La nuova stagione de Il commissario Rex si conclude su Rai 2 con l’episodio “Fantasmi dal passato”, un finale ricco di suspense che riporta il commissario Max Steiner davanti a uno dei casi più inquietanti della sua carriera.

Il protagonista, interpretato da Maximilian Brückner, si trova infatti a indagare su un omicidio che sembra riprodurre nei minimi dettagli un delitto risolto anni prima. Una circostanza apparentemente impossibile, che costringe lui e il fedele Rex a rimettere tutto in discussione.

La trama dell’episodio Fantasmi dal passato de Il commissario Rex

Max Steiner raggiunge il luogo di un omicidio e rimane senza parole: ogni particolare della scena del crimine è identico a quello di un caso che aveva risolto molti anni prima.

La situazione appare ancora più inspiegabile perché il serial killer responsabile di quel delitto è ancora in carcere e i dettagli delle indagini non sono mai stati resi pubblici.

Convinto che qualcuno stia orchestrando un piano preciso, Max decide di riaprire il vecchio fascicolo per capire chi possa conoscere informazioni tanto riservate. Con l’aiuto di Rex e della squadra, l’investigatore si addentra in una vicenda fatta di depistaggi, vendette e segreti rimasti nascosti per anni.

Le novità nella vita di Max Steiner

L’indagine mette a dura prova Max, costretto a confrontarsi con il proprio passato professionale e con un caso che credeva definitivamente chiuso.

Ogni nuova scoperta alimenta il sospetto che all’interno dell’inchiesta ci sia qualcuno disposto a manipolare le prove e a giocare una pericolosa partita contro la polizia.

Il commissario dovrà quindi affidarsi non solo al proprio intuito, ma anche all’infallibile fiuto di Rex per individuare il responsabile prima che possa colpire ancora.

Il cast dell’episodio Fantasmi dal passato de Il commissario Rex

Nel cast della serie troviamo:

Maximilian Brückner – Max Steiner

– Max Steiner Ferdinand Seebacher – Felix Burger

– Felix Burger Doris Golpashin – Maggiore Evelyn Leitner

– Maggiore Evelyn Leitner Marie Burchard – Dott.ssa Tom Wippler

– Dott.ssa Tom Wippler Rex – il celebre pastore tedesco protagonista della serie

Dove è girato Il commissario Rex

La serie è ambientata e girata principalmente a Vienna, in Austria.

Le riprese si svolgono tra il centro storico della capitale austriaca, i suoi quartieri residenziali, i parchi cittadini e gli edifici istituzionali, location che da sempre caratterizzano le indagini del celebre cane poliziotto.

Vienna continua così a essere uno dei grandi protagonisti della serie, offrendo scenari eleganti e suggestivi che accompagnano ogni caso investigativo.

Spoiler finale dell’episodio

Nel finale Max scopre che dietro la nuova serie di delitti non c’è il serial killer già arrestato, ma una persona che ha studiato nei minimi particolari il vecchio caso per depistare gli investigatori.

Grazie all’intuito del commissario e al fiuto di Rex, il responsabile viene smascherato prima che possa completare il suo piano, chiudendo così la stagione con un’indagine che riporta il protagonista a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato.