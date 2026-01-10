Il catalogo di Netflix si arricchisce con l’arrivo di People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza. Il regista Brett Haley dirige con sensibilità questa commedia romantica molto attesa. La sceneggiatura adatta fedelmente l’omonimo romanzo bestseller scritto da Emily Henry, autrice che domina le classifiche internazionali del genere romance. La pellicola narra la storia di un’amicizia profonda che dura una vita intera. Tuttavia, questo legame si trasforma lentamente in un amore appassionato attraverso viaggi indimenticabili, ricordi condivisi e la ricerca di seconde possibilità.

Regia, produzione e protagonisti del film People We Meet on Vacation Un amore in vacanza

Brett Haley firma la regia e porta sullo schermo una visione fresca e moderna dei sentimenti. Le case di produzione 3000 Pictures, Temple Hill Entertainment e Netflix Studios realizzano il progetto interamente negli Stati Uniti. I produttori hanno puntato su un cast giovane e talentuoso per dare vita ai personaggi amati dai lettori. Emily Bader, Tom Blyth, Lukas Gage, Sarah Catherine Hook e Jameela Jamil interpretano i ruoli principali con grande chimica e carisma.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese principalmente in California. Nello specifico, la città di Palm Springs offre le location desertiche e assolate fondamentali per la narrazione. Inoltre, la produzione ha girato diverse sequenze in Barcellona per ricreare le atmosfere europee dei viaggi passati. Questi luoghi turistici non fungono solo da sfondo, ma riflettono lo stato emotivo dei protagonisti durante le loro avventure estive.

Trama del film People We Meet on Vacation Un amore in vacanza

La storia presenta due personalità diametralmente opposte. Innanzitutto, Poppy Wright (Emily Bader) appare come una ragazza solare, impulsiva e con una passione sfrenata per i viaggi. Al contrario, Alex Nilsen (Tom Blyth) si mostra riservato, metodico e profondamente amante della routine quotidiana. Nonostante queste evidenti differenze caratteriali, i due mantengono un’amicizia solida da anni. Infatti, condividono una tradizione irrinunciabile: ogni estate organizzano e partono insieme per un viaggio speciale.

Tuttavia, un evento traumatico ha spezzato questo equilibrio. Nello specifico, due anni prima, un viaggio in Croazia ha incrinato irrimediabilmente il loro rapporto. Di conseguenza, i due sono rimasti lontani e incapaci di comunicare per lungo tempo. Successivamente, Poppy comprende che la sua vita attuale non la soddisfa senza la presenza di Alex. Per questo motivo, decide di contattarlo e gli propone un nuovo viaggio riparatore a Palm Springs. Così, ella spera ardentemente di recuperare ciò che hanno perso nel tempo.

Durante questa vacanza, la situazione evolve rapidamente. Inoltre, tra vecchi ricordi, confessioni sincere e momenti di tensione, l’atmosfera cambia. Infine, i due devono affrontare la domanda cruciale che hanno evitato per anni: sono davvero solo amici o c’è qualcosa di più profondo?

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, Poppy e Alex affrontano finalmente con coraggio ciò che è accaduto durante il fatidico viaggio in Croazia. Essi ammettono apertamente i sentimenti romantici che hanno sempre represso per paura di rovinare l’amicizia. Il soggiorno a Palm Springs diventa quindi il punto di svolta decisivo. I due scelgono consapevolmente di non scappare più e iniziano a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. Il film chiude il cerchio con l’inizio di una nuova estate, che i protagonisti trascorrono felicemente insieme.

Cast completo del film People We Meet on Vacation Un amore in vacanza

Il cast riunisce giovani interpreti di talento e volti noti del panorama internazionale, ognuno essenziale per lo sviluppo della trama: