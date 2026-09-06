The Grand Tour 2026 segna l’inizio di una nuova era per uno dei programmi automobilistici più conosciuti al mondo. La nuova serie è disponibile dal 4 settembre 2026 su Prime Video ed è composta da sei episodi.

Dopo l’addio di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, al volante arrivano tre nuovi protagonisti: Thomas Holland, James Engelsman e Francis Bourgeois. Holland ed Engelsman sono i creatori di Throttle House, mentre Bourgeois è diventato popolare grazie alla sua incontenibile passione per i treni. Il risultato mantiene gli elementi caratteristici di The Grand Tour: automobili spettacolari, viaggi internazionali, sfide improbabili e una buona dose di ironia.

Produzione e protagonisti di The Grand Tour 2026

La nuova edizione di The Grand Tour mantiene la struttura dello show automobilistico ma cambia completamente il trio al centro delle avventure.

Thomas Holland e James Engelsman sono già una coppia molto conosciuta dagli appassionati di motori. I due hanno costruito il successo di Throttle House attraverso prove su strada, confronti tra automobili e contenuti nei quali competenza tecnica e umorismo procedono insieme.

A loro si aggiunge Francis Bourgeois, diventato celebre inizialmente come trainspotter. La sua presenza introduce una personalità molto differente rispetto agli altri due conduttori e diventa uno degli elementi caratteristici del nuovo gruppo.

Il passaggio di consegne non cancella però completamente il passato.

Nel primo episodio compaiono infatti Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. I tre protagonisti storici concedono simbolicamente la propria benedizione ai successori prima che Thomas, James e Francis inizino il loro primo viaggio.

La produzione è affidata a Clover Television. Prime Video ha scelto di mantenere il nome The Grand Tour proprio perché il nuovo programma conserva la filosofia internazionale e spettacolare della serie originale.

Dove è stato girato?

The Grand Tour 2026 è stato realizzato in numerosi Paesi. I sei episodi portano Thomas Holland, James Engelsman e Francis Bourgeois tra Stati Uniti, Singapore, Malesia, Italia, Gran Bretagna, Belgio e Angola.

La prima puntata è ambientata nella California meridionale. I tre conduttori mettono alla prova alcune delle più estreme automobili americane, tra cui Ford Mustang GTD, Chevrolet Corvette ZR1 e Hennessey Venom F5 Revolution Evolution.

Il viaggio prosegue a Singapore e successivamente in Malesia, dove il programma esplora una cultura automobilistica profondamente differente da quella europea e americana.

Anche l’Italia occupa uno spazio importante nella stagione grazie a una sfida dedicata alle auto restomod e alle interpretazioni moderne di modelli storici.

Un’altra avventura conduce il trio dalla Gran Bretagna al Belgio. La destinazione è il circuito di Spa-Francorchamps, scenario del Gran Premio del Belgio di Formula 1.

La stagione raggiunge infine l’Angola, dove i presentatori attraversano paesaggi estremi utilizzando automobili decisamente poco adatte alle condizioni del territorio.

The Grand Tour 2026 trama e puntate della nuova serie

Il nuovo The Grand Tour non cerca semplicemente di sostituire Clarkson, Hammond e May con tre imitatori.

Thomas Holland, James Engelsman e Francis Bourgeois portano nel programma personalità e competenze differenti, conservando però la formula che ha reso celebre lo show.

Il viaggio comincia nel sud della California.

Prima della partenza avviene il simbolico incontro con Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. Dopo aver ricevuto il loro benestare, i nuovi conduttori devono dimostrare di essere capaci di raccogliere una delle eredità più difficili della televisione automobilistica.

La prima sfida coinvolge tre straordinarie auto ad alte prestazioni costruite negli Stati Uniti.

Thomas, James e Francis guidano una Ford Mustang GTD, una Chevrolet Corvette ZR1 e una Hennessey Venom F5 Revolution Evolution.

La prova diventa rapidamente spettacolare e porta le automobili persino a confrontarsi con dei jet da combattimento.

Negli episodi successivi cambia completamente lo scenario.

A Singapore i tre devono affrontare caldo, traffico e una cultura automobilistica nella quale possedere e guidare determinate vetture può diventare estremamente costoso.

La stagione esplora inoltre la scena automobilistica della Malesia.

Un’altra avventura è dedicata alle restomod, automobili classiche profondamente restaurate e trasformate attraverso componenti e tecnologie moderne. Tra i modelli messi alla prova figurano anche un’Alfa Romeo e una Subaru sottoposte a trasformazioni particolarmente costose.

La sfida con la Pagani Utopia e il viaggio in Angola

Tra le prove più spettacolari di The Grand Tour 2026 c’è quella che coinvolge la Pagani Utopia.

Thomas, James e Francis devono raggiungere il Gran Premio del Belgio partendo dalla Gran Bretagna per effettuare una consegna urgente destinata al pilota di Formula 1 Alex Albon.

La sfida mette una hypercar contro i trasporti pubblici.

Nel frattempo James Engelsman ricostruisce anche la sorprendente storia della BMW Isetta e il particolare ruolo avuto dalla piccola automobile durante la Guerra Fredda.

L’ultima grande avventura porta invece il gruppo in Angola.

La missione è volutamente assurda.

I tre devono attraversare un territorio difficile utilizzando automobili da pista completamente inadatte al deserto africano.

L’obiettivo consiste nello scoprire se l’Angola possa nascondere una cultura automobilistica ancora poco conosciuta a livello internazionale.

Tra strade difficili, sabbia e inevitabili problemi meccanici, il viaggio diventa il banco di prova definitivo per la nuova formazione.

Protagonisti di The Grand Tour 2026

Non essendo una serie di finzione, The Grand Tour 2026 non presenta attori associati a personaggi. I tre conduttori partecipano come se stessi e mettono alla prova personalmente le automobili protagoniste delle diverse sfide.