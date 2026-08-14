Cosa vedere stasera in TV, venerdì 14 agosto 2026? La prima serata propone musica, sport, documentari, grandi film, serie, crime, storia e commedie su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Viva Mogol! Con i grandi della musica, mentre Canale 5 trasmette nuovi episodi della serie turca L’erede.

Tra gli altri appuntamenti spiccano la Cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo su Rai 2, Sapiens – Un solo pianeta su Rai 3, The Untouchables – Gli intoccabili su Rete 4, Chicago Fire su Italia 1, La fine della Seconda guerra mondiale a colori su La7 e I delitti del BarLume – La tombola dei troiai su TV8.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Viva Mogol! Con i grandi della musica . Massimo Giletti conduce una grande festa dedicata a Mogol e alle canzoni entrate nella memoria collettiva italiana.

– . Massimo Giletti conduce una grande festa dedicata a Mogol e alle canzoni entrate nella memoria collettiva italiana. Canale 5, ore 21:21 – L’erede . Proseguono gli episodi della serie turca con İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz.

– . Proseguono gli episodi della serie turca con İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz. Rai 2, ore 20:00 – Giochi del Mediterraneo . In onda la cerimonia di apertura dell’edizione 2026.

– . In onda la cerimonia di apertura dell’edizione 2026. Rai 3, ore 21:20 – Sapiens – Un solo pianeta . Mario Tozzi torna sui luoghi del terremoto di Amatrice nello speciale dedicato al decennale della tragedia.

– . Mario Tozzi torna sui luoghi del terremoto di Amatrice nello speciale dedicato al decennale della tragedia. Rete 4, ore 21:30 – The Untouchables – Gli intoccabili . Il film crime di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro.

– . Il film crime di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro. Italia 1, ore 21:13 – Chicago Fire. Tre episodi della quattordicesima stagione della serie dedicata ai vigili del fuoco di Chicago.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Viva Mogol! Con i grandi della musica – Serata musicale condotta da Massimo Giletti.

– – Serata musicale condotta da Massimo Giletti. Rai 2, ore 20:00 – Giochi del Mediterraneo – Cerimonia di apertura.

– – Cerimonia di apertura. Rai 3, ore 21:20 – Sapiens – Un solo pianeta – Speciale Amatrice con Mario Tozzi.

– – Speciale Amatrice con Mario Tozzi. Rai 4, ore 21:20 – The Ambush – Film di guerra, azione e drammatico.

– – Film di guerra, azione e drammatico. Rai 5, ore 21:22 – Kilimangiaro – Viaggi, natura e documentari con Camila Raznovich.

– – Viaggi, natura e documentari con Camila Raznovich. Rai Movie, ore 21:10 – Ulisse – Film d’avventura e fantasy con Kirk Douglas e Silvana Mangano.

– – Film d’avventura e fantasy con Kirk Douglas e Silvana Mangano. Rai Premium, ore 21:20 – Gli omicidi di Pont d’Arc – Film TV giallo e poliziesco.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – The Untouchables – Gli intoccabili – Film crime e storico con Kevin Costner e Sean Connery.

– – Film crime e storico con Kevin Costner e Sean Connery. Canale 5, ore 21:21 – L’erede – Episodi 32 e 33 della prima stagione.

– – Episodi 32 e 33 della prima stagione. Italia 1, ore 21:13 – Chicago Fire – Episodi 14, 15 e 16 della quattordicesima stagione.

– – Episodi 14, 15 e 16 della quattordicesima stagione. 20, ore 21:10 – Fortress: Sniper’s Eye – Film action, thriller e crime con Chad Michael Murray e Bruce Willis.

– – Film action, thriller e crime con Chad Michael Murray e Bruce Willis. Iris, ore 21:16 – L’altra donna del re – Film drammatico, romantico e storico con Natalie Portman e Scarlett Johansson.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – La fine della Seconda guerra mondiale a colori – Documentario storico con filmati originali a colori sugli ultimi mesi del conflitto.

– – Documentario storico con filmati originali a colori sugli ultimi mesi del conflitto. TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – La tombola dei troiai – Film TV crime e commedia con Filippo Timi ed Enrica Guidi.

– – Film TV crime e commedia con Filippo Timi ed Enrica Guidi. Nove – Programmazione di prima serata – Intrattenimento e proposta del canale per la serata prefestiva.

I film di stasera in TV venerdì 14 agosto 2026

The Untouchables – Gli intoccabili – Rete 4, ore 21:30. Nella Chicago del Proibizionismo, l’agente Eliot Ness costruisce una squadra speciale per combattere il potere criminale di Al Capone.

– Rete 4, ore 21:30. Nella Chicago del Proibizionismo, l’agente Eliot Ness costruisce una squadra speciale per combattere il potere criminale di Al Capone. I delitti del BarLume – La tombola dei troiai – TV8, ore 21:40. Durante il funerale di Ampelio, la comunità di Pineta viene travolta da un nuovo caso, tra mistero e ironia toscana.

– TV8, ore 21:40. Durante il funerale di Ampelio, la comunità di Pineta viene travolta da un nuovo caso, tra mistero e ironia toscana. Fortress: Sniper’s Eye – 20, ore 21:10. Dopo l’assalto a Fortress Camp, Robert torna in azione in una missione pericolosa che riapre vecchie minacce.

– 20, ore 21:10. Dopo l’assalto a Fortress Camp, Robert torna in azione in una missione pericolosa che riapre vecchie minacce. The Ambush – Rai 4, ore 21:20. Nel 2018, alcuni soldati degli Emirati Arabi Uniti restano intrappolati durante un’operazione militare e lottano per sopravvivere.

– Rai 4, ore 21:20. Nel 2018, alcuni soldati degli Emirati Arabi Uniti restano intrappolati durante un’operazione militare e lottano per sopravvivere. L’altra donna del re – Iris, ore 21:16. Le sorelle Anna e Maria Bolena vengono spinte verso la corte di Enrico VIII, dove ambizione, amore e potere cambiano il loro destino.

– Iris, ore 21:16. Le sorelle Anna e Maria Bolena vengono spinte verso la corte di Enrico VIII, dove ambizione, amore e potere cambiano il loro destino. Ulisse – Rai Movie, ore 21:10. Dopo la guerra di Troia, Ulisse affronta un lungo viaggio segnato da mostri, incantesimi e prove prima di tornare a Itaca.

– Rai Movie, ore 21:10. Dopo la guerra di Troia, Ulisse affronta un lungo viaggio segnato da mostri, incantesimi e prove prima di tornare a Itaca. Gli omicidi di Pont d’Arc – Rai Premium, ore 21:20. Un’indagine poliziesca si sviluppa sulle rive dell’Ardèche, tra segreti locali e un delitto da ricostruire.

I film su Sky Cinema venerdì 14 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Una sola possibilità . Film in prima serata sul canale principale Sky Cinema.

– . Film in prima serata sul canale principale Sky Cinema. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Anemone . Film drammatico in prima serata sul canale d’autore Sky Cinema Due.

– . Film drammatico in prima serata sul canale d’autore Sky Cinema Due. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.

– . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Belle & Sebastien – Next Generation . Avventura per tutta la famiglia, tra natura, amicizia e crescita.

– . Avventura per tutta la famiglia, tra natura, amicizia e crescita. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Moonfall . Disaster movie fantascientifico diretto da Roland Emmerich.

– . Disaster movie fantascientifico diretto da Roland Emmerich. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Resurrection . Thriller psicologico con Rebecca Hall e Tim Roth.

– . Thriller psicologico con Rebecca Hall e Tim Roth. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Duplicity . Film tra spionaggio, sentimento e intrighi con Julia Roberts e Clive Owen.

– . Film tra spionaggio, sentimento e intrighi con Julia Roberts e Clive Owen. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Siccità . Film corale di Paolo Virzì ambientato in una Roma senza pioggia.

– . Film corale di Paolo Virzì ambientato in una Roma senza pioggia. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una pallottola spuntata . Commedia cult con Leslie Nielsen.

– . Commedia cult con Leslie Nielsen. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Ferrari. Adam Driver interpreta Enzo Ferrari nel film di Michael Mann.

Stasera in TV, venerdì 14 agosto: la scelta migliore

Chi cerca una serata musicale può scegliere Viva Mogol! Con i grandi della musica su Rai 1, mentre Canale 5 prosegue con la serialità turca di L’erede. Rai 2 apre la serata con la Cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo.

Per chi preferisce documentari e approfondimento, Rai 3 propone Sapiens – Un solo pianeta con lo speciale su Amatrice, mentre La7 sceglie il racconto storico con La fine della Seconda guerra mondiale a colori.

Tra i film in chiaro spiccano The Untouchables – Gli intoccabili su Rete 4, The Ambush su Rai 4, Fortress: Sniper’s Eye sul 20, L’altra donna del re su Iris e Ulisse su Rai Movie. Su Sky Cinema, le proposte più interessanti sono Una sola possibilità, Anemone, Moonfall, Resurrection, Siccità e Ferrari.