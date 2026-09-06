Odio l’estate è un film commedia del 2020 diretta da Massimo Venier, in onda su Italia 1. Protagonisti sono Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, affiancati da Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase.

Il film riunisce Aldo, Giovanni e Giacomo sotto la direzione di Venier e costruisce la storia intorno a una vacanza nata nel peggiore dei modi. Tre famiglie completamente diverse scoprono di aver affittato per errore la stessa casa al mare. La convivenza forzata genera scontri e situazioni comiche, ma con il trascorrere dei giorni porta alla nascita di un legame capace di modificare profondamente le vite dei protagonisti.

Regia, produzione e protagonisti del film Odio l’estate

La regia di Odio l’estate è firmata da Massimo Venier, autore della sceneggiatura insieme ad Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Davide Lantieri. La produzione è di Paolo Guerra per Agidi Due, in collaborazione con Medusa Film.

Le musiche sono firmate da Brunori Sas, mentre la fotografia è affidata a Vittorio Omodei Zorini.

Aldo Baglio interpreta Aldo, un uomo disoccupato e particolarmente espansivo che raggiunge la località di villeggiatura insieme alla moglie Carmen e ai figli Salvo, Ilary e Melissa.

Giovanni Storti è invece Giovanni, proprietario di un negozio di articoli per calzature che sta attraversando un momento professionale molto difficile. Sua moglie è Paola e la loro figlia adolescente si chiama Alessia.

Giacomo Poretti interpreta infine Giacomo, un dentista preciso e riservato che parte insieme alla moglie Barbara e al figlio Ludovico.

Dove è stato girato?

Odio l’estate è stato girato prevalentemente in Puglia. La località che nel film diventa lo scenario della disastrosa vacanza delle tre famiglie è soprattutto Marina di Sorso nella finzione, ma le riprese hanno interessato diverse aree pugliesi.

Una delle location principali è Marina di Pescoluse, nel territorio di Salve, in provincia di Lecce. Le spiagge del Salento, caratterizzate da sabbia chiara e acqua trasparente, accompagnano gran parte della storia.

La celebre casa condivisa dai protagonisti si trova invece nella zona di Ugento. La produzione ha lavorato anche a Presicce-Acquarica e in altri centri del basso Salento.

Una parte importante del film è stata realizzata inoltre a Otranto. Tra i luoghi riconoscibili compare il centro storico della città.

Le sequenze iniziali ambientate nella quotidianità dei protagonisti sono state girate anche a Milano, prima che le tre famiglie partano per le vacanze.

Trama del film Odio l’estate

Aldo, Giovanni e Giacomo non si conoscono e conducono vite completamente differenti.

Giovanni gestisce un negozio di articoli per calzature, ma gli affari stanno andando male. Nonostante le difficoltà economiche, cerca di nascondere la situazione alla moglie Paola e alla figlia Alessia.

Giacomo è un dentista metodico e apparentemente realizzato.

Il suo matrimonio con Barbara, però, attraversa una fase delicata. La donna si sente trascurata e il loro rapporto ha perso gran parte della complicità di un tempo.

Aldo è invece disoccupato e affronta la vita con un atteggiamento decisamente più leggero.

È sposato con Carmen e ha tre figli: Salvo, Ilary e Melissa.

Le tre famiglie partono separatamente per trascorrere le vacanze estive al mare.

Quando arrivano a destinazione fanno una scoperta assurda.

Hanno affittato tutti la stessa casa per lo stesso periodo.

La prenotazione è il risultato di una truffa.

Nessuno vuole rinunciare alla vacanza e trovare un’altra sistemazione in piena estate è praticamente impossibile.

Le famiglie decidono quindi di condividere l’abitazione.

La convivenza comincia nel peggiore dei modi.

Giovanni è rigido e facilmente irritabile, Giacomo cerca continuamente di mantenere un certo ordine, mentre Aldo affronta qualsiasi problema con una leggerezza che esaspera gli altri due.

Anche mogli e figli devono imparare a convivere.

Con il passare dei giorni, però, le distanze cominciano a diminuire.

I ragazzi costruiscono rapporti inattesi e anche gli adulti iniziano a confidarsi.

Giovanni rivela progressivamente la propria crisi economica.

Giacomo è costretto ad affrontare i problemi del matrimonio con Barbara.

Aldo, dietro l’apparente spensieratezza, mostra invece una sensibilità che gli altri inizialmente non avevano compreso.

Un episodio particolarmente delicato riguarda Salvo.

Il ragazzo viene coinvolto in una situazione con la polizia e la vicenda costringe i tre uomini a comportarsi per la prima volta come un gruppo realmente unito.

La vacanza che nessuno avrebbe voluto condividere diventa così l’occasione per mettere in discussione le rispettive esistenze.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva di Odio l’estate, la convivenza ha ormai trasformato le tre famiglie.

Il momento più delicato arriva quando Salvo viene arrestato dopo essere stato trovato con della marijuana.

Aldo è disperato.

Giovanni e Giacomo, che all’inizio della vacanza avrebbero voluto soltanto liberarsi di lui e della sua famiglia, decidono invece di aiutarlo.

La situazione viene risolta anche grazie all’intervento del maresciallo dei Carabinieri, interpretato da Michele Placido.

Nel frattempo vengono al pettine anche i problemi degli adulti.

Giovanni non può più nascondere la situazione del proprio negozio. La crisi economica che aveva cercato di tenere lontana dalla famiglia diventa qualcosa che deve finalmente affrontare insieme a Paola.

Anche Giacomo comprende di aver trascurato Barbara e cerca di recuperare il rapporto con la moglie.

La vacanza termina e le tre famiglie devono separarsi.

Quello che sembrava un enorme errore si è però trasformato in un’amicizia autentica.

Un anno dopo, Aldo, Giovanni e Giacomo decidono di trascorrere nuovamente le vacanze insieme.

Questa volta non esiste nessuna prenotazione sbagliata e nessuna truffa: sono loro a scegliere volontariamente di ritrovarsi.

Il finale ribalta quindi completamente la situazione iniziale.

Tre uomini che non riuscivano a sopportarsi hanno scoperto di avere bisogno l’uno dell’altro.

La conclusione più significativa riguarda proprio il valore della famiglia allargata che si è creata durante l’estate: nonostante caratteri, problemi e condizioni sociali differenti, le tre famiglie hanno costruito un legame destinato a proseguire oltre quella vacanza.

Cast completo del film Odio l’estate

Il cast di Odio l’estate è guidato da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, che interpretano tre uomini molto diversi costretti a condividere la stessa casa delle vacanze. Accanto a loro troviamo Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase nei ruoli delle rispettive mogli.