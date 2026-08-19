Cosa vedere stasera in TV, giovedì 20 agosto 2026? La prima serata propone fiction medical, serie crime, viaggi, attualità, cinema romantico, calcio europeo, teatro comico, documentari musicali e grandi film su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Doc – Nelle tue mani, mentre Canale 5 punta sul classico romantico Ghost – Fantasma.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Il commissario Rex su Rai 2, Kilimangiaro Estate su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, Chicago Med su Italia 1, Il giurato su La7, Atalanta – Hapoel Tel Aviv su TV8 e Anplagghed sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani . In onda tre episodi della terza stagione della fiction medical con Luca Argentero e Matilde Gioli.

– . In onda tre episodi della terza stagione della fiction medical con Luca Argentero e Matilde Gioli. Canale 5, ore 21:20 – Ghost – Fantasma . Il celebre film romantico e soprannaturale con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.

– . Il celebre film romantico e soprannaturale con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Rai 2, ore 21:20 – Il commissario Rex . Episodio Morte sotto i riflettori , in prima visione Rai, con Domenico Fortunato e Francesco Arca.

– . Episodio , in prima visione Rai, con Domenico Fortunato e Francesco Arca. Rai 3, ore 21:15 – Kilimangiaro Estate . Camila Raznovich accompagna il pubblico tra viaggi, natura e documentari internazionali.

– . Camila Raznovich accompagna il pubblico tra viaggi, natura e documentari internazionali. Rete 4, ore 21:32 – Zona Bianca . Giuseppe Brindisi conduce il talk di approfondimento dedicato ad attualità, cronaca, politica e reportage.

– . Giuseppe Brindisi conduce il talk di approfondimento dedicato ad attualità, cronaca, politica e reportage. TV8, ore 20:25 – Atalanta – Hapoel Tel Aviv. Calcio in prima serata con la sfida europea della squadra bergamasca.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani – Episodi Vivere , Quello che si deve fare e Liberi .

– – Episodi , e . Rai 2, ore 21:20 – Il commissario Rex – Episodio Morte sotto i riflettori .

– – Episodio . Rai 3, ore 21:15 – Kilimangiaro Estate – Viaggi, natura e documentari con Camila Raznovich.

– – Viaggi, natura e documentari con Camila Raznovich. Rai 4, ore 21:19 – S.W.A.T. – Episodi Los Altos , Scomparsa e Sotto copertura .

– – Episodi , e . Rai 5, ore 21:23 – Il mio nome è Riccardo Cocciante – Documentario biografico e musicale.

– – Documentario biografico e musicale. Rai Movie, ore 21:10 – Blow-Up – Film drammatico e thriller di Michelangelo Antonioni.

– – Film drammatico e thriller di Michelangelo Antonioni. Rai Premium, ore 21:20 – Canzonissima – Varietà musicale con Milly Carlucci.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:32 – Zona Bianca – Talk di attualità con Giuseppe Brindisi.

– – Talk di attualità con Giuseppe Brindisi. Canale 5, ore 21:20 – Ghost – Fantasma – Film romantico, drammatico e soprannaturale con Patrick Swayze e Demi Moore.

– – Film romantico, drammatico e soprannaturale con Patrick Swayze e Demi Moore. Italia 1, ore 21:16 – Chicago Med – Episodi della undicesima stagione.

– – Episodi della undicesima stagione. 20, ore 21:08 – Simulant – Il futuro è per sempre – Film di fantascienza e thriller con Robbie Amell e Jordana Brewster.

– – Film di fantascienza e thriller con Robbie Amell e Jordana Brewster. Iris, ore 21:18 – Resa dei conti a Little Tokyo – Film action con Dolph Lundgren e Brandon Lee.

– – Film action con Dolph Lundgren e Brandon Lee. Twentyseven, ore 21:10 – Dragonheart – Film fantasy e avventura.

– – Film fantasy e avventura. La5, ore 21:10 – Nessuno come noi – Film sentimentale con Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum.

– – Film sentimentale con Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum. Cine34, ore 21:00 – Matrimonio al Sud – Commedia italiana con Massimo Boldi.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Il giurato – Thriller con Demi Moore e Alec Baldwin.

– – Thriller con Demi Moore e Alec Baldwin. TV8, ore 20:25 – Atalanta – Hapoel Tel Aviv – Calcio europeo in diretta.

– – Calcio europeo in diretta. Nove, ore 21:30 – Anplagghed – Spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo.

– – Spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo. TV2000, ore 21:10 – Il sogno di Valentina – Film drammatico e religioso.

– – Film drammatico e religioso. Giallo, ore 21:10 – I misteri di Brokenwood – Serie crime.

I film di stasera in TV giovedì 20 agosto 2026

Ghost – Fantasma – Canale 5, ore 21:20. Sam e Molly vivono una grande storia d’amore, ma un evento tragico separa le loro vite e lascia spazio a un legame che va oltre la morte.

– Canale 5, ore 21:20. Sam e Molly vivono una grande storia d’amore, ma un evento tragico separa le loro vite e lascia spazio a un legame che va oltre la morte. Il giurato – La7, ore 21:15. Una donna scelta come giurata in un processo di mafia viene minacciata da un criminale deciso a condizionare il verdetto.

– La7, ore 21:15. Una donna scelta come giurata in un processo di mafia viene minacciata da un criminale deciso a condizionare il verdetto. Simulant – Il futuro è per sempre – 20, ore 21:08. In un futuro in cui androidi e umani convivono, un simulante prende coscienza di sé e mette in crisi le regole che governano la società.

– 20, ore 21:08. In un futuro in cui androidi e umani convivono, un simulante prende coscienza di sé e mette in crisi le regole che governano la società. Resa dei conti a Little Tokyo – Iris, ore 21:18. Due poliziotti affrontano la yakuza a Los Angeles, tra arti marziali, vendetta e criminalità organizzata.

– Iris, ore 21:18. Due poliziotti affrontano la yakuza a Los Angeles, tra arti marziali, vendetta e criminalità organizzata. Dragonheart – Twentyseven, ore 21:10. Un cavaliere e un drago stringono un’alleanza inattesa in un’avventura fantasy fatta di coraggio, inganni e redenzione.

– Twentyseven, ore 21:10. Un cavaliere e un drago stringono un’alleanza inattesa in un’avventura fantasy fatta di coraggio, inganni e redenzione. Nessuno come noi – La5, ore 21:10. Nella Torino degli anni Ottanta, l’incontro tra due adulti e un gruppo di ragazzi diventa occasione di amore, crescita e cambiamento.

– La5, ore 21:10. Nella Torino degli anni Ottanta, l’incontro tra due adulti e un gruppo di ragazzi diventa occasione di amore, crescita e cambiamento. Matrimonio al Sud – Cine34, ore 21:00. Due famiglie molto diverse si scontrano e si incontrano quando i rispettivi figli decidono di sposarsi.

– Cine34, ore 21:00. Due famiglie molto diverse si scontrano e si incontrano quando i rispettivi figli decidono di sposarsi. Blow-Up – Rai Movie, ore 21:10. Un fotografo londinese scopre forse la traccia di un delitto nascosta nelle sue immagini, in un racconto sospeso tra realtà e percezione.

– Rai Movie, ore 21:10. Un fotografo londinese scopre forse la traccia di un delitto nascosta nelle sue immagini, in un racconto sospeso tra realtà e percezione. Il sogno di Valentina – TV2000, ore 21:10. Una storia drammatica e spirituale costruita attorno alla fede, alla speranza e alla forza interiore.

I film su Sky Cinema giovedì 20 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Benvenuti al sud . Commedia italiana con Claudio Bisio e Alessandro Siani.

– . Commedia italiana con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Sky Cinema Due, ore 21:15 – L’infiltrata . Thriller biografico in prima serata sul canale d’autore Sky Cinema Due.

– . Thriller biografico in prima serata sul canale d’autore Sky Cinema Due. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.

– . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Rango . Film d’animazione western con un camaleonte alle prese con una nuova identità.

– . Film d’animazione western con un camaleonte alle prese con una nuova identità. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Transformers – La vendetta del caduto . Secondo capitolo della saga action fantascientifica diretta da Michael Bay.

– . Secondo capitolo della saga action fantascientifica diretta da Michael Bay. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Countdown . Horror thriller incentrato su un’app che sembra prevedere il momento della morte.

– . Horror thriller incentrato su un’app che sembra prevedere il momento della morte. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Jerry Maguire . Commedia romantica e sportiva con Tom Cruise e Renée Zellweger.

– . Commedia romantica e sportiva con Tom Cruise e Renée Zellweger. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Padri e figlie . Dramma familiare con Russell Crowe e Amanda Seyfried.

– . Dramma familiare con Russell Crowe e Amanda Seyfried. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Fidanzata in affitto . Commedia con Jennifer Lawrence e Andrew Barth Feldman.

– . Commedia con Jennifer Lawrence e Andrew Barth Feldman. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Le Aquile della Repubblica. Noir politico in prima serata sul canale +24 di Sky Cinema Uno.

Stasera in TV, giovedì 20 agosto: la scelta migliore

Chi ama la fiction può scegliere Doc – Nelle tue mani su Rai 1, mentre Rai 2 propone il crime de Il commissario Rex. Rai 3 punta sui viaggi con Kilimangiaro Estate, mentre Rete 4 resta sull’attualità con Zona Bianca.

Per il cinema in chiaro, la scelta più popolare è Ghost – Fantasma su Canale 5. In alternativa ci sono Il giurato su La7, Simulant – Il futuro è per sempre sul 20, Resa dei conti a Little Tokyo su Iris, Dragonheart su Twentyseven, Blow-Up su Rai Movie e Matrimonio al Sud su Cine34.

Su Sky Cinema spiccano Benvenuti al sud su Sky Cinema Uno, L’infiltrata su Sky Cinema Due, Transformers – La vendetta del caduto su Sky Cinema Action, Jerry Maguire su Sky Cinema Romance e Fidanzata in affitto su Sky Cinema Comedy.