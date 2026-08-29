Tutta la verità delle mie bugie è una miniserie spagnola del 2026, disponibile dal 28 agosto 2026 su Netflix. Composta da cinque episodi, è tratta dall’omonimo romanzo di Elísabet Benavent, autrice già legata alle produzioni Valeria e Un racconto perfetto.

Protagonisti sono Itziar Manero e Daniel Ibáñez nei ruoli di Coco e Marín, migliori amici e coinquilini legati da sentimenti molto più complicati di quanto vogliano ammettere. Un viaggio in camper organizzato per l’addio al nubilato dell’amica Blanca mette insieme l’intero gruppo e trasforma una vacanza apparentemente spensierata in una resa dei conti tra amori nascosti, gelosie e bugie.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Tutta la verità delle mie bugie

La regia di Tutta la verità delle mie bugie è affidata a María Togores e Marina Pérez. Quest’ultima firma anche la sceneggiatura insieme a Montaña Marchena.

La miniserie è prodotta da Plano a Plano per Netflix. César Benítez è il produttore, mentre tra i produttori esecutivi figurano Elísabet Benavent, Ángel Armada e Marina Pérez.

Itziar Manero interpreta Coco, una giovane donna che condivide da anni l’appartamento con il suo migliore amico Marín. Dietro la loro apparente complicità si nasconde però qualcosa che Coco non riesce più a ignorare.

Daniel Ibáñez interpreta Marín, migliore amico e coinquilino di Coco. Il problema è che Marín è anche l’ex fidanzato di Aroa, una delle componenti del loro gruppo.

Ricardo Gómez è invece Gus, l’ex di Coco, mentre Lucía de la Fuente interpreta Aroa. Completano il nucleo principale Clara Sans nel ruolo di Blanca e Brays Efe in quello di Loren.

Dove è stata girata?

Tutta la verità delle mie bugie è stata girata in Spagna. Il viaggio in camper rappresenta uno degli elementi fondamentali della miniserie e permette alla storia di spostarsi attraverso differenti ambientazioni.

Il punto di partenza della vicenda è legato a Madrid, dove Coco conduce la propria vita e condivide l’appartamento con Marín. Il romanzo originale colloca infatti la quotidianità della protagonista nel quartiere di Malasaña.

Il viaggio organizzato per festeggiare l’imminente matrimonio di Blanca porta però i protagonisti lontano dalle proprie abitudini. Gli spazi ristretti del camper e le diverse tappe diventano fondamentali perché costringono gli amici a convivere continuamente, rendendo sempre più difficile mantenere nascosti i rispettivi segreti.

Trama della serie tv Tutta la verità delle mie bugie

Coco e Marín sono migliori amici e condividono lo stesso appartamento ormai da anni.

Tra loro esiste una sintonia evidente, tanto da sembrare inseparabili.

Il problema è che quella che dovrebbe essere soltanto amicizia nasconde sentimenti molto più profondi.

Coco è innamorata di Marín, ma confessarlo potrebbe provocare conseguenze devastanti all’interno del loro gruppo.

Marín è infatti l’ex fidanzato di Aroa, una delle migliori amiche di Coco.

Per evitare di affrontare la situazione, Coco continua a nascondere ciò che prova e alimenta una serie di bugie. Arriva persino a fingere di essere ancora emotivamente legata al suo ex Gus.

L’equilibrio precario viene messo alla prova quando il gruppo decide di organizzare un viaggio in camper per festeggiare l’addio al nubilato di Blanca.

Quella che dovrebbe essere una vacanza dedicata all’amicizia si trasforma rapidamente in qualcosa di molto diverso.

Coco cerca di mantenere sotto controllo la situazione, ma quando Marín e Gus raggiungono il gruppo tutto diventa ancora più complicato.

La vicinanza forzata riporta alla luce vecchie gelosie.

Aroa non riesce a ignorare completamente il proprio passato con Marín, mentre Coco diventa sempre meno capace di nascondere ciò che prova.

Anche gli altri amici hanno però qualcosa da nascondere.

Il viaggio diventa progressivamente una bomba a orologeria nella quale ogni confessione rischia di provocarne immediatamente un’altra.

Le bugie raccontate per proteggere l’amicizia finiscono così per ottenere l’effetto opposto: mettono in discussione proprio il rapporto che Coco aveva cercato disperatamente di salvaguardare.

Spoiler finale

Nel corso degli ultimi episodi le bugie costruite da Coco diventano sempre più difficili da sostenere.

La protagonista comprende che continuare a fingere di non provare nulla per Marín non protegge realmente il gruppo. Al contrario, impedisce a tutti di affrontare sentimenti e rancori che esistono già da tempo.

Il rapporto tra Aroa e Marín rappresenta inevitabilmente uno dei nodi più delicati.

Coco ha sempre considerato l’amica come il principale motivo per cui non avrebbe dovuto confessare il proprio amore. Ma il viaggio dimostra che il passato sentimentale del gruppo è molto più complicato di quanto ciascuno voglia ammettere.

Anche la presenza di Gus costringe Coco a confrontarsi con le menzogne raccontate a se stessa. Fingere di essere ancora legata all’ex è stato soprattutto un modo per evitare di riconoscere apertamente ciò che desiderava realmente.

Quando i segreti vengono finalmente allo scoperto, l’amicizia tra i protagonisti attraversa una crisi profonda.

Il viaggio organizzato per celebrare Blanca finisce quindi per trasformarsi in una prova decisiva per tutti.

Coco e Marín devono smettere di nascondersi dietro l’etichetta di migliori amici e affrontare finalmente la natura del loro rapporto.

Il significato della conclusione ruota proprio intorno alle bugie del titolo: molte erano state raccontate con l’intenzione di non ferire le persone amate, ma hanno finito per creare una distanza ancora maggiore.

La vera svolta arriva quando Coco comprende che la sincerità può avere conseguenze dolorose, ma continuare a mentire significa impedire a se stessa e agli altri di scegliere liberamente.

Cast completo della serie tv Tutta la verità delle mie bugie

Il cast della miniserie riunisce alcuni giovani interpreti della televisione e del cinema spagnolo. Al centro ci sono Itziar Manero e Daniel Ibáñez, affiancati dagli attori che interpretano il gruppo di amici protagonista del viaggio.