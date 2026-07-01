Sono bastati solamente due giorni per convincere Rai 1 ad apportare delle modifiche nella propria programmazione tv estiva e accogliere le repliche di Capri. La storica fiction della TV di Stato debutta il 2 luglio.

Rai 1 programmazione tv Capri, cancellate le repliche dei format di Venier e Delogu

Prima annunciate, poi cancellate e ora nuovamente previste nel palinsesto. Il percorso che ripoterà le vicende di Capri su Rai 1 non è stato di certo dei più semplici. In un primo momento, infatti, la TV di Stato aveva scelto di ritrasmettere le 76 puntate di Capri, in onda per la prima volta fra il 2006 e il 2010, per sostituire nei mesi estivi La Volta Buona.

Il pubblico aveva accolto bene (almeno stando alla reazione social) tale notizia, per poi rimanere deluso dopo aver appurato della scelta Rai di modificare il palinsesto. Al posto dello show di Caterina Balivo, dal 29 giugno al 1° luglio, sono andate in onda le repliche de Le Stagioni dell’amore di Mara Venier e de La Porta Magica di Andrea Delogu.

Gli ascolti, però, sono stati a dir poco disastrosi.

Il traino basso penalizza Vita in Diretta

Le repliche de Le Stagioni dell’amore, visibili dalle 14:00 alle 15:00 del 29 e 30 giugno, hanno ottenuto rispettivamente il 9% e l’8,6% di share. Ancora peggio ha fatto, nelle medesime date ma dalle 15:00 alle 16:00, La Porta Magica con Andrea Delogu, format fermo all’8,6% e al 7,4% di share.

Numeri a dir poco disastrosi che rischiano di penalizzare anche Vita in Diretta con Manuela Moreno, al via intorno alle 16:10 e costretta a iniziare gli appuntamenti, di fatto, senza traino. Tale fenomeno è evidente analizzando gli ascolti ottenuti il 30 giugno dal rotocalco pomeridiano: il primo segmento è partito molto basso, con una share di appena il 12,8%. Cifra, questa, che è lentamente risalita nella seconda e terza parte, che hanno ottenuto un risultato del 17,5% e 18,4%.

Rai 1 programmazione tv Capri, si parte dalla prima stagione

Rai 1, considerando gli ascolti e gli effetti a catena sull’intero primo pomeriggio, ha deciso di rivedere la propria programmazione tv, proponendo la fiction Capri. Si parte il 2 luglio, quando dalle 14:05 circa, dunque subito dopo la fine del TG1, è visibile la prima puntata.

Originariamente in onda il 15 ottobre del 2006, la produzione segue le vicende di Vittoria Mari (Gabriella Pession), 26enne laureata in psicologia e residente a Brembate. Sta per convolare a nozze quando tutto cambia improvvisamente: si deve recare a Capri per l’apertura del testamento di Donna Isabella (Lucia Bosè). La nobildonna, una volta defunta, ha deciso di lasciare la sua residenza in parti uguali ai figli Umberto (Sergio Assisi) e Massimo (Kaspar Capparoni), oltre che alla protagonista. Vittoria, tuttavia, non ha mai conosciuto Isabella e non sa per quale motivo abbia ricevuto tale eredità.