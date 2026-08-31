La nuova settimana, quella dal 31 agosto al 6 settembre, di Tutto per la mia famiglia si annuncia drammatica e carica di emozioni. La soap turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45 e nel weekend alle 17:45, con gli episodi disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena il nuovo lavoro di Kadir, il terribile incidente causato da Melisa, la disperazione dei fratelli Eren, i sensi di colpa della ragazza e una possibile testimonianza capace di far emergere la verità.

Tutto per la mia famiglia 31 agosto-6 settembre 2026 – lunedì 31 agosto 2026

La settimana si apre con Kadir determinato a costruirsi un futuro più stabile. Il ragazzo inizia il suo nuovo lavoro come rappresentante di libri e affronta la sfida con entusiasmo, riuscendo subito a ottenere risultati sorprendenti.

Il suo successo diventa un momento di gioia per la famiglia Eren. Dopo tante sofferenze, Kadir può finalmente festeggiare un traguardo con Ömer, Asiye ed Emel, regalando ai fratelli una rara parentesi di serenità.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 1 settembre 2026

Mentre Kadir vive il suo primo giorno da record, Melisa e Süsen stanno rientrando in macchina. Un imprevisto porta Melisa al volante, anche se la ragazza non ha la patente e non è pronta a gestire una situazione così delicata.

Nello stesso momento Akif e Kaan inseguono Kadir in auto per fermarlo. La tensione cresce fino all’incidente: lo scooter di Kadir viene travolto proprio dall’auto guidata da Melisa, trasformando una giornata di speranza in una tragedia.

Tutto per la mia famiglia 31 agosto-6 settembre 2026 – mercoledì 2 settembre 2026

Kadir viene ricoverato d’urgenza in gravi condizioni. La notizia sconvolge Ömer, Asiye e tutti i familiari, che corrono disperati in ospedale senza sapere se il ragazzo riuscirà a salvarsi.

I fratelli Eren restano davanti alla terapia intensiva, incapaci di allontanarsi. Per loro Kadir non è solo un fratello maggiore, ma il punto di riferimento che ha tenuto unita la famiglia dopo la morte dei genitori.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 3 settembre 2026

Melisa ottiene di poter vedere Kadir, ma solo dopo aver promesso ai genitori di non rivelare mai la verità sull’incidente. La ragazza è schiacciata dal senso di colpa e non riesce a sopportare il peso del silenzio.

Akif, però, fa di tutto per proteggere se stesso e la famiglia. La sua priorità non sembra essere la verità, ma evitare lo scandalo. Melisa si ritrova così prigioniera di una bugia che rischia di distruggerla.

Tutto per la mia famiglia 31 agosto-6 settembre 2026 – venerdì 4 settembre 2026

Logorata dai sensi di colpa, Melisa esce di casa a piedi nudi nel cuore della notte. Il suo obiettivo è raggiungere i fratelli di Kadir e confessare finalmente tutta la verità sull’incidente.

Akif la intercetta prima che possa parlare e decide di mandarla da una zia di Nebahat per tenerla lontana. La scelta aumenta il dolore di Melisa e rende ancora più evidente il tentativo di nascondere ciò che è accaduto.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 5 settembre 2026

Mentre Kadir continua a lottare tra la vita e la morte, Asiye inizia a lavorare come donna delle pulizie. La ragazza cerca di reagire al dolore rendendosi utile, ma la paura per il fratello resta costante.

Ömer, invece, continua a cercare risposte. Il dolore lo spinge a non arrendersi, perché la dinamica dell’incidente non lo convince del tutto e dentro di sé sente che qualcuno sta nascondendo la verità.

Tutto per la mia famiglia 31 agosto-6 settembre 2026 – domenica 6 settembre 2026

La settimana si chiude con una possibile svolta. Un automobilista nota il volantino di Ömer dal benzinaio e ricorda di essere passato sul luogo dell’incidente proprio quella notte.

Questa testimonianza potrebbe cambiare tutto e avvicinare i fratelli Eren alla verità. Intanto Melisa resta lontana, prigioniera del segreto imposto da Akif, mentre il destino di Kadir continua a tenere tutti con il fiato sospeso.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45 e nel weekend alle 17:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.