da Carlo Rossella, è andata in onda nell’arco di quattro anni, fino al 2010, in prima serata su Rai 1. Nelle prime due stagioni i protagonisti della narrazione erano tre. In primis Vittoria Mari interpretata da Gabriella Pession, oggi riconosciuta anche a livello internazionale per aver fatto parte di produzioni come Those About to Die e Tell Me Lies.

I fratelli Massimo e Umberto Galiano, invece, avevano il volto di Kaspar Capparoni e Sergio Assisi. Entrambi hanno continuato a lavorare nel mondo della serialità. Il primo, pochi mesi fa, ha partecipato a Una nuova vita, mentre il secondo, nella passata stagione, ha fatto parte di Gloria 2 e del film Meglio tardi che mai del ciclo Purché finisca bene. Al centro della terza stagione, invece, c’è Carolina Scapece. A portarla al successo era Bianca Guaccero, che ha abbandonato progressivamente il mondo della recitazione per fare la conduttrice, con l’ultima esperienza, terminata pochi mesi fa, nella giuria di Dalla Strada al Palco Special.

Capri cosa fanno gli attori oggi, il resto del cast

Altra amata protagonista di Capri è Reginella Amato, interpretata da Isa Danieli. L’attrice, classe 1937, da diversi anni ha abbandonato le scene. I suoi ultimi lavori risalgono al 2018, quando ha fatto parte di una puntata speciale di Un Posto al Sole e del cortometraggio Ciruzziello. Gabriele Greco, dopo aver prestato il volto ad Andrea Concordia, ha recitato ancora in tv (Makari 4 e Vincenzo Maliconico 2) e ha iniziato a lavorare come regista cinematografico.

Rossella Scorticelli, migliore amica di Vittoria e poi di Carolina, era interpretata da Antonella Stefanucci. Anche lei ha proseguito gli impegni sul piccolo schermo, aggiungendo anche gli impegni al cinema oltre che a teatro. Nella seconda e terza stagione hanno presenziato Greta Galiano e Lucia Proto, che hanno il volto di Alexandra Dinu e Miriam Candurro. La prima è assente dalla tv da diversi anni, con l’ultima partecipazione avvenuta nel 2013 ne La Farfalla Granata. La seconda, dopo diverse partecipazioni a numerose fiction, è entrata nel cast de I Bastardi di Pizzofalcone, dove ha interpretato Giorgia, moglie dell’assistente capo Romano.

Solamente nella terza stagione, infine, hanno fatto parte della fiction i personaggi di Vittorio Mottola, Tony Taurisano e Gina Stornaiolo. Il primo aveva il volto di Fabrizio Nevola, che ha continuato ad alternare lavori in tv e a teatro. Il secondo era interpretato da Fabio Ghidoni, i cui ultimi lavori sono Un passo dal cielo e Blanca, entrambi datati 2021. La terza, infine, era interpretata da Laura Barriales, che dopo Capri ha recitato in Squadra Mobile e Baciati dal Sole per poi concentrarsi come conduttrice e opinionista. Attualmente sta attraversando un periodo di stop, essendo assente dalla televisione italiana dal 2022.

Le dichiarazioni su una reunion

Le repliche di Capri stanno ottenendo un buon riscontro di pubblico, non tanto in televisione, con le puntate che ondeggiano fra il 9% e il 12% di share, ma soprattutto su RaiPlay. In streaming, da settimane, la fiction è stabilmente nella top 10 delle produzioni più viste.

Non sorprende, dunque, che diversi attori siano stati interpellati in merito all’ipotesi di un ritorno per una reunion o addirittura per una quarta stagione. Sergio Assisi, in primis, non ha nascosto di essere d’accordo, dicendosi “felicissimo” all’idea di interpretare nuovamente Umberto. Di tutt’altro avviso è Gabriella Pession, che da poco ha svelato: “Di recente mi hanno proposto di rifare Capri, ma le cose diventate iconiche non vanno toccate (…). Tendenzialmente direi di no“.

Qualora la Rai decidesse di puntare nuovamente su Capri, dunque, potrebbe dover fare i conti con qualche difficoltà per riunire il cast.