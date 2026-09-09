Male d’amore è una serie tv messicana del 2026, disponibile su Netflix dal 2 settembre. Composta da 7 episodi, è tratta dal romanzo Mal de amores di Ángeles Mastretta e porta sullo schermo una storia sentimentale e di emancipazione ambientata durante la Rivoluzione messicana.

Protagonista è Renata Vaca nel ruolo di Emilia Sauri, una giovane determinata a diventare dottoressa in un’epoca nella quale alle donne vengono imposti confini molto rigidi. La sua esistenza è segnata anche dall’amore per due uomini profondamente diversi: il rivoluzionario Daniel Cuenca e il medico Antonio Zavalza.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Male d’amore

Male d’amore è diretta da Catalina Aguilar Mastretta e Humberto Hinojosa. Catalina Aguilar Mastretta, figlia dell’autrice del romanzo Ángeles Mastretta, ha partecipato anche all’adattamento televisivo insieme a Fernanda Eguiarte.

La fotografia è affidata a Carmen Cabana, mentre le musiche sono di Víctor Hernández Stumphauser.

Al centro della storia c’è Emilia Sauri. Cresciuta in una famiglia dalle idee più aperte rispetto alla società dell’epoca, Emilia vuole studiare medicina e rifiuta l’idea che il proprio futuro debba essere determinato esclusivamente dal matrimonio.

Il suo primo grande amore è Daniel Cuenca, amico d’infanzia che aderisce alla causa rivoluzionaria. Nella sua vita entra però anche Antonio Zavalza, medico che condivide con Emilia la passione per la cura degli altri.

Dove è stata girata?

La serie è stata realizzata in Messico e ricostruisce il Paese durante gli anni della Rivoluzione iniziata nel 1910.

Un ruolo fondamentale nella storia è occupato da Puebla, città nella quale vive la famiglia Sauri e nella quale Emilia sviluppa la propria vocazione per la medicina.

Le scenografie, gli edifici storici e gli ambienti coloniali permettono alla produzione di ricostruire il Messico dei primi decenni del Novecento, mentre la storia conduce successivamente Emilia anche lontano dal Paese.

Una parte della vicenda è infatti ambientata a Chicago, dove la protagonista tenta di ricostruire la propria esistenza e di proseguire il percorso professionale.

Trama della serie tv Male d’amore

La storia comincia nel Messico del 1910.

Emilia Sauri cresce in una famiglia progressista e possiede un’ambizione insolita per una giovane donna dell’epoca: vuole diventare medico.

Nella botica del padre Diego Sauri entra in contatto fin da ragazza con medicinali e malattie, maturando una vocazione che diventa sempre più forte.

Intanto il Messico sta per essere travolto dalla rivoluzione.

Emilia ritrova Daniel Cuenca, amico d’infanzia e primo grande amore. Daniel è impulsivo, appassionato e sempre più coinvolto nella lotta politica.

Contemporaneamente Emilia conosce il dottor Antonio Zavalza.

Antonio rappresenta quasi l’opposto di Daniel. È un uomo legato alla medicina, alla razionalità e alla ricerca della pace.

Emilia si trova così divisa tra due sentimenti.

Ma la questione centrale non consiste semplicemente nello scegliere tra Daniel e Antonio.

La protagonista vuole soprattutto conquistare il diritto di non rinunciare a se stessa per amore.

Daniel parte per la rivoluzione ed Emilia decide a un certo punto di seguirlo. I due vivono intensamente il loro sentimento mentre intorno a loro il Paese viene sconvolto dalla guerra.

La violenza e l’instabilità modificano però continuamente le loro vite.

Emilia arriva successivamente a Chicago, dove cerca di ricostruire il proprio futuro e di portare avanti gli studi.

Quando riceve una notizia sconvolgente, torna sulle tracce di Daniel.

I due riescono a ritrovarsi e immaginano nuovamente una vita insieme, ma la rivoluzione continua a rendere qualsiasi progetto estremamente fragile.

Spoiler finale

Nel settimo e ultimo episodio, intitolato La dottoressa Sauri, la trasformazione di Emilia arriva al punto decisivo.

Il Messico sta entrando in una nuova fase della propria storia e anche Emilia comprende che non può più lasciare che siano gli uomini che ama a stabilire quale debba essere il suo futuro.

Il rapporto con Daniel rimane fondamentale, così come quello costruito con Antonio, ma la scelta più importante riguarda finalmente la medicina.

Emilia porta avanti la propria vocazione e conquista lo spazio professionale per il quale ha combattuto fin dall’inizio.

La conclusione ribalta così il significato del triangolo sentimentale: la domanda non è più quale uomo Emilia debba scegliere, ma quale donna desideri diventare.

Emilia diventa la dottoressa Sauri e afferma il proprio diritto a una vita nella quale l’amore non cancelli indipendenza, lavoro e identità personale.

Il destino della protagonista accompagna simbolicamente quello del Messico: mentre il Paese cerca una nuova identità dopo gli sconvolgimenti rivoluzionari, Emilia conquista la possibilità di decidere autonomamente della propria esistenza.

Cast completo della serie tv Male d’amore

Il cast è guidato da Renata Vaca, Juan Pablo Fuentes e Iván Amozurrutia. Attorno ai tre protagonisti si sviluppano le famiglie Sauri e Cuenca e i personaggi coinvolti nella trasformazione politica del Messico.